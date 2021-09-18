دورتموند يكتسح يونيون برلين وليفركوزن يزيد معاناة شتوتغارت

واصل بوروسيا دورتموند صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على ضيفه يونيون برلين اليوم الأحد (19/9/2021) في المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز بايرليفركوزن 3 / 1 على مضيفه شتوتغارت.

وارتفع رصيد دورتموند إلى 12 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء آخر مباراة في تلك المرحلة بين فولفسبورغ وأينتراخت فرانكفورت، فيما تجمد رصيد يونيون برلين، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم، عند ست نقاط في المركز الثامن.

بادر دورتموند بالتسجيل سريعا عن طريق رافاييل غوريرو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف النجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات.

وكان هالاند قد سجل في مباراتي دورتموند الأخيرتين ببوندسليغا مع بايرليفركوزن وهوفنهايم، قبل أن يسجل أيضاً في مرمى بشكتاش التركي يوم الأربعاء الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الثالث لدورتموند عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز مارفين فرايدريتش، مدافع يونيون برلين، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 52.

واستغل يونيون برلين التراجع النسبي في أداء لاعبي دورتموند، ليعود إلى اللقاء مجددا بعدما أحرز هدفين عن طريق لاعبيه ماكس كروزه وأندرياس فولغسامر في الدقيقتين 57 من ركلة جزاء و81 على الترتيب.

وعاد هالاند ليهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الرابع لدورتموند وهدفه الشخضي الثاني في الدقيقة 83، ليقضي نهائيا على أمال الضيوف في إدراك التعادل.

باير ليفركوزن يفوز على شتوتغارت

وفي نفس المرحلة حقق باير ليفركوزن فوزا ثمينا بعشرة لاعبين على مضيفه شتوتغارت 3-1 اليوم الأحد ليصعد إلى المركز الرابع في ترتيب المسابقة.

اورل مانغالا يحرز هدف الشرف في مرمى باير ليفركوزن

وافتتح ثلاثية ليفركوزن روبرت أندريش بعد دقيقتين من صافرة البداية، وأضاف المهاجم التشيكي باتريك شيك (19)، قبل أن يُطرد مسجل الهدف الأول بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 31 اثر عرقلة من الخلف.

وسجل البلجيكي أورل مانغالا هدف الشرف لأصحاب الأرض (38)، قبل أن يوجه لهم فلوريان فيرتس الضربة القاضية بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (70).

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع وفي المقابل تجمد رصيد شتوتغارت الذي مني بخسارته الثالثة هذا الموسم عند 4 نقاط ليهبط إلى المركز الخامس عشر.

ع.ح./ص.ش. (أ ف ب ، د ب أ)