بوندسليغا: فولفسبورغ يواصل الصدارة وبايرن يقسو على لايبزيغ

واصل فريق فولفسبورغ تحقيق العلامة الكاملة في المرحلة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بفوزه على مضيفه غرويتر فورت 2 /0 السبت (11 سبتمبر/ أيلول 2021)، فيما فض بايرن ميونخ، بطل الموسم الماضي، الاشتباك مع وصيفه لايبزيغ وفاز عليه 4/1.
كما قلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام مضيفه باير ليفركوزن إلى فوز مثير 4/3. وفي باقي المباريات، فاز ماينز على مضيفه هوفنهايم 2/صفر، وتعادل كولونيا (كولن) مع مضيفه فرايبورغ بهدف لكل منهما، بينما تعادل أونيون برلين سلبياً مع آوغسبورغ.
ورفع فولفسبورغ رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما توقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير. ويدين فولفسبورغ بالفضل في هذا الفوز إلى لوكاس نميشا وفوت فيغورست، بعد تسجيلهما هدفي الفوز في الدقيقتين العاشرة والتسعين.
هزيمة قاسية تلقاها نادي لايبزيغ على يد بايرن ميونخ بهدف مقابل أربعة أهداف
وعلى ملعب "ريد بول أرينا"، أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدماً بهدف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني أحرز الصاعد جمال موسيالا الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 47، ثم سجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 54.
وتكفل كونراد لايمر بتسجيل الهدف الوحيد لفريق لايبزيغ في الدقيقة 58، لكن إيريك ماكسيم شوبو موتينغ سجل الهدف الرابع للنادي البافاري في الوقت بدل الضائع.
ورفع بايرن رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد لايبزيغ عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.
ثنائية هالاند (وسط الصورة) تقود دورتموند لحسم قمته مع ليفركوزن.
أما على ملعب "باي أرينا"، تقدم ليفركوزن بهدف عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة التاسعة. لكن إيرلينغ هالاند أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 37. وأحرز باتريك تشيك الهدف الثاني لليفركوزن في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. لكن بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، رد يوليان براندت بهدف التعادل لدورتموند.
وسجل موسى ديابي ثالث أهداف ليفركوزن في الدقيقة 55، لكن رافاييل غيريرو أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 71. ثم تقمص هالاند دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 77.
وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز السادس.
وتقدم ماينز للمركز الرابع في جدول ترتيب البوندسليغا بعد فوزه على هوفنهايم بهدفين دون مقابل. وتقدم يوناتان بوركاردت بهدف لماينز في الدقيقة 21، ثم أضاف ماركوس إنغفارتسين الهدف الثاني في الدقيقة 77.
وبهزيمته أمام ماينز، يتوقف رصيد هوفنهايم عند أربع نقاط في المركز التاسع.
ي.أ/ أ.ح (د ب أ)
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند
يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن
السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن
بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ
لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت
تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم
عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند
أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ
انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع