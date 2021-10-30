بوندسليغا.. ليفاندوفسكي يقود بايرن لفوز صعب على أوغسبورغ

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق بايرن ميونيخ لفوز صعب على أوغسبورغ 1/صفر اليوم السبت (التاسع من نيسان/أبريل 2022) في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وظل التعادل السلبي قائماً بين الفريقين لأكثر من 80 دقيقة حتى نجح ليفاندوفسكي في إحراز هدف الفوز للفريق البافاري من ضربة جزاء.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده بذلك إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي كان قد افتتح منافسات المرحلة بالفوز على شتوتغارت2/صفر أمس الجمعة، بينما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.



وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب فولفسبورغ على أرمينيا بيليفيلد 4/صفر وكولونيا (كولن) على ماينز 3/2 وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه غرويتر فورت 2/صفر.

وحقق فولفسبورغ فوزاً كبيراً أمام أرمينيا بيليفيلد وتغلب عليه 4/صفر ليرفع الأول رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث عشر ويتجمد رصيد أرمينيا بيليفيلد عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل الأهداف الأربعة لفولفسبورغ، لوكاس نميشا (هدفان) في الدقيقتين 11 و38 وماكسيميليان أرنولد وماكس كروز في الدقيقتين 48 و53. وشهدت المباراة صدمة لأرمينيا بيليفيلد حيث خرج مدافعه السويسري سيدريك برونر، إثر تعرضه لإصابة في الرأس بسبب التحام قوي.

تغلب فولفسبورغ على أرمينيا بيليفيلد بأربعة أهداف دون مقابل

واصطدم برونر برأسه مع جوناس ويند خلال صراع على كرة عالية، وسقط أرضاً بشكل أثار فزع لاعبي أرمينيا بيليفيلد الذين استدعوا الطواقم الطبية على الفور. واستمرت محاولات علاج برونر على أرض الملعب لدقائق ثم جرى نقله إلى خارج الملعب وسط تصفيق حار له من جماهير كلا الفريقين.

وجاء ذلك بعد أن فريق شهد أرمينيا بيليفيلد مطلع الأسبوع الماضي تعرض مهاجمه فلوريان كلوس لإصابة خطيرة في الرأس خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع شتوتغارت 1/1، وقد احتاج لعملية جراحية.

وتغلب بوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه غرويتر فورت بهدفين نظيفين سجلهما ماركوس تورام والحسن بليا في الدقيقتين 18 و24، وجاء هدف الحسن بليا من ضربة جزاء. وارتفع رصيد مونشنغلادباخ إلى 37 نقطة في المركز الحادي عشر بينما تجمد رصيد غرويتر فورت عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.

قلب فريق كولونيا الطاولة على ماينز وحول تخلفه بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وقلب كولونيا (كولن) الطاولة على فريق ماينز وحول تخلفه بهدفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وبذلك رفع فريق كولونيا رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد ماينز عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وسجل الأهداف الثلاثة لكولونيا، إلياس السخيري وديجان ليوبيسيتش ولوكا كيليان في الدقائق 60 و78 و82 بينما سجل جوناثان بوركاردت وكريم أونيسيو هدفي ماينز في الدقيقتين 14 و55.

م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)