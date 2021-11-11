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بايرن ميونيخ

اشتهر النادي البافاري كأقوى فرق كرة القدم الألمانية وأكثرها تتويجاً بالألقاب المحلية والأوروبية من تأسيسه عام 1900، فقد نجح النادي في الفوز بلقب الدوري الألماني 30 مرة وبكأس ألمانيا 20 مرة وفاز 6 مرات بكأس أبطال أوروبا.

يعود تاريخ النادي إلى عام 190. في عام 1932 فاز ببطولة الدوري الألماني. وفي عام 2013 فاز للمرة الأولى في تاريخه بثلاثية الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، كما حقق في عام 2014 رقماً قياسياً، إذ حسم مسابقة الدوري الألماني لصالحه قبل سبع مباريات من نهاية الموسم. ويعد فرانز بيكنباور، وغيرد مولر، وكارل هاينز رومينيغه وأوليفر كان من نجومه المشهورين.

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رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
Iraqi defendant, identified only as Taha al-J., believed to have belonged to the Islamic State (IS) jihadist group, hides his face as judges arrive into the courtroom for the start of his trial for genocide and murdering a young Yazidi girl, he held as a slave, on April 24, 2020 at the Higher Regional Court (OLG) in Frankfurt am Main. - Defence lawyers Serkan Alkan (L) and Martin Heising (R) look on as the Iraqi defendant, identified only as Taha al-J., believed to have belonged to the Islamic State (IS) jihadist group, hides his face while arriving into the courtroom for the start of his trial for genocide and murdering a young Yazidi girl, he held as a slave, on April 24, 2020 at the Higher Regional Court (OLG) in Frankfurt am Main. (Photo by Arne Dedert / POOL / AFP) (Photo by ARNE DEDERT/POOL/AFP via Getty Images)

ألمانيا.. المطالبة بسجن عراقي مدى الحياة لقتله طفلة إيزيدية 08.11.2021

كشفت محاكمة عنصر من "داعش" بألمانيا فصولا جديدة من وحشية التنظيم. ويتهم عراقي باستعباد طفلة إيزيدية وإساءة معاملة والدتها. ماتت الطفلة بعدما قيدها بمنزله. زوجته عوقبت بالسجن 10 أعوام ويطالب الادعاء بسجنه مدى الحياة.

GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT / 02.11.2021, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT , Gruppe E, UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video, im Bild Jubel nach dem Tor zum 4-1 durch Robert Lewandowski FCB 9 *** GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT 02 11 2021, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT , Group E, UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video, pictured cheering after the 4 1 goal by Robert Lewandowski FCB 9 nordphotoxGmbHx/xStraubmeier nph00004

هل بدأ بايرن ميونيخ يستعد لرحيل ليفاندوفسكي؟ 08.11.2021

لطالما جرى الحديث عن رغبة القوة البافارية الضاربة روبرت ليفاندوفسكي في مغادرة ميونيخ. لكن الأمور تبدو هذه المرة أكثر جدية خاصة مع سعي البايرن لضمّ مهاجم من الطراز الرفيع إلى صفوفه.

Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg - Allianz Arena, Munich, Germany - November 6, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their second goal with Alphonso Davies and Serge Gnabry REUTERS/Lukas Barth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

بوندسليغا.. بايرن يعزز صدارته ويلحق الخسارة الأولى بفرايبورغ 06.11.2021

قاد ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، فريقه لتعزيز صدارته في البوندسليغا بالفوز على فرايبورغ في المرحلة الحادية عشرة التي شهدت خسارة منافسه دورتموند أمام لايبزيغ. في المقابل واصل فولفسبورغ صحوته بتحقيق فوزه الثالث تواليا.
die Mannschaft freut sich ueber das Tor von Robert Lewandowski 9 FC Bayern Muenchen zum 4:1, Leroy Sane 10 FC Bayern Muenchen, Kingsley Coman 11 FC Bayern Muenchen, Alphonso Davies 19 FC Bayern Muenchen, FC Bayern Muenchen vs. Benfica Lissabon, Champions League, Vorrunde, 02.11.2021 Muenchen Bayern Deutschland *** the team is happy about the goal of Robert Lewandowski 9 FC Bayern Muenchen to the 4 1, Leroy Sane 10 FC Bayern Muenchen , Kingsley Coman 11 FC Bayern Muenchen , Alphonso Davies 19 FC Bayern Muenchen , FC Bayern Muenchen vs Benfica Lisbon, Champions League, preliminary round, 02 11 2021 Muenchen Bayern Germany Copyright: xkolbert-press/ChristianxKolbertx

ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال 02.11.2021

في مباراته رقم 100 بدوري الأبطال، قاد ليفاندوفسكي فريقه الألماني إلى ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا البرتغالي. واستغل برشلونة تعثر بنفيكا وانتزع منه المركز الثاني بفوزه الثمين على دينامو كييف.
06.05.2015, Fussball Champions League 2014/2015, Halbfinale Hinspiel, FC Barcelona - FC Bayern Mvºnchen, im Stadion Camp Nou in Barcelona (Spanien). Der Championsleague-Pokal steht auf einem Podest an der Seitenlinie bereit.

دوري الأبطال ـ تأهل مبكر يراود بايرن والبارسا يلتمس العودة 01.11.2021

يراود الأمل عدة فرق لبلوغ الأدوار الإقصائية قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك من خلال مباريات الجولة الرابعة التي تقام خلال اليومين المقبلين.

23.10.2021, Fussball 1. Bundesliga 2021/2022, 9. Spieltag, FC Bayern M¸nchen - TSG 1899 Hoffenheim, in der Allianz-Arena M¸nchen. Joshua Kimmich FC Bayern M¸nchen nachdenklich ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.*** *** 23 10 2021, Football 1 Bundesliga 2021 2022, Matchday 9, FC Bayern Munich TSG 1899 Hoffenheim, at Allianz Arena Munich Joshua Kimmich FC Bayern Munich reflective DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

رئيسة البوندستاغ تعرب عن امتنانها لكيميش بسبب لقاح كورونا 31.10.2021

بعد الجدل حول تصريحات نجم بايرن بشأن عدم تلقيه لقاح كورونا، أعربت رئيسة البرلمان الألماني باربل باس عن امتنانها ليوشوا كيميش لأنه أعاد النقاش حول الآثار طويلة المدى للقاحات من جديد.
Bayern's Robert Lewandowski, second left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the German Bundesliga soccer match between 1. FC Union Berlin and FC Bayern Munich in Berlin, Germany, Saturday, Oct. 30, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

بوندسليغا- بايرن ينتفض ويعزز صدارته ودورتموند يواصل ملاحقته 30.10.2021

بعد خسارته المذلة في كأس ألمانيا، انتفض بايرن ميونيخ مجدداً وعزز صدارته في البوندسليغا بالفوز على يونيون برلين بخماسية، فيما واصل بوروسيا دورتموند ملاحقة غريمه التقليدي بالفوز على كولونيا.
Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Borussia Moenchengladbach v Bayern Munich - Borussia-Park, Moenchengladbach, Germany - October 27, 2021 General view of the big screen displaying the score REUTERS/Wolfgang Rattay DFB RULES PROHIBIT USE IN MMS SERVICES VIA HANDHELD DEVICES UNTIL TWO HOURS AFTER A MATCH AND ANY USAGE ON INTERNET OR ONLINE MEDIA SIMULATING VIDEO FOOTAGE DURING THE MATCH..

خسارة بايرن ميونيخ الثقيلة بارقة أمل للبوندسليغا؟ 28.10.2021

هناك من ينظر إلى خروج بايرن ميونيخ المهين من الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا بخماسية نظيفة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، على أنه بارقة أمل بالنسبة للدوري اللألماني لكرة القدم، فكيف ذلك؟
Lucas HERNANDEZ (Bayern Muenchen) muss nicht ins Gefaengnis! Archivfoto: Lucas HERNANDEZ (Bayern Muenchen), Aktion,Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,PortrÅ t. Fussball Champions League/ Benfica Lissabon - FC Bayern Muenchen,Abschlusstraining am 19.10.2021 Â

لاعب بايرن "هيرنانديز" ينجو من عقوبة السجن في اللحظات الأخيرة 27.10.2021

في اللحظات الأخيرة نجا لوكاس هيرنانديز مدافع الديوك ونادي بايرن ميونيخ من عقوبة سجنية كانت تلاحقه في إسبانيا. والقضية تعود لحادث عنف بينه وبين صديقته السابقة، التي أصبحت فيما بعد زوجته، رغم صدور حكم بعدم اقترابه منها.
MUNICH, GERMANY - JUNE 13: Joshua Kimmich of Bayern Munich arrives at the stadium wearing a face mask prior to the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Borussia Moenchengladbach at Allianz Arena on June 13, 2020 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

زملاء كيميش يحترمون قراره بعدم أخذ اللقاح .. ولكن! 26.10.2021

"قرار شخصي" يقول توماس مولر حول عدم تلقي يوشوا كيميش زميله في بايرن والمنتخب الألماني، فيما هاجم أولي هونيس الإعلام، أما المتحدث باسم الحكومة فيحبذ أخذ كيميش اللقاح لأنه "كشخص ينظر إليه الملايين، قد يشكل نموذجا يحتذى به"
23.10.2021, Fussball 1. Bundesliga 2021/2022, 9. Spieltag, FC Bayern M¸nchen - TSG 1899 Hoffenheim, in der Allianz-Arena M¸nchen. Joshua Kimmich FC Bayern M¸nchen nachdenklich ***DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.*** *** 23 10 2021, Football 1 Bundesliga 2021 2022, Matchday 9, FC Bayern Munich TSG 1899 Hoffenheim, at Allianz Arena Munich Joshua Kimmich FC Bayern Munich reflective DFL and DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video

جدل واسع بعد تصريحات نجم بايرن ميونيخ كيميش بشأن كورونا 24.10.2021

طغت تصريحات نجم بايرن ميونيخ يوشوا كيميش بشأن كورونا على الفوز الساحق للفريق البافاري على هوفنهايم. نجم بايرن اعترف أنه لم يتلق بعد اللقاح وبمخاوفه بشأن الآثار المحتملة البعيدة المدى للتطعيم.
Fussball 1. Bundesliga Saison 2021/2022 9. Spieltag FC Bayern Muenchen - TSG 1899 Hoffenheim 23.10.2021 Jubel nach dem Tor zum 2 - 0 durch den Torschuetzen Robert Lewandowski FC Bayern Muenchen *** Soccer 1 Bundesliga Season 2021 2022 9 Matchday FC Bayern Muenchen TSG 1899 Hoffenheim 23 10 2021 Cheering after the goal to 2 0 by the scorer Robert Lewandowski FC Bayern Muenchen

بوندسليغا ـ الصراع على الصدارة يتواصل بين بايرن ودورتموند 23.10.2021

عزز فريق بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني بفضل فوزه الساحق على ضيفه هوفنهايم 4 /صفر. وفيما فاز ملاحقه بوروسيا دورتموند على مضيفه أرمينيا بيلفيلد، قلب لايبزيغ تأخره بهدف أمام غرويتر فورت إلى فوز كاسح برباعية.
Portugal Lisboa, Estadio da Luz 20.10.2021 UEFA Championsleague Gruppenphase - Gruppe E S.L.Benfica - FC Bayern München v.l., Leroy Sane FC Bayern München, Serge Gnabry FC Bayern München, Rober Lewandowski FC Bayern München, Kingsley Coman FC Bayern München, Torjubel, Goal celebration, celebrate the goal UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video *** Portugal Lisboa, Estadio da Luz 20 10 2021 UEFA Champions League Group Stage Group E S L Benfica FC Bayern München v l , Leroy Sane FC Bayern München , Serge Gnabry FC Bayern München , Rober Lewandowski FC Bayern München , Kingsley Coman FC Bayern München , Goal celebration, celebrate the goal UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video Copyright: JoaquimxFerreira

بايرن يسحق بنفيكا ويتصدر وبرشلونة يفلت بصعوبة من كمين كييف 20.10.2021

واصل بايرن ميونخ انطلاقته المميزة، عقب فوزه الثمين والمستحق برباعية على مضيفه بنفيكا البرتغالي، فيما حقق برشلونة فوزا عسيرا على ضيفه دينامو كييف الأوكراني وحافظ على أماله في التأهل عن المجموعة الخامسة.
Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Bayern Munich - BayArena, Leverkusen, Germany - October 17, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their second goal REUTERS/Thilo Schmuelgen DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بايرن ميونيخ يسحق ليفركوزن ويستعيد صدارة بوندسليغا 17.10.2021

استعاد بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، التي غابت عنه مؤقتا لمصلحة غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، بعدما حقق فوزا كاسحا 5 / 1 على مضيفه باير ليفركوزن في المرحلة الثامنة للمسابقة.
Mainz' German midfielder Niklas Tauer (L) and Dortmund's Dutch forward Donyell Malen vie for the ball during the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v Mainz 05 in Dortmund, western Germany, on October 16, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

بوندسليغا- دورتموند يهزم ماينز ويتصدر الدوري "مؤقتا" 16.10.2021

تربع بوروسيا دورتموند على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه ماينز 1/3. بذلك رفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه باير ليفركوزن.
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