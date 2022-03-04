++ تغطية متواصلة.. الحرب على أوكرانيا في أسبوعها الثالث ++

الخميس (10 مارس/آذار 2022)

شولتس وماكرون يطالبان بوتين بوقف فوري للحرب

قال مسؤول في الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار، وذلك في مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المسؤول أن ماكرون وشولتس أبلغا بوتين أن أي تسوية للحرب الدائرة في أوكرانيا يتعين أن تتم من خلال المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا.

انتهاء لقاء وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا في أنطاليا

أفاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بأن لقاءه بنظيره الروسي سيرغي لافروفلم يسفر عن اتخاذ قرارات. وقال في مؤتمر صحفي بعد اللقاء إن "لافروف لم يكن جاهزا للمحادثات ... وسيعود للمسؤولين في موسكو". وأكد في الوقت نفسه استعداد أوكرانيا لمواصلة المحادثات. وأكد كوليبا أن المحادثات "لم تحرز أي تقدم بشأن وقف لإطلاق النار". كما أوضح أن قائمة المطالب التي حملها لافروف تتضمن الاستسلام، مؤكدا أن بلاده "لن تستسلم".

قتلى في قصف على مستشفى للأطفال في ماريوبول

قتل ثلاثة أشخاص، من بينهم فتاة صغيرة، في القصف الروسي على مستشفى للأطفال في ماريوبول في شرق أوكرانيا، كما أعلنت بلدية هذه المدينة الساحلية الخميس. وكتبت البلدية على تلغرام: "قتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة صغيرة". وأفادت الحصيلة السابقة التي نشرتها السلطات في اليوم السابق عن إصابة 17 شخصا بجروح.

بريطانيا تدعو أي عسكري ذهب إلى أوكرانيا للعودة

ناشد الجيش البريطاني ما وصفه بـ"عدد صغير" من جنوده الذين يُعتقد أنهم سافروا إلى أوكرانيا، العودة فورا إلى المملكة المتحدة. وقال المتحدث باسم الجيش، في تصريحات لشبكة (سي إن إن) الأمريكية: "نحن على علم بعدد صغير من الجنود الأفراد الذين خالفوا الأوامر وغابوا دون إذن، وربما سافروا إلى أوكرانيا بصفة شخصية.. نحن نشجعهم وبقوة على العودة إلى المملكة المتحدة".

من جهتها قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "يُحظر على جميع المنسوبين السفر إلى أوكرانيا حتى إشعار آخر، ينطبق هذا سواء كان المنتسب في إجازة أم لا، سيواجه الأفراد الذين يسافرون إلى أوكرانيا عواقب تأديبية وإدارية".

طابور القوات الروسية شمال كييف بدون تقدم

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن طابور القوات الروسية الضخم شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف لم يحقق تقدما يذكر منذ أكثر من أسبوع وإن خسائره مستمرة. وقالت الوزارة في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيضطر مع تصاعد الخسائر البشرية إلى الاستعانة بقوات من مختلف أفرع القوات المسلحة الروسية وغيرها لتعويض الخسائر. وأضافت أن الأيام الأخيرة شهدت تناقصا ملحوظا في النشاط الجوي الروسي عموما في سماء أوكرانيا.

الأربعاء (التاسع من آذار/ مارس 2022)

ماريوبول: مقتل 1200 مدني في تسعة أيام من الحصار الروسي

أعلن رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية أنّ 1207 مدنيين قتلوا في المدينة خلال الحصار الذي تفرضه القوات الروسية منذ تسعة أيام. وفي فيديو له على تطبيق تلغرام قال فاديم بويتشنكو: "تسعة أيام. تسعة أيام من الحصار المفروض على ماريوبول. (...) تسعة أيام: 1207 قتلى مدنيين في ماريوبول. تسعة أيام من الإبادة للسكان المدنيين". يأتي ذلك في وقت ترزح فيه المدينة تحت وطأة قصف عنيف للجيش الروسي طاول مستشفى للأطفال.

وفيما تنفي روسيا باستمرار استهدافها للمدنيين، لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

ردود فعل دولية على استهداف مستشفى في ماريوبول

دان البيت الأبيض ما وصفه الاستخدام "الهمجي" للقوة ضد المدنيين بعد تعرض مستشفى للأطفال لقصف روسي في ماريوبول بأوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جاين ساكي "إنه لأمر مروع أن نرى هذا النوع من الاستخدام الهمجي للقوة العسكرية ضد مدنيين أبرياء في دولة ذات سيادة".

وفي ردود فعل دولية أخرى وصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الهجوم في تغريدة بأنه "غير أخلاقي"، كما ذكرت الأمم المتحدة بأنه ينبغي إبقاء المنشآت الصحية بمنأى عن القصف. وحسب مسؤول محلي فإن الهجوم أدى إلى سقوط 17 جريحا، وفق معطيات أولية.

زيلينسكي يتهم روسيا بمهاجمة مستشفى في ماريوبول

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بشن غارة جوية على مستشفى للولادة بمدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا. ونشر زيلينسكي، مقطع فيديو على موقع تويتر أظهر العديد من أجنحة المستشفى وقد تعرضت لتدمير كامل. وقد أصاب مقذوف أو أكثر أو قنابل ساحة مجمع المستشفى، وفقا للفيديو. وكتب زيلينسكي "هجوم للقوات الروسية على مستشفى للولادة. هناك أشخاص وأطفال تحت الأنقاض".

ولم يرد على الفور تعليق من الجيش الروسي، إلا أن موسكو نفت بشكل متكرر مهاجمة أهداف مدنية.

إدارة بايدن تغلق الباب في مسألة الطائرات القتالية لأوكرانيا

أغلقت الولايات المتحدة الباب أمام إمداد أوكرانيا بطائرات قتالية، قائلة إن تقديرات الجهات المخابراتية تشير إلى أنها ستكون خطوة "ذات مخاطر كبيرة"، ويمكن أن تخطئ روسيا باعتبارها خطوة تصعيدية.

وأعلن البنتاغون، الذي اقترح أن تحظى عمليات نقل أسلحة أخرى بأولوية، موقف الولايات المتحدة بعد مكالمة بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره البولندي بعد يوم من عرض بولندا نقل طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى منطقة تحت رعاية الولايات المتحدة لنقلها إلى أوكرانيا.

السفير الإماراتي بواشنطن: الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط

نقلت محطة سي.إن.إن وصحيفة فاينانشيال تايمز عن بيان من سفير الإمارات لدى واشنطن أن بلاده تفضل زيادة إنتاج النفط وسوف تشجع أوبك على بحث رفعه. ونقلت الصحيفة عن السفير يوسف العتيبة قوله "نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على بحث أمر الإنتاج لمستويات أعلى".

الأمم المتحدة تعلن زيادة عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا

أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تحقق من بلوغ عدد الضحايا من المدنيين 1424 منذ بدء الصراع في أوكرانيا قبل أسبوعين، وذلك بتسجيل 516 قتيلا و908 مصابين، لكنه يعتقد أن الأرقام الحقيقية "أعلى بكثير". وقال اليوم إن سقوط معظم الضحايا المدنيين نجم عن متفجرات بما شمل القصف والضربات الصاروخية والجوية. وأضاف أن الأرقام المحدثة للضحايا من مناطق فولنوفاكا وماريوبول وإيزيوم ما زالت قيد التحقق وسط مزاعم بسقوط مئات الضحايا المدنيين.

يشار إلى أن روسيا تنفي استهداف المدنيين في هجومها على أوكرانيا.

منتدى دافوس يجمّد علاقاته مع روسيا

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد في دافوس في سويسرا من 22 إلى 26 أيار/مايو تجميد علاقاته مع روسيا، موضحاً أنه لن تكون له أي علاقات مع أشخاص أو كيانات استهدفتها العقوبات. ويجمع المنتدى نخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية كل عام في دافوس، وهو منتجع تزلج أنيق في جبال الألب. وشارك فلاديمير بوتين وديمتري ميدفيديف خمس مرات في منتدى دافوس منذ عام 2007، وفق الموقع الأميركي، الذي ذكّر بأن بوتين دُعي أيضاً في 2015 بعد غزو شبه جزيرة القرم، لكنه اختار عدم الحضور.

بوتين مع رئيس منتدى دافوس كلاوس شفاب (27.01.2021)

أزمة الطاقة الحالية "شبيهة" بالصدمة النفطية في 1973

قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن أزمة الطاقة الحالية المترافقة مع ارتفاع كبير في الأسعار "شبيهة بحدتها بالصدمة النفطية في العام 1973". وأوضح أن خطة ثانية كبيرة من المساعدات الرسمية على غرار ما حصل خلال كوفيد-19 "ستغذي ارتفاع الأسعار".

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا ملحوظا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير فيما أعلنت الولايات المتحدةحظر واردات النفط والغاز الروسيين. ووصل سعر برميل النفط حاليا إلى 120 دولارا، وهو مستوى قريب من أعلى مستوياته على الإطلاق، فيما تسجّل أسعار الغاز مستويات غير مسبوقة.

التيار الكهربائي "مقطوع كليا" عن محطة تشيرنوبيل النووية

جرى قطع إمدادات الكهرباء عن محطة تشيرنويبل للطاقة النووية في أوكرانيا. وأفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، يوكرينرجو، بأن خطوط الكهرباء تضررت جراء القصف، ويحول القتال الدائر شمال كييف دون أي أعمال إصلاح حاليا.

وأفادت الجهات المعنية بأن 210 فنيين وعمال سلامة محليين يعملون بشكل متواصل منذ أسبوعين تقريبا، حيث أنه لم يحدث أي تغيير للفنيين المناوبين منذ سيطرة القوات الروسية على المنشأة قبل أسبوعين تقريبا.

ولدى هؤلاء الأفراد مياه وغذاء ولكن وضعهم آخذ في التدهور. وبالإضافة لذلك، فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتصال بأجهزة المراقبة الخاصة بها التي تضمن أن كل المواد النووية في مكانها.

أوكرانيا لا تستبعد مناقشة الوضع المحايد

قال إيهور شوفوكفا، مستشار شؤون السياسة الخارجية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الثلاثاء في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية عندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا يمكن أن تكون مستعدة خلال المفاوضات لقبول الوضع المحايد: "يمكن مناقشة مثل هذه القضايا في المفاوضات، هذا ممكن بلا شك"، ودعا شوفوكفا إلى عقد اجتماع على مستوى الرؤساء.

وأكد أشوفوكفا أن إجراء مفاوضات جادة لن يكون ممكنا إلا إذا التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع زيلينسكي، معلنا استعداد زيلينسكي لذلك، مشيرا في المقابل إلى أن الجانب الروسي للأسف ليس على استعداد للقيام بذلك.

وطالب شوفوكفا الشركاء الدوليين بالمساعدة في عقد مثل هذا الاجتماع، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يمكن عقد مثل هذه المفاوضات أو اتفاق محتمل إلا بعد توقف الأعمال الحربية وكان هناك وقف لإطلاق النار.

الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك

قررت دول الاتحاد الاوروبي السبع والعشرون الأربعاء فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على تويتر، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

اتفاق روسي أوكراني على سلسلة من "الممرات" لإجلاء المدنيين

اتفق الروس والأوكرانيون صباح الأربعاء على وقف لإطلاق النار حول سلسلة من الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين، كما أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك. وأوضحت المسؤولة أن موسكو أكدت موافقتها على احترام هدنة من الساعة 09,00 حتى 21,00 بالتوقيت المحلي (من 07,00 حتى 19,00 ت غ) حول ست مناطق تشهد قتالا، وقد حددت ممرات لإجلاء المدنيين خصوصا من إنرغودار إلى زابوريجيا (جنوب) ومن إيزيوم إلى لوزوفا (شرق) ومن سومي إلى بولتافا (شمال شرق) حيث سمح ممر بإجلاء آلاف المدنيين الثلاثاء. ومن المفترض أيضا إنشاء ممرات لإجلاء المدنيين إلى كييف من مدن عدة تعرضت لقصف عنيف إلى غرب العاصمة بما فيها بوتشا وإيربين وغوستوميل.

مسؤول أوكراني: الإجلاء من مدينة سومي متواصل

قال حاكم منطقة سومي الأوكرانية دميترو زيفيتسكي إن ممراً إنسانياً لإجلاء السكان من المدينة المحاصرة سيستمر اليوم الأربعاء. وأضاف أن حوالي خمسة آلاف شخص استقلوا حافلات من شمال شرق المدينة أمس الثلاثاء بعد أن اتفقت موسكو وكييف على الممر، وأن نحو ألف سيارة تمكنت من المغادرة باتجاه مدينة بولتافا. وقال زيفيتسكي أيضا إن المنطقة السكنية في المدينة تعرضت للقصف ليلا وإن قنبلة واحدة قتلت 22 مدنيا.

والممر بين سومي وبولتافا هو الوحيد الذي تم تفعيله أمس الثلاثاء. ورغم أن روسيا قالت إنها ستسمح أيضا للمدنيين بمغادرة العاصمة كييف ومدن خاركيف وماريوبول وتشيرنيهيف، تبادل الجانبان الاتهامات بالإخفاق في تنفيذ تلك الاتفاقات

رئيس معهد اقتصادي ألماني: إفلاس الدولة الروسية محتمل للغاية

اعتبر رئيس معهد "دي آي في" الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشر، أن إفلاس الدولة الروسية محتمل للغاية في الأشهر المقبلة. وقال فراتسشر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إنه بسبب العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا جراء حربها ضد أوكرانيا، هناك خطر كبير من أن روسيا لن تخدم ديونها لدى المستثمرين الدوليين، موضحاً أنه لا يمكن استبعاد حدوث اضطرابات في الأسواق المالية حال تخلف الدولة الروسية عن السداد.

الوكالة الدولية: فقدنا الاتصال بأنظمة مراقبة المواد النووية في تشيرنوبيل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء أنّ الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشيرنوبيل، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حالياً لسيطرة القوات الروسية، توقّفت عن إرسال البيانات إليها. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة في بيان إنّ مديرها العام رافاييل غروسي "أشار إلى أنّ الإرسال عن بُعد للبيانات من أنظمة مراقبة الضمانات المثبّتة في محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية انقطع".

و"الضمانات" هو مصطلح تستخدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوصف الإجراءات التقنية التي تطبّقها على المواد والأنشطة النووية بهدف ردع انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أيّ إساءة استخدام لهذه المواد.

ولا يزال أكثر من 200 من الفنيين والحراس عالقين في الموقع وهم يعملون منذ 13 يوماً متواصلاً تحت المراقبة الروسية. وطالبت أوكرانيا أن يتناوب آخرون العمل مع الموظفين والحراس حيث يعملون في الموقع منذ أسبوعين تقريباً.

البنتاغون يرفض المقترح البولندي بشأن تقديم مقاتلات ميغ-29 إلى أوكرانيا

أعلن البنتاغون الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أميركية في ألمانيا مقاتلات ميغ-29 بولندية بغية إرسالها إلى أوكرانيا مقترحاً "غير قابل للتطبيق". وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية ستيف كيربي "سنواصل التشاور مع بولندا ومع حلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكنّنا لا نعتقد أنّ مقترح بولندا قابل للتطبيق".

واعتبر كيربي أنّ احتمال وضع مقاتلات بتصرّف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أميركية لقوات حلف شمال الأطلسي وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا "يثير قلقاً جدّياً لدى حلف شمال الأطلسي بأسره".

الولايات المتحدة ترسل صواريخ باتريوت إلى بولندا

أرسلت الولايات المتحدة بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا بغرض "النشر الدفاعي" لمواجهة أي تهديد محتمل لحلفاء الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) خلال الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، حسبما قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية مساء الثلاثاء.

وقال الكابتن آدم ميلر، المتحدث باسم القيادة في بيان: "هذا إجراء حكيم لحماية القوات يدعم التزامنا بالبند الخامس ولن يدعم بأي حال من الأحوال أي عمليات هجومية" في إشارة إلى المبدأ القائل إن الهجوم على عضو واحد في حلف شمال الأطلسي هو هجوم على جميع الأعضاء.