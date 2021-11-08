يلعب روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم في صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني. ويُعرف عن ليفاندوفسكي أنه هدّاف متميز حاز على عدة جوائز. كما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف مسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم.

بدأ روبرت ليفاندوفسكي مسيرته الكروية مع أندية محلية في بولندا، قبل أن يحقق في عام 2010 لقب الدوري البولندي مع فريق ليخ بوزنان، كما انتزع لقب هداف الدوري. هذا التألق جعل نادي دورتموند الألماني يسارع للتعاقد معه. وفي دورتموند واصل ليفاندوفسكي مسيرة النجاح وحقق مع النادي انتصارات لا تنسى. وفي عام 2014 انتقل إلى بايرن ميونيخ. وحقق معه في أول موسم لقب الدوري الألماني.