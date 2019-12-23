 عضو ″عنابة″ قائد الجيش.. أي تأثير على الحراك وعلى خطط تبون؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.12.2019

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سياسة واقتصاد

عضو "عنابة" قائد الجيش.. أي تأثير على الحراك وعلى خطط تبون؟

رحل قايد صالح وحلّ محله سعيد شنقريحة. لكن من يكون هذا الأخير الذي قفز قبل سنة إلى قيادة القوات البرية؟ وكيف سيتأثر الحراك الشعبي بوفاة أحد أكثر رجال الدولة نفوذا؟ وهل سيستفيد تبون من وفاة حليفه الأول؟

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من المظاهرات في الجزائر

فصل جديد في تاريخ الجزائر الحديث ينتهي بوفاة الجنرال أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش، الذي ساهم في هندسة انتقال الجزائر من عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهد الرئيس عبد المجيد تبون، رغم أنه الجنرال نفسه، كان محسوباً على النظام القديم وكثيراً ما ارتفعت الحناجر بمطالب ضرورة رفع يده عن المجال السياسي، بل هناك تحليلات كثيرة تصفه بأنه الحاكم الفعلي للبلاد وأحد أبرز المساهمين في دفع تبون إلى واجهة الحكم.

غير أن خلفه في منصب رئاسة الأركان ونيابة وزارة الدفاع (يترأسها رئيس الدولة)، هو اللواء سعيد شنقريحة، الذي يبقى غامضاً بالنسبة للكثيرين، فأكثر ما يعرف عنه أنه عُيّن قبل أكثر من سنة في منصب قائد القوات البرية، المنصب الثاني في الجيش الجزائري، في حملة تغييرات كبيرة مسّت أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية في آخر سنوات بوتفليقة.

شنقريحة.. حاكم "الظل" الجديد

بانتقاله من قيادة المنطقة العسكرية الثالثة إلى قيادة القوات البرية، كان سعيد شنقريحة، يستعد في أيّ لحظة لخلف قايد صالح، خاصة أن التقاليد العسكرية تتيح لمن يقود القوات البرية الوصول إلى قيادة الجيش. يُحسب شنقريحة على "جماعة عنابة"، وهي منظمة جديدة ظهرت في الساحة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة بقيادة أحمد قايد صالح، جاءت لمواجهة تفضيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشقيقه السعيد بوتفليقة، لأبناء الغرب الجزائري في المناصب والمسؤوليات، حسب تقرير على "نون بوست".

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 تعرّضت "جماعة عنابة" بدورها لانتقادات كبيرة، لأن حملة الاعتقالات التي مسّت رموز الفساد المالي في أعقاب المظاهرات التي شهدتها البلاد لم تمسّ أيًا من المنتمين إلى هذه الجماعة، حسب مقال للصحفي عثمان تزغارت. تضم الجماعة عدة شخصيات، وكان قد عرضت على عمار سعيداني، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، الانضمام إليها حسب مجلة جون أفريك، بعد إقالته من منصبه على رأس الحزب الذي كان ينتمي إليه بوتفليقة، بل إن السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، استعان بالجنرال توفيق (رئيس المخابرات السابق الذي حوكم مؤخراً)، لأجل مواجهة نفوذ هذه الجماعة.

وُلد شنقريحة، الأب لستة أطفال، عام 1945 في ولاية بسكرة، وتدرج في أسلاك القوات البرية، ومن ذلك رئاسته أركان فرق مدرعة، كما درّس قواعد سلاح المدرعات، وفق سيرته الذاتية الرسمية، التي تشير إلى أنه شارك في الحربين العربية- الإسرائيلية عامي 1967 و1973، وأنه حصل على رتبة جنرال عام 1998 ثم رتبة لواء عام 2003.

وصل شنقريحة إلى قيادة القوات البرية خلفاً للواء حسن طافر، الذي كان أحد ضحايا حملة الإعفاءات الكبرة التي أعلنها قايد صالح ومسّت كبار المسؤولين في الجيش. ويعدّ شنقريحة الأقدم بين من يحملون رتبة "لواء" في الجيش الجزائري، وهو يتوفر على "الصفات الضرورية" لحيازة منصب رئيس الأركان، كما  أنه قد "قام بمهمته على أكمل وجه في المنطقة العسكرية الثالثة"، حسب تقرير لـ"ألجيريا ووتش".  

ويعدّ منصب قائد القوات البرية، أهم منصب في الجيش الجزائري بعد قيادة الأركان، وفق ما يؤكده زيدان خوليف، خبير الشأن الجزائري وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، مشيراً إلى أن القوات البرية هي القوة الأولى في الجيش، وهي الأكثر تعداداً وتسلحا بين كل الوحدات الأخرى، لذلك فمن الناحية التقنية، يكون قائدها أكثر المؤهلين للوصول إلى منصب قيادة الأركان.

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وقد انتشرت قبل سنتين، صورة لسعيد شنقريحة في مخيمات اللاجئين الصحراويين، وهو يشيد تحت علم "الجمهورية الصحراوية" غير المعترف بها دوليا، بجبهة البوليسارية، وهو ما خلق حربا إعلامية جزائرية - مغربية، بل إن مواقع جزائرية اتهمت جهات أمنية مغربية بمحاولة الإساءة لصورة شنقريحة وبدفع المتظاهرين الجزائريين إلى التركيز عليه في بعض المسيرات.

أيّ انعكاسات على الحراك؟

رغم تراجع قوته في الأسابيع الأخيرة، إلّا أن الحراك في الجزائر لا يزال يصرّ على تحقيق جميع مطالبه. وقد كان لهذا الحراك دور كبير في دفع بوتفليقة إلى التراجع عن تقديم ترّشحه للانتخابات ثم استقالته، وبعد ذلك حملة الاعتقالات التي مست عددا ممّن يوصفون بأفراد العصابة، وجلهم يُحسبون على جناح الرئيس السابق. لكن الحراك لم يكن قادرا على دفع الجيش إلى تخفيف قضبته، بل نجح هذا الأخير في رهانه الأول، وهو إقامة انتخابات جلبت رئيساً محسوباً على السلطة القديمة.

ويرى خوليف زيدان أن المشهد السياسي في الجزائر يعيش حالة من الارتباك، وأن قايد صالح، ومعه شنقريحة وغيرهم من مسؤولي الجيش، أوقفوا البلاد لأكثر من عشرة أشهر وأنهوا المرحلة بانقلاب على الإرادة الشعبية الراغبة بحكم مدني. لكن وفاة صالح، الذي رُفعت ضده شعارات تطالبه بالخروج من الحياة السياسية، تصبّ في مصلحة الحراك، حسب الخبير الذي يتوقع أن يستمر الحراك في الضغط حتى يعود الجيش إلى ثكناته العسكرية.

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غير أن الحراك الجزائري كان منقسماً على ذاته بين جزء مؤيد لتدخل من الجيش وجزء آخر رافض لذلك، وفق ما ينقله شوقي عرجون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة المسيلة، وهو ما سهل استراتيجية الجيش التي ركزت على "مرافقة الحراك" والتضييق الإعلامي عليه، وكذا تحقيق مطالبه "العقلانية"، أي تلك المطالب التي لا تصل حد المطالبة بإبعاد العسكر، ما دامت قوة المؤسسة العسكرية لا تزال حاضرة عكس مؤسسة الرئاسة، حسب تعبير الباحث.

كيف سيناور تبون؟

من أول القرارات التي أصدرها عبد المجيد تبون، هي إهداء وسام الاستحقاق لقايد صالح، تقديراً لـ"مرافقته الشعب في انتفاضاته بسلمية ومسؤولية". كان الإجراء رسالةً أراد من خلالها الرئيس الجديد تبليغ الجزائريين بأهمية الجيش في نسيج الدولة. وفي هذا الإطار، يشير عرجون إلى أن تبون لم يخفِ ولاءه للمؤسسة العسكرية. لكن هل سيستمر هذا الولاء مع وصول شنقريحة؟

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هل ينجح الرئيس تبون في مناورة الجيش؟

يرّد عرجون أنه من المحتمل جداً أن يستمر تحالف مؤسستي الرئاسة والجيش، لأن قايد صالح قام بتطهير الجيش من أتباع التيارات الأخرى ووضع أشخاصاً محلّ ثقة لا يعارضون التوجهات الأخيرة للمؤسسة العسكرية. لكن هذا التحالف لن يكون بين طرفين لهما نفس القوة: "سيكون تنسيقاً بين طرف ضعيف هو الرئاسة وآخر قوي هو الجيش، وسيستمر هذا الأخير في التفوّق على الأقل خلال السنوات القادمة".

غير وإن كان تبون قد "أتى من رحم الجيش"، حسب تعبير خوليف، فقد يستفيد من وفاة قايد صالح. كيف ذلك؟ يجيب خوليف أن تبون، وإن لا زال تحت غلاف العسكر، إلّا أنه انتهى من وصاية قايد صالح، وبالتالي "سيكون له هامش أكبر من الحرية، وسيقوم بمناورة يعتمد من خلالها على الحراك، بحيثُ سيتقرب من المتظاهرين وسينصت لأصواتهم في اختيار أعضاء الحكومة، وذلك لغرض نزع أغلال العسكر التي تقيده وتحسين موقفه".

لكن هل سيقبل الحراك هذه "المناورة"؟ سؤال يبقى من المبكر الإجابة عنه، لكن مأمورية تبون في الأشهر القادمة لن تكون أبداً باليسيرة، في ظل متغيّرات سريعة لم تشهد الجزائر مثيلاً لها منذ مدة طويلة.

الكاتب: إسماعيل عزام

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat General Ahmed Gaid Salah (picture-alliance/AP Photo/A. Belghoul)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    الجنرال أحمد قايد صالح

    رجل الجزائر الأقوى كما يراه كثيرون هو الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، ونائب وزير الدفاع الوطني منذ عام 2013. شارك صالح في معارك التحرير وهو في السنة السابعة عشرة من عمره. تولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957. ويمثل امتداداً لنفس الخط السياسي الذي حكم الجزائر في الجمهورية الأولى عام 1962.

  • Abdelkader Bensalah (AFP/P. Kovarik)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    رئيس مجلس الأمة

    عبد القادر بن صالح (77 عاما)، رئيس مجلس الأمة منذ 17 عاما وسيتولى رئاسة الجزائر بموجب الدستور بعد استقالة بوتفليقة، لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد.

  • Algerien: Ministerpräsident Noureddine Bedoui (picture-alliance/dpa/B. Bensalem )

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    نور الدين بدوي

    تولى وزير الداخلية السابق نورالدين بدوي، رئاسة حكومة تصريف الأعمال، في 11 مارس/ آذار إثر إعلان بوتفيلقة عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وترفض معظم أحزاب المعارضة والشارع حكومة تصريف الأعمال لأن رئيسها بدوي مقرب جدا من النخبة الحاكمة. ولذلك من غير المرجح أن يترشح للمنافسة على الرئاسة.

  • Algerien Interview Mustafa Bouchachi (DW/T.Bougaada)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    مصطفى بوشاشي

    المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، من أبرز وجوه وزعامات الحراك الشعبي ويحظى بتأييد كبير بين المحتجين. ويصر على استمرار الاحتجاجات حتى بعد استقالة بوتفليقة إلى أن تتم الاستجابة لمطالب الشارع برحيل كل رموز النظام. ومن شأن ترحيبه بموقف الجيش طمأنه المؤسسة العسكرية. وبالتالي يمكن أن يحظى بدعم الشارع وتأييد الجيش له، وهو ما يجعله واحدا من أقوى المرشحين للرئاسة، هذا إذا قبل الترشح!

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abderrazak Makri (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    عبدالرزاق مقري

    رئيس حركة مجتمع السلم ومرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة عبد الرزاق مقري. يعرض مبدأ الإطار التوافقي الوطني لحشد الجزائريين حول قوة تخرج ببلدهم من خانق الأزمة. من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة. حركة مجتمع السلم ليست جزءاً من خارطة السلطة الحاكمة وتعلن أنّ الشعب هو مصدر السلطة.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Ali Benflis 2014 (Imago/Chahine Sebiaa)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    علي بن فليس

    علي بن فليس هو جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وكان رئيسا للحكومة فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة بعد فضيحة تزوير الأصوات في انتخابات عام 2004. يترأس حزب طلائع الحريات وهو مرشحه الآن. أعلن بوضوح عن احتمالين في الانتخابات "الأول أن تكون فرصة عظيمة للذهاب إلى نظام ديمقراطي"، أما الاحتمال الثاني فهو "الغموض التام والذهاب نحو المجهول".

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Geschäftsmann Rachid Nekkaz (Imago/Zuma/B. Bensalem)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    رشيد نكاز

    رشيد نكاز هو مرشح مستقل، ويعد مرشح الشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب. مثير للجدل وقد جرى إبعاده عن انتخابات عام 2014. كبر وتعلم في فرنسا، وقد فاجأ الجميع بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على فيبسوك لبرنامجه الانتخابي في الجزائر الساعي إلى الحد من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا. الصورة له وهو يتوسط الحراك الجزائري الجاري.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Abdelmadjid Tebboune (Imago/PanoramiC)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    عبد المجيد تبون

    جزء من النخبة السياسية الحاكمة، ويعد مرشحا توافقياً، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب. خلال رئاسته للوزراء مطلع عام 2017، أعلن عن إصلاحات أراد منها الفصل بين السياسة والمال، في محاولة معلنة لمحاربة الفساد المستشري في البلد. لا يملك برنامجا انتخابياً واضحاً، لكنه متحالف بقوة مع الجنرال أحمد قايد صالح.

  • Algerien möglicher Präsidentschaftskandidat Chakib Khelil (Imago/Imagespic Agency)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    شكيب خليل

    شكيب خليل من رجال النخبة السياسية التي كانت تدور في فلك بوتفليقة، تولى منصب وزير الطاقة ويشير البعض إلى صلته بمرحلة الرفاه الاقتصادي. وهو من أبرز وجوه فضيحة سوناطراك، وصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية عام 2013، لكنّ علاقته الشخصية بالرئيس المستقيل بوتفليقة أنقذته. لا يملك أي برنامج انتخابي أو سياسي.

  • Wahlen Algerien 2014 Louisa Hanoune gibt ihre Stimme ab (Reuters)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    لويزه حنون

    لويزة حنون هي المرأة الوحيدة التي رشحت للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة في الجمهورية "الثانية" المنتظرة بالجزائر. ترشحت عن حزب العمال المعارض، ثم انسحبت بعد إعلان حزب العمال يوم (الثاني من آذار/ مارس 2019) مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019، ولكن هل سيتراجع الحزب عن قراره بعد استقالة بوتفليقة أم يستمر في المقاطعة وعدم المشاركة في الانتخابات؟

  • Algerien Spezialeinsatzkommando im Training ARCHIVBILD (Reuters)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    الجنرال المتقاعد علي غديري

    أبن الجيش الجنرال المتقاعد علي غديري، طرده المتظاهرون بشارع ديدوش مراد بالعاصمة وظلوا يهتفون ضده بالفرنسية "ديغاج ديغاج" بمعنى "غادر". شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، يعلن أنّ برنامجه الانتخابي هو"القطيعة مع ممارسات الماضي وإعلان جمهورية ثانية". ومن آرائه أنّ مشاكل الجزائر ليست اقتصادية وإنما سياسية بالأساس وسببها الفساد السياسي. (صورة من الأرشيف لوحدة من الجيش الجزائري)

  • Algerien Demonstration (Getty Images/R. Kramdi)

    في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

    شعب الجزائر قد يدفع بمرشح غير معلن

    يبدو أن صوت الشعب الجزائري هو الأعلى في الميادين والشوارع، فهو ما برح يعلن اعتراضه واحتجاجه عبر مظاهرات كل جمعة، والسؤال هنا هو: من يقود قوة الشعب ومن سيحرز ثقته؟ وقد يُقرر شكل الحكم المقبل من خلال انتخاب شخص لم تسلط عليها الأضواء.

    الكاتب: ملهم الملائكة


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في صور .. أبرز اللاعبين في المشهد السياسي الجزائري

بعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، باتت العملية السياسية أكبر التحديات يواجه البلاد ونخبها السياسية والعسكرية. والسؤال الآن: ما هو البديل السياسي ومن هم اللاعبون البارزون والمرشحون المحتملون لرئاسة الجزائر؟ (09.03.2019)  

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