بايرن ميونيخ

اشتهر النادي البافاري كأقوى فرق كرة القدم الألمانية وأكثرها تتويجاً بالألقاب المحلية والأوروبية من تأسيسه عام 1900، فقد نجح النادي في الفوز بلقب الدوري الألماني 30 مرة وبكأس ألمانيا 20 مرة وفاز 6 مرات بكأس أبطال أوروبا.

يعود تاريخ النادي إلى عام 190. في عام 1932 فاز ببطولة الدوري الألماني. وفي عام 2013 فاز للمرة الأولى في تاريخه بثلاثية الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، كما حقق في عام 2014 رقماً قياسياً، إذ حسم مسابقة الدوري الألماني لصالحه قبل سبع مباريات من نهاية الموسم. ويعد فرانز بيكنباور، وغيرد مولر، وكارل هاينز رومينيغه وأوليفر كان من نجومه المشهورين.