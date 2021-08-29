بوندسليغا: فولفسبورغ يواصل الصدارة وبايرن يقسو على لايبزيغ

واصل فريق فولفسبورغ تحقيق العلامة الكاملة في المرحلة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بفوزه على مضيفه غرويتر فورت 2 /0 السبت (11 سبتمبر/ أيلول 2021)، فيما فض بايرن ميونخ، بطل الموسم الماضي، الاشتباك مع وصيفه لايبزيغ وفاز عليه 4/1.

كما قلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدف أمام مضيفه باير ليفركوزن إلى فوز مثير 4/3. وفي باقي المباريات، فاز ماينز على مضيفه هوفنهايم 2/صفر، وتعادل كولونيا (كولن) مع مضيفه فرايبورغ بهدف لكل منهما، بينما تعادل أونيون برلين سلبياً مع آوغسبورغ.

ورفع فولفسبورغ رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، بينما توقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير. ويدين فولفسبورغ بالفضل في هذا الفوز إلى لوكاس نميشا وفوت فيغورست، بعد تسجيلهما هدفي الفوز في الدقيقتين العاشرة والتسعين.

هزيمة قاسية تلقاها نادي لايبزيغ على يد بايرن ميونخ بهدف مقابل أربعة أهداف

وعلى ملعب "ريد بول أرينا"، أنهى بايرن ميونخ الشوط الأول متقدماً بهدف القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 12. وفي الشوط الثاني أحرز الصاعد جمال موسيالا الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 47، ثم سجل ليروي ساني الهدف الثالث في الدقيقة 54.

وتكفل كونراد لايمر بتسجيل الهدف الوحيد لفريق لايبزيغ في الدقيقة 58، لكن إيريك ماكسيم شوبو موتينغ سجل الهدف الرابع للنادي البافاري في الوقت بدل الضائع.

ورفع بايرن رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد لايبزيغ عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

ثنائية هالاند (وسط الصورة) تقود دورتموند لحسم قمته مع ليفركوزن.

أما على ملعب "باي أرينا"، تقدم ليفركوزن بهدف عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة التاسعة. لكن إيرلينغ هالاند أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 37. وأحرز باتريك تشيك الهدف الثاني لليفركوزن في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. لكن بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، رد يوليان براندت بهدف التعادل لدورتموند.

وسجل موسى ديابي ثالث أهداف ليفركوزن في الدقيقة 55، لكن رافاييل غيريرو أدرك التعادل لدورتموند في الدقيقة 71. ثم تقمص هالاند دور البطولة بتسجيله الهدف الثاني له والرابع للفريق الضيف في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز السادس.

وتقدم ماينز للمركز الرابع في جدول ترتيب البوندسليغا بعد فوزه على هوفنهايم بهدفين دون مقابل. وتقدم يوناتان بوركاردت بهدف لماينز في الدقيقة 21، ثم أضاف ماركوس إنغفارتسين الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وبهزيمته أمام ماينز، يتوقف رصيد هوفنهايم عند أربع نقاط في المركز التاسع.

ي.أ/ أ.ح (د ب أ)