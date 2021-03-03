خطأ فني كارثي يكلف فولفسبورغ الخروج من كأس ألمانيا

قضت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين (16 آب/ أغسطس 2021) بإقصاء فريق فولفسبورغ من بطولة كأس ألمانيا نتيجة إجراء ست تبديلات خلال مواجهة الدور الأول أمام بروسن مونستر المنافس بالدرجة الرابعة.

وفاز فولفسبورغعلى مونستر (3/1) بعد مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي في الثامن من آب/أغسطس الجاري، لكن الفريق الأخضر أجرى ستة تبديلات خلال المباراة التي امتدت لـ120 دقيقة بدلا من إجراء الخمسة تبديلات المسموح بها كحد أقصى.

ولم يلحظ المسؤولون هذا الخطأ ليتم السماح لفولفسبورغ بإجراء التبديل السادس. وقرر مونستر الطعن ضد فوز فولفسبورغ وجرى قبول دعوى الاستئناف من قبل المحكمة الرياضية التابعة لاتحاد الكرة الألماني. وقررت المحكمة احتساب مونستر فائزا (2/0) وصعوده إلى الدور الثاني من مسابقة الكأس.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)