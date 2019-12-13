 رغم فتور الحماس.. مظاهرات في الجزائر تطالب برحيل بقية رموز النظام | أخبار | DW | 27.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

رغم فتور الحماس.. مظاهرات في الجزائر تطالب برحيل بقية رموز النظام

انتخاب رئيس جديد للبلاد ساهم في تراجع طفيف في عدد المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع للمرة 45 في تأكيد إصرار المحتجين على رفض النخبة السياسية القديمة. وفاة قائد الجيش ساهمت ربما أيضا في تراجع عدد المتظاهرين.

الجزائريون مصرون على مواصلة الاحتجاجات حتى رحيل رموز النظام السياسي القديم

انتخاب تبون اثر بشكل طفيف على تظاهرات الجزائريين في جمعتهم الخامسة والأربعين

تظاهر عشرات آلاف الجزائريين الجمعة (27 كانون أول/ديسمبر 2019) في شوارع العاصمة في التجمع الأسبوعي الأخير لهذا العام، مواصلين المطالبة برحيل كل رموز النظام، بعد أيام من تسلم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون مسؤولياته. وكان عدد المتظاهرين أقل من الأسابيع الفائتة، لكن هؤلاء أصروا على أن حراكهم مستمر في زخمه، بحسب ما أفادت صحافية في وكالة فرانس برس. وبدت التعبئة الأضعف منذ بدء "الحراك" الشعبي غير المسبوق الذي يطالب منذ 22 شباط/فبراير بإسقاط "النظام".

وأعرب المتظاهرون الذين تحدثت اليهم فرانس برس عن شعورهم بالغضب من جهة وعن تصميمهم من جهة أخرى على مواصلة التحركات. ورُفعت خلال التظاهرة صور عبان رمضان الذي قُتل في مثل اليوم قبل 62 عاماً. وعبان رمضان هو أحد القادة السياسيين التاريخيين لجبهة التحرير الوطني التي انشأت ضد السلطة الاستعمارية الفرنسية وكان أحد مهندسي البرنامج السياسي للجبهة.

مختارات

في برقية تهنئة للرئيس الجزائري الجديد أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن بلادها "تقف بقوة إلى جانب الجزائر" في القيام بالتغيير الذي يطالب به الحراك الشعبي والحوار وتنفيذ الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الجديد. (23.12.2019)

فاز على أربعة منافسين، فكسب الاستحقاق ليغدو الرئيس الجديد للجزائر. فهل يحمل عبد المجيد تبون مفاتيح استقرار للجزائر؟ وهل يمنحه الحراك الشعبي فرصة إصلاح ما افسدته النخبة السياسية؟ وما هي الخطوة الأولى للتفاهم مع الشارع؟ (19.12.2019)

ويبرر بعض المتظاهرين تراجع المشاركة في التظاهرات بالعطل المدرسية في حين يرفض البعض الآخر الاعتراف بذلك: 

 وتأتي التظاهرة الأسبوعية في يوم الجمعة الـ45 على التوالي من الحراك الاحتجاجي الذي دخل شهره الحادي عشر. وهي أيضاً ثاني تجمّع أسبوعي ضد النظام منذ تسلّم الرئيس الجديد مهامه في 19 كانون الأول/ديسمبر. وقاطع الانتخابات الرئاسية الحراك الاحتجاجي الذي نظّم تظاهرات حاشدة طوال الأسابيع التي سبقت موعد التصويت مندداً بنيّة النظام التمديد لنفسه.

 وهتف المتظاهرون الجمعة "تبون ارحل!" مستخدمين في شعاراتهم اسم الرئيس الجديد بدلاً من اسم الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري الذي توفي في 23 كانون الأول/ديسمبر إثر سكتة قلبية عن 79 عاما.ً

مشاهدة الفيديو 01:36

خليفة القايد صالح...خبير دبابات قريب من الميدان بعيد عن الإعلام

 وبدا الجزائريون صباح الجمعة قبل التظاهرة، منقسمين حول مصير حراكهم: فبعضهم أبدى تصميمه على مواصلة التظاهرات فيما بدا أخرون مترددين أو خائبيالأمل، أما البعض الآخر فأعربوا عن تأييدهم للحوار أو لاعتماد أساليب جديدة للاحتجاج.

 وانتهت المسيرة من دون حوادث. وفي وهران وقسنطينة، ثاني وثالث مدن الجزائر، تراجعت التعبئة أيضاً. أما في عنابة، رابع مدن البلاد، حيث تعيش عائلة الفريق قايد صالح، فقد منعت الشرطة التظاهرة، بحسب ما أفاد صحافيون محليون.

 في هذه المدن الثلاث، تعرض متظاهرون لاستفزاز مناصرين للنظام إلا أنهم لم يردّوا، بحسب الصحافيين. ونُظمت تظاهرات في مدن جزائرية أخرى، وفق منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

توقيف الصحافي زغيلاش بتهمة "القدح والذم"

على صعيد متصل، وضع الصحافي الجزائري عبد الكريم زغيلاش الذي يملك إذاعة تبث على الانترنت قيد التوقيف الاحتياطي، بحسب ما أفادت جمعية تدافع عن حقوق الصحافيين.  وقال رئيس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قاسي تنساوت لفرانس برس إن زغيلاش صاحب إذاعة "سربكان" وضع مساء الخميس قيد التوقيف الاحتياطي بعد شكوى من والي قسنطينة بتهمة "القدح والذم".

 ولاحقا مثل الصحافي أمام قاض الذي أمر بتوقيفه، بحسب تنساوت، لافتا إلى أن محاكمته حددت في 31 من الشهر الجاري. فيما ينتظر المتهم حكما في السابع من كانون ثاني /يناير المقبل في قضية أخرى تحمل تهمة "الإساءة إلى الرئيس". ورفعت الشكوى ضده حين كان عبد العزيز بوتفليقة رئيسا قبل أن يجبره الحراك الاحتجاجي على الاستقالة.  وكانت النيابة طلبت السجن سنة نافذة لزغيلاش في هذه القضية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين التي تأسست في خضم الحراك الشعبي.

وتفيد اللجنة أن نحو 180 متظاهرا وناشطا وصحافيا أوقفوا منذ حزيران/ يونيو في وقائع مرتبطة بالحراك وخصوصا بتهمة " المساس بوحدة اراضي الدولة" و "إهانة الجيش" و"الحض على التجمهر".

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)

  • المتظاهرة العراقية أم مهدي (66 عاماً) في بغداد

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    أم مهدي: سأقف إلى جانبكم حتى آخر لحظة

    منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي يشهد العراق مظاهرات يشارك فيها مئات الآلاف مثل أم مهدي (66 عاماً) للمطالبة بإسقاط الحكومة والطبقة السياسية "الفاسدة" وتغيير النظام السياسي وإجراء إصلاحات جذرية. المظاهرات لا تخلو من العنف حيث قتل محو 460 شخصاً.

  • تظاهرة في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل جميع النخب الحاكمة بسبب اتهامات بالفساد

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    الجزائر.. استمرار الاحتجاج

    رغم انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً جدبداً للبلاد، يرفض المحتجون وقف مظاهراتهم ويطالبون برحيل كل النخبة الحاكمة والطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد.

  • المتظاهرة اللبنانية هبة غصن في احتجاج على ترشيح حسان دياب لرئاسة الحكومة

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    لبنان احتجاجات ضد الفساد والمحسوبية

    يشهد لبنان هو الآخر مظاهرات مستمرة منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضد الفساد والمحسوبية. بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، استمرت المظاهرات ورفض المحتجون مثل هبة غصن (الصورة) ترشيح حسان دياب المدعوم من حزب الله لرئاسة الحكومة.

  • ذخيرة مستخدمة في قمع الاحتجاجات في إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    إيران.. انهيار اقتصادي

    خلال أسبوعين من الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي قُتل نحو 1500 شخص. أحد المحتجين الرفض كشف هويته يحمل بقايا ذخيرة قال إن قوات الأمن أطلقتها على المتظاهرين. وكان رفع سعر البنزين قد أشعل فتيل الاحتجاجات، علما أن أسعار الوقود مدعومة من الدولة.

  • المتظاهر الفرنسي ديدير بايلاك خلال مشاركته في الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    فرنسا.. حماية الأغنياء فقط!

    في الصورة ديدير بايلاك الذي يشارك في الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الاحتجاجات والإضرابات العامة وخاصة في قطاع النقل العام مستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع، ولا يلوح في الأفق حل للأزمة.

  • الشرطة تطوق احتجاجات في الهند على قانون منح الجنسية

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    قانون "سيقسم البلاد"

    إصدار قانون جديد يسهل منح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين، أثار انقساماً شديداً في البلاد ونزل الآلاف في العديد من المدن إلى الشوارع وحصلت اشتباكات بين المحتجين والشرطة راح ضحيتها عدة أشخاص. المثير للخلاف في القانون هو أنه يستثني المهاجرين المسلمين من الدول المجاورة ذات الأغلبية المسلمة وهي باكستان وبنغلاديش وأفغانستان.

  • متظاهر في تشيلي بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    تشيلي.. لا للظلم

    منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والمظاهرات مستمرة في تشيلي، رغم قمعها بالقوة ومقتل محتجين وانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية دفعت المحتجين للنزول إلى الشوارع والمطالبة بإصلاحات جذرية.

  • متظاهرتان في هونغ كونغ على تنامي نفوذ بكين وتأثيرها على حكومة هونغ كونغ

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    محتجو هونغ كونغ: على الحكومة أن تستجيب لمطالبنا

    شاركت هاتان الفتاتان مئات الآلاف من الأشخاص في احتجاجات هونغ كونغ، الحكومة بالاستجابة لمطالبهم. وتعاني الحكومة المقربة من الصين من أصعب أزمة مرت بها حتى الآن. والمظاهرات المستمرة منذ حزيران/ يونيو الماضي موجهة ضد تنامي نفوذ بكين وتأثيرها على حكومة هونغ كونغ.

  • ريفيرا زامبانو، متظاهر من بوليفيا على استقالة الرئيس إيفو موراليس

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    "هذه الحكومة تبيع وطننا"

    ريفيرا زامبانو ومؤيدون آخرون للرئيس البوليفي المستقبل إيفو موراليس أقاموا حاجزاً في أحد الشوارع على عكس المحتجين الآخرين الذين شاركوا لأسابيع في مظاهرات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي يقولون إنها مزورة. لكن زامبانو يقول إن الحكومة الانتقالية تلحق الضرر بالبلاد.

  • متظاهرون في كولومبيا ضذ حكومة الرئيس إيفان دوكي

    2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

    كولومبيا.. التغيير عبر الثورة

    منذ بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 عادت المظاهرات إلى شوارع كولومبيا ضد حكومة الرئيس إيفان دوكي. ويطالب المحتجون بنظام اجتماعي أكثر عدلاً والمزيد من الاستثمار في مجال التعليم والصحة وحماية النشطاء الحقوقيين وتنفيذ اتفاق السلام مع مقاتلي جبهة فارك. إعداد: بيترا فوكسبل/ع.ج


مختارات

2019.. عام الاحتجاجات ضد الفقر والفساد حول العالم

شهد عام 2019 مظاهرات على الفساد والفقر وغياب العدالة الاجتماعية حول العالم. وقد تميزت هذه الاحتجاجات بالإرادة القوية وإصرار المحتجين على التغيير وتحقيق أهدافهم، رغم القمع واستخدام الرصاص الحي ضدهم في بعض الدول. (27.12.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

خليفة القايد صالح...خبير دبابات قريب من الميدان بعيد عن الإعلام  

مواضيع ذات صلة

Algerien Präsidentschaftswahl

الجزائر تترقب نتائج انتخابات رئاسية اتسمت بأدنى مستوى مشاركة 13.12.2019

رغم رفض الحراك الشعبي لإجرائها، انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الجزائرية بأدنى مستوى مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في البلاد، حيث بلغت نسبة المشاركة نحو 39.9%، فيما يتم ترقب تأثير النتائج على الشارع.

Proteste im Irak

المرجعية الشيعية تندد بظاهرة القتل وخطف المحتجين في العراق 13.12.2019

في خطبة صلاة الجمعة في كربلاء بالعراق ندد المتحدث باسم المرجعية الشيعية آية الله علي السيستاني بظاهرة قتل وخطف المحتجين، وحث الدولة على السيطرة على استخدام السلاح ودعا المحتجين للمحافظة على سلمية المظاهرات الاحتجاجية.

Irak Proteste in Basra

انقلاب عسكري بالعراق.. فكرة تدغدغ العسكريين ويحلم بها كثيرون 25.11.2019

رغم أن الفكرة تتعلق بقرصنة موقع جهاز مكافحة الإرهاب ولا صلة لها بالواقع، إلا أن الحديث عن انقلاب عسكري بالعراق مع استمرار الاحتجاجات بات يتردد. لكن هل الانقلاب وارد في العراق بعد التجارب المريرة للانقلابات السابقة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  