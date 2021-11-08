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روبرت ليفاندوفسكي

يلعب روبرت ليفاندوفسكي كمهاجم في صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني. ويُعرف عن ليفاندوفسكي أنه هدّاف متميز حاز على عدة جوائز. كما حطم الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف مسجلة في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم.

بدأ روبرت ليفاندوفسكي مسيرته الكروية مع أندية محلية في بولندا، قبل أن يحقق في عام 2010 لقب الدوري البولندي مع فريق ليخ بوزنان، كما انتزع لقب هداف الدوري. هذا التألق جعل نادي دورتموند الألماني يسارع للتعاقد معه. وفي دورتموند واصل ليفاندوفسكي مسيرة النجاح وحقق مع النادي انتصارات لا تنسى. وفي عام 2014 انتقل إلى بايرن ميونيخ. وحقق معه في أول موسم لقب الدوري الألماني.

GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT / 02.11.2021, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT , Gruppe E, UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video, im Bild Jubel nach dem Tor zum 4-1 durch Robert Lewandowski FCB 9 *** GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT 02 11 2021, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT , Group E, UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video, pictured cheering after the 4 1 goal by Robert Lewandowski FCB 9 nordphotoxGmbHx/xStraubmeier nph00004

هل بدأ بايرن ميونيخ يستعد لرحيل ليفاندوفسكي؟ 08.11.2021

لطالما جرى الحديث عن رغبة القوة البافارية الضاربة روبرت ليفاندوفسكي في مغادرة ميونيخ. لكن الأمور تبدو هذه المرة أكثر جدية خاصة مع سعي البايرن لضمّ مهاجم من الطراز الرفيع إلى صفوفه.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg - Allianz Arena, Munich, Germany - November 6, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their second goal with Alphonso Davies and Serge Gnabry REUTERS/Lukas Barth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

بوندسليغا.. بايرن يعزز صدارته ويلحق الخسارة الأولى بفرايبورغ 06.11.2021

قاد ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، فريقه لتعزيز صدارته في البوندسليغا بالفوز على فرايبورغ في المرحلة الحادية عشرة التي شهدت خسارة منافسه دورتموند أمام لايبزيغ. في المقابل واصل فولفسبورغ صحوته بتحقيق فوزه الثالث تواليا.
Bayern's Robert Lewandowski, second left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the German Bundesliga soccer match between 1. FC Union Berlin and FC Bayern Munich in Berlin, Germany, Saturday, Oct. 30, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

بوندسليغا- بايرن ينتفض ويعزز صدارته ودورتموند يواصل ملاحقته 30.10.2021

بعد خسارته المذلة في كأس ألمانيا، انتفض بايرن ميونيخ مجدداً وعزز صدارته في البوندسليغا بالفوز على يونيون برلين بخماسية، فيما واصل بوروسيا دورتموند ملاحقة غريمه التقليدي بالفوز على كولونيا.
Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Bayern Munich - BayArena, Leverkusen, Germany - October 17, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their second goal REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بايرن ميونيخ يسحق ليفركوزن ويستعيد صدارة بوندسليغا 17.10.2021

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، التي غابت عنه مؤقتا لمصلحة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 / 1 على مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثامنة للمسابقة.
Robert Lewandowski on during Golden Shoe 2021 ceremony. Munich, 21.09.2021.

ليفاندوفسكي يتسلم الحذاء الذهبي الأوروبي ويؤكد على الإخلاص لبايرن 21.09.2021

وجه ليفاندوفسكي الشكر لزوجته آنا وقال إنها "أفضل محفز" له في تألقه الرياضي. كما أكد أفضل هداف أوروبي في الموسم الماضي على تغير فكره وأنه لا يفكر في ناد آخر الآن سوى بايرن.

MUNICH, GERMANY - SEPTEMBER 18: Robert Lewandowski of FC Bayern Muenchen scores his first goal during the Bundesliga match between FC Bayern München and VfL Bochum at Allianz Arena on September 18, 2021 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

بوندسليغا: بايرن يلتهم بوخوم وليفاندوفسكي يواصل تحطيم الأرقام 18.09.2021

دك بايرن ميونييخ حامل لقب الدوري شباك ضيفه بوخوم بسباعية نظيفة واعتلى صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم موقتا ضمن المرحلة الخامسة على ملعب الأول "أليانز أرينا".
Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski celebrates scoring the 5-0 and his hattrick during the German first division Bundesliga football match between FC Bayern Munich and Hertha BSC Berlin in Munich, southern Germany, on August 28, 2021. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

بوندسليغا: "هاتريك" ليفاندوفسكي يضع بايرن ضمن ثلاثي المقدمة 28.08.2021

قاد الدولي البولوني ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ إلى فوز كبير على هرتا برلين بخمسة أهداف نظيفة تولى بنفسه تسجيل ثلاثة منها، ليلتحق الفريق بثلاثي المقدمة مع ليفركوزن وفرايبورغ، في المرحلة الثالثة من "بوندسليغا".
Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski celebrates scoring during the German Supercup football match BVB Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich in Dortmund, on August 17, 2021. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

ليفاندوفسكي يقود بايرن للاحتفاظ بلقب السوبر على حساب دورتموند 17.08.2021

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه بايرن ميونيخ لإحراز لقب السوبر الألماني بعد تسجيله لهدفين في شباك فريقه السابق بوروسيا دورتموند وانتهت المباراة بفوز البافاري بثلاثة أهداف لواحد.

Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP) Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP)

في آخر دقيقة.. ليفاندوفسكي يحطم رقم مولر الصامد منذ نحو نصف قرن 22.05.2021

كان يُعتقد أن رقم أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر لأكبر عدد أهداف في موسم واحد بالدوري الألماني لن يُكسر. لكن بعد نحو نصف قرن من الصمود، تمكن ليفاندوفسكي من تحطيم رقم مولر في آخر دقيقة بآخر مباراة لبايرن هذا الموسم.

Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP) Bayern's Robert Lewandowski during the German Bundesliga soccer match between Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach at the Allianz Arena stadium in Munich, Germany, Saturday, May 8, 2021.(Peter Kneffel/Pool via AP)

ليفاندوفسكي يعادل الرقم القياسي لغيرد مولر كهداف تاريخي للدوري الألماني 15.05.2021

عادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ، رقما قياسياً تاريخياً وهو أربعون هدفاً في موسم واحد من الدوري الألماني لكرة القدم، حمله الهداف غيرد مولر منذ 39 عاماً.
(L-R) Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski, Bayern Munich's German forward Thomas Mueller and Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer celebrate after the German first division Bundesliga football match FC Bayern Munich v Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany on May 8, 2021. - Bayern Munich won the Bundesliga for the ninth time in a row after Leipzig lost to Dortmond earlier in the day. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/POOL/AFP via Getty Images)

بايرن ميونيخ يحصد لقب الدوري الألماني للمرة التاسعة على التوالي 08.05.2021

حسم بايرن ميونيخ لقبه التاسع توالياً قبل مباراته وبوروسيا مونشنغلادباخ التي استعرض فيها 6-صفر بفضل ثلاثية ليفاندوفسكي، وذلك بخسارة ملاحقه لايبزيغ أمام بوروسيا دورتموند 2-3 في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.
Soccer Football - Bundesliga - Borussia Dortmund v Werder Bremen - Signal Iduna Park, Dortmund, Germany - April 18, 2021 Borussia Dortmund's Erling Braut Haaland, Mats Hummels and teammates celebrate after Werder Bremen's Theodor Gebre Selassie scored an own goal and Borussia Dortmund's fourth Pool via REUTERS/Leon Kuegeler DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

هالاند يقود دورتموند للفوز على بريمن ويحيي الآمال بدوري الأبطال 18.04.2021

بعد صيامه عن التسجيل في آخر سبع مباريات، قاد نجم دورتموند إيرلنغ هالاند فريقه للفوز على بريمن في المرحلة التاسعة والعشرين للبوندسليغا، ليحيي آمال الفريق في التأهل المباشر إلى دوري الأبطال.
MUNICH, GERMANY - APRIL 07: Kylian Mbappe of Paris Saint-Germain celebrates after scoring their side's first goal during the UEFA Champions League Quarter Final match between FC Bayern Munich and Paris Saint-Germain at Allianz Arena on April 07, 2021 in Munich, Germany. Sporting stadiums around Germany remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

مبابي يقود سان جيرمان لفوز ثمين على بايرن في عقر داره 07.04.2021

بعد أكثر من سبعة شهور على خسارته أمام بايرن نهائي دوري الأبطال عاد باريس سان جرمان وحقق فوزا مثيرا على بايرن في ملعب ميونيخ. وبات الفريق البافاري مطالبا الآن بالفوز في العودة في باريس بفارق هدفين حتى يواصل دفاعه عن لقبه.
28.03.2021 WARSZAWA 28.03.2021 MECZ ELIMINACJE DO MISTRZOSTW SWIATA 2022 GRUPA I: POLSKA - ANDORA 3:0 --- FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2022 QUALIFYING ROUND GROUP I MATCH IN WARSAW: POLAND - ANDORRA 3:0 JACEK JAROSZEWSKI ROBERT LEWANDOWSKI FOT. PIOTR KUCZA/FOTOPYK / NEWSPIX.PL --- Newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL 210328PYK0077

الإصابة تحرم بايرن من جهود ليفاندوفسكي في الوقت الحرج 30.03.2021

يغيب روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ عن فريقه لأربعة اسابيع بسبب إصابة في الركبة والتي قد تنهي أماله في تسجيل 40 هدفا خلال الموسم الحالي من المسابقة، لكن من سيكو البديل المناسب لبايرن في هذا الوقت الحرج؟
Soccer Football - Bundesliga - Werder Bremen v Bayern Munich - Weser-Stadion, Bremen, Germany - March 13, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their third goal with teammates Pool via REUTERS/Carmen Jaspersen DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته بإنجاز جديد لليفاندوفسكي 13.03.2021

ابتعد بايرن ميونخ بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" عن أقرب ملاحقيه فريق لايبزيغ عبر فوز مقنع على فيردر بريمن وإنجاز جديد للهداف ليفاندوفسكي. كما استعاد فولفسبورغ توازنه معززا موقعه في المركز الثالث.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v Borussia Dortmund - Allianz Arena, Munich, Germany - March 6, 2021 Borussia Dortmund's Mats Hummels looks dejected as Bayern Munich players celebrate after the match Pool via REUTERS/Andreas Gebert DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بايرن يقلب الطاولة على دورتموند ويتمسك بصدارة البوندسليغا 06.03.2021

انتفض بايرن ميونيخ حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وفاز 4-2 على بروسيا دورتموند بفضل ثلاثية من روبرت ليفاندوفسكي ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين عن المطارد لايبزيغ.
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