بوندسليغا.. فولفسبورغ يخسر لأول مرة وليفركوزن يقتنص الوصافة

اقتنص فريق باير ليفركوزن وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه ماينز 1/صفر اليوم السبت (25 أيلول/سبتمبر) في المرحلة السادسة من البوندسليغا. وتلقى فولفسبورغ هزيمته الأولى هذا الموسم وسقط أمام مضيفه هوفنهايم 1/3.



ولقن لايبتزغ ضيفه هيرتا برلين درساً قاسياً وفاز عليه 6/صفر. وفي باقي المباريات فاز يونيون برلين على أرمينيا بيلفيلد 1/صفر، وتعادل انتراخت فرانكفورت مع كولن 1/1.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر وتوقف رصيد ماينز عند عشر نقاط في المركز الخامس. ويدين ليفركوزن بالفضل في هذا الفوز لفلوريان فيرتز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 62.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، تقدم فولفسبورغ بهدف عن طريق ريدل باكو في الدقيقة 25، لكن هوفنهايم رد بثلاثة أهداف بواقع هدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. وأدرك أندري كراماريتش التعادل لهوفنهايم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف كريستوف باومجارتنر وبافل كيدرابك الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و81.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى ثمان نقاط في المركز التاسع وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف ليفركوزن الوصيف وبفارق ثلاث نقاط خلف بايرن المتصدر.

ليفركوزن أصبح في المركز الثاني، مؤقتاً، بعد الفوز على ماينز

وعلى ملعب ريد بول أرينا، تقدم لايبزيغ على هيرتا برلين بثلاثة أهداف في الشوط الأول ثم أحرز مثلها في الشوط الثاني. وافتتح كريستوفر نكونكو التسجيل للايبزيغ في الدقيقة 15 ثم أضاف يوسف بولسن الهدف الثاني في الدقيقة 23 ثم سجل نوردي موكيلي الهدف الثالث في الدقيقة 45. وفي الشوط الثاني أحرز إيميل فورسبرغ الهدف الرابع في الدقيقة 60 ثم سجل نكونكو الهدف الثاني له والخامس للايبتزغ في الدقيقة 70 قبل أن يختتم أمادو هايدار التسجيل في الدقيقة 77. الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى سبع نقاط في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن هيرتا صاحب المركز الحادي عشر.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)