 تراجع عدد المتظاهرين في الجزائر في الأسبوع الثامن والأربعين | أخبار | DW | 17.01.2020

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أخبار

تراجع عدد المتظاهرين في الجزائر في الأسبوع الثامن والأربعين

آلاف خرجت الجمعة إلى شوارع الجزائر في الأسبوع الثامن والأربعين لاحتجاجات الحراك الشعبي ضد النخبة السياسية المهينة على المشهد السياسي منذ عقود، لكن الأعداد في تراجع. فهل فقد الاحتجاجات من زخمها؟

للنساء موقع ثابت في احتجاجات الجزائر، لكن ىالعدد في تراجع ربما والحراك يحتاج إلى زخم جديد

ربما فقد الحراك لاشعبي زخمه رغم مشاركة آلاف من المحتجين في مظاهرات الجمعة في اليوم الثامن والأربيعين

تظاهر عدة آلاف من الجزائريين الجمعة (17 كانون ثاني/يناير 2020) في شوارع العاصمة الجزائر للمطالبة "بتغيير النظام"، وذلك في الأسبوع الـ48 على التوالي للحراك الاحتجاجي الذي يتحتم عليه البحث عن زخم جديد. وهتف المتظاهرون "جزائر حرة وديموقراطية"، فيما أحاط بهم عدد كبير من عناصر الشرطة، بحسب صحافية في فرانس برس. كما كرر المتظاهرون هتافات "دولة مدنية ماشي عسكرية" (دولة مدنية لا عسكرية) و" لي جينيرو ألا بوبيل" (الجنرلات إلى المزبلة)، فيما رفع آخرون صور موقوفين وأعلام البلاد.

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أبصرت أول حكومة في عهد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون النور رغم اعتراضات الحراك. التشكيلة الجديدة برئاسة عبد العزيز جراد حافظت على أسماء من حكومة تصريف الأعمال وخصوصا في الوزارات السيادية. (02.01.2020)

تبدو مواقف كل من المغرب والجزائر وتونس مؤيدة لحكومة السراج، وهذا الأمر شجع أيضا تركيا على محاولة جذب وتحشيد هذه الدول ضد حفتر وحلفائه، لكن ما هي حقيقة مواقف هذه الدول إزاء الأزمة الليبية؟ وهل تتشارك مع تركيا نفس النظرة؟ (03.01.2020)

ورغم أنّ التعبئة لا تزال كبيرة، فقد بدت متراجعة عن التظاهرات التي شهدتها العاصمة الجزائرية في شتاء وربيع 2019 أو حتى خلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر وقاطعها الحراك. ومن الصعب تقييم أعداد المشاركين بشكل دقيق في ظل الافتقار إلى إحصاءات رسمية. وتفرق الحشد الذي تظاهر من دون تسجيل حوادث بعد الظهر.

كما شهدت مدن تيزي وزو وبجاية في منطقة القبائل وقسنطينة (شمال-شرق) ووهران (شمال-غرب) تظاهرات بحسب صحافيين محليين تحدثوا إلى فرانس برس.

وبعد نحو عام من انطلاق الاحتجاجات، فإنّ كثيرين يطرحون أسئلة حول المسار الذي يتوجب أن ينتهجه حاليا هذا الحراك الاحتجاجي غير المسبوق، المتنوع والسلمي. ويواصل المعارضون المطالبة بتفكيك "النظام" القائم منذ استقلال البلاد في 1962. ويعتبر "الحراكيون" أنّ التعبئة لم تخفت.

وقالت سليمة العاملة في قطاع التعليم وتبلغ 57 عاما، إنّ ذلك "شائعات يطلقها صحافيون يتلقون أجورا من النظام. لا نزال كثرا". وتابعت أنّه بالنسبة إليها "يستحيل الحوار مع هذا النظام. يجب مواصلة المسير حتى رحيل النظام".

وأثارت مقالة للكاتب الجزائري كمال داود، نشرتها مجلة "لوبوان" الفرنسية خلال الأسبوع الجاري، موجة انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ تحدث فيها عن "فشل" الحراك و"الثورة الضائعة". وبينما تلقى داود سيلا من الانتقادات التي اعتبرت أن تحليله سابق لأوانه، فإنّ آخرين رحبوا ب"شجاعته". وكتبت الطالبة الجامعية في مجال التاريخ زليخة طهار، في تغريدة على تويتر، "أنتم من خسر كل المعارك، بما في ذلك معركة الكرامة. الثورة مستمرة".

ح.ع.ح/ه.د (أ.ف.ب)

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  • متظاهر في تشيلي بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

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    منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والمظاهرات مستمرة في تشيلي، رغم قمعها بالقوة ومقتل محتجين وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية دفعت المحتجين للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإصلاحات جذرية.

  • متظاهرتان في هونغ كونغ على تنامي نفوذ بكين وتأثيرها على حكومة هونغ كونغ

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    محتجو هونغ كونغ: على الحكومة أن تستجيب لمطالبنا

    شاركت هاتان الفتاتان مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات هونغ كونغ، الحكومة بالاستجابة لمطالبهم. وتعاني الحكومة المقربة من الصين من أصعب أزمة مرت بها حتى الآن. والمظاهرات المستمرة منذ حزيران/ يونيو الماضي موجهة ضد تنامي نفوذ بكين وتأثيرها على حكومة هونغ كونغ.

  • ريفيرا زامبانو، متظاهر من بوليفيا على استقالة الرئيس إيفو موراليس

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    "هذه الحكومة تبيع وطننا"

    ريفيرا زامبانو ومؤيدون آخرون للرئيس البوليفي المستقبل إيفو موراليس أقاموا حاجزاً في أحد الشوارع على عكس المحتجين الآخرين الذين شاركوا لأسابيع في مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي يقولون إنها مزورة. لكن زامبانو يقول إن الحكومة الانتقالية تلحق الضرر بالبلاد.

  • متظاهرون في كولومبيا ضذ حكومة الرئيس إيفان دوكي

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    كولومبيا.. التغيير عبر الثورة

    منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 عادت المظاهرات إلى شوارع كولومبيا ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي. ويطالب المحتجون بنظام اجتماعي أكثر عدلاً والمزيد من الاستثمار في مجال التعليم والصحة وحماية النشطاء الحقوقيين وتنفيذ اتفاق السلام مع مقاتلي جبهة فارك. إعداد: بيترا فوكسبل/ع.ج


مختارات

2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

شهد عام 2019 مظاهرات على الفساد والفقر وغياب العدالة الاجتماعية حول العالم. وقد تميزت هذه الاحتجاجات بالإرادة القوية وإصرار المحتجين على التغيير وتحقيق أهدافهم، رغم القمع واستخدام الرصاص الحي ضدهم في بعض الدول. (27.12.2019)  

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