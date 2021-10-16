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هيرتا برلين

تأسس نادي هيرتا برلين عام 1892، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد كرة القدم الألماني عام 1900. فاز هيرتا برلين بلقب الدوري الألماني مرتين، ورغم عمره الطويل كروياً فإنه لم يستطع الفوز بلقب كأس ألمانيا.

يلعب فريق هيرتا برلين باللونين الأزرق والأبيض ويستقبل ضيوفه في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين والذي يتسع لأكثر من 74 ألف متفرج. يحمل الفريق في خزينته لقبين، حققهما في 1930 و 1931 أي قبل نظام بوندسليغا بشكلها الحالي. ورغم أن مباريات نهائي كأس ألمانيا تجري في ملعب هيرتا برلين إلا أن الأخير لم يذق طعم الفوز بهذه الكأس أبدا، وكان قريبا من ذلك في ثلاث مناسبات، لكنه كان يخسر في المباراة النهائية وبنفس النتيجة وهي هدف دون مقابل.

Mainz' German midfielder Niklas Tauer (L) and Dortmund's Dutch forward Donyell Malen vie for the ball during the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v Mainz 05 in Dortmund, western Germany, on October 16, 2021. (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

بوندسليغا- دورتموند يهزم ماينز ويتصدر الدوري "مؤقتا" 16.10.2021

تربع بوروسيا دورتموند على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه ماينز 1/3. بذلك رفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه باير ليفركوزن.
SINSHEIM, GERMANY - SEPTEMBER 25: Kevin Vogt of TSG 1899 Hoffenheim is put under pressure by Wout Weghorst of VfL Wolfsburg during the Bundesliga match between TSG Hoffenheim and VfL Wolfsburg at PreZero-Arena on September 25, 2021 in Sinsheim, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Getty Images)

بوندسليغا.. فولفسبورغ يخسر لأول مرة وليفركوزن يقتنص الوصافة 25.09.2021

فيما تلقى فولفسبورغ هزيمته الأولى في المرحلة السادسة من الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" أمام مضيفه هوفنهايم، تقدم ليفركوزن إلى المركز الثاني، مؤقتاً، بالفوز على ماينز. وفاز غلادباخ على دورتموند.
Fußball: Bundesliga, Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart, 4. Spieltag im Deutsche Bank Park. Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (r) und Filip Kostic gehen nach dem Spiel aneinander vorbeil. +++ dpa-Bildfunk +++

الدوري الألماني: أينتراخت فرانكفورت يفرّط بفوزه الأول 12.09.2021

فيما فرّط فريق أينتراخت فرانكفورت بفوزه الأول، تمكن مونشنغلادباخ من تحقيق ذلك بقيادة مدربه الجديد أدي هوتر، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". كما حقق فريق هيرتا برلين فوزه الأول أيضا.
21.08.2021, BayArena, Leverkusen, GER, 1.FBL, Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Moenchengladbach, im Bild Tor zum 2:0 durch Patrick Schick (Bayer 04 Leverkusen #14) Foto ? nordphoto GmbH / Treese DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. *** Local Caption *** 00188358

بوندسليغا: دورتموند يتلقى أول خسارة وفولفسبورغ ينفرد بالصدارة 21.08.2021

تلقى بوروسيا دورتموند خسارته الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم أمام فرايبورغ، بينما نجح بوخوم في تحقيق أول انتصار له منذ عقد، وحقق فولفسبورغ فوزه الثاني على التوالي ليتصدر جدول الترتيب.
Fußball 1. Bundesliga 1. Spieltag 1. FC Köln - Hertha BSC Berlin am 15.08.2021 im RheinEnergieStadion in Köln Torjubel / Jubel zum 2:1 durch Florian Kainz Köln DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. *** Fußball 1 Bundesliga 1 Spieltag 1 FC Köln Hertha BSC Berlin am 15 08 2021 im RheinEnergieStadion in Köln Torjubel Jubel zum 2 1 durch Florian Kainz Köln DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video xHDx

بوندسليغا: كولونيا يقلب الطاولة على برلين وماينز يحبط لايبزيغ 15.08.2021

قلب فلوريان كاينز الطاولة على هيرتا برلين وأهدى فريقه، كولونيا فوزا كبيرا، في ختام الجولة الأولى بالبونسليغا، وفي ماينز ورغم غياب 12 لاعبا من ماينز بسبب كورونا أو الإيقاف اقتنص أصحاب الأرض فوزا على وصيف الموسم الماضي.
BERLIN, GERMANY - MAY 13: Erling Haaland of Borussia Dortmund celebrates his team's second goal during the DFB Cup final match between RB Leipzig and Borussia Dortmund at Olympic Stadium on May 13, 2021 in Berlin, Germany. Sporting stadiums around Germany remain under strict restrictions due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in games being played behind closed doors. (Photo by C - Pool/Getty Images)

 10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا 12.08.2021

يمتلك الدوري الألماني "بوندسليغا" عددا من أفضل اللاعبين الصغار الموهوبين في عالم المستديرة. في هذه الجولة المصورة تسلط DW الضوء على 10 لاعبين يستحقون المشاهدة والمتابعة في الموسم الجديد.
14.04.2021 Former German national team goalkeeper Jens Lehmann arrives before the Champions League quarterfinal second leg soccer match between Borussia Dortmund and Manchester City at the Signal Iduna Park stadium in Dortmund, Germany, Wednesday, April 14, 2021. (AP Photo/Martin Meissner, Pool)

العنصرية تطيح بحارس سابق للمانشافت من مجلس إدارة فريق ألماني 05.05.2021

لم يكن حارس مرمى المنتخب الألماني سابقا ينس ليمان يتوقع أن تطيح رسالة نصية بعثها عن طريق واتس آب بمنصبه في مجلس إدارة هيرتا برلين. فما مضمون تلك الرسالة التي وصلت بالخطأ إلى اللاعب السابق ومحلل قناة سكاي دينيس أوجو؟
11.09.2020 Torwarttrainer Zsolt Petry Hertha BSC Berlin - 1. Hauptrunde DFB Pokal Saison 2020-2021 Eintracht Braunschweig vs. Hertha BSC Berlin im Eintracht Stadion in Braunschweig - Fußball,Mann,Männer,Deutschland,11.09.2020 *** Goalkeeper coach Zsolt Petry Hertha BSC Berlin 1 main round DFB Pokal season 2020 2021 Eintracht Braunschweig vs Hertha BSC Berlin at Eintracht Stadium in Braunschweig Football,Man,Men,Germany,11 09 2020

هيرتا برلين ينفصل عن مدرب مجري عقب تصريحات عن المهاجرين والمثليين 06.04.2021

أنهى فريق هيرتا برلين تعاقده مع مدرب حراس مرمى الفريق، بشكل فوري، عقب تصريحاته المعادية للمثليين والمناهضة للهجرة، حيث قال: إن "أوروبا قارة مسيحية. لا أحب أن أرى التدهور الأخلاقي يقود القارة لأسفل".
Soccer Football - Bundesliga - Hertha BSC v Bayer Leverkusen - Olympiastadion, Berlin, Germany - March 21, 2021 Hertha BSC players celebrate after Deyovaisio Zeefuik scores their first goal Pool via REUTERS/Soeren Stache DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بوندسليغا.. باير ليفركوزن يتجرع هزيمة مدوية أمام هيرتا برلين 21.03.2021

عزز هيرتا برلين آماله في تفادي الهبوط من الدوري الألماني بعد انتصار كبير على ضيفه بايرليفركوزن سادس الترتيب، كما قطع ماينز خطوة أيضا للبقاء، بينما وقعت حادثة طريفة لفرايبورغ اضطر معها لتغيير زيه قبل الفوز على أوغسبورغ.
Leipzig's French midfielder Christopher Nkunku (Up) and Hertha Berlin's German defender Niklas Stark (C) vie for the ball during the German first division Bundesliga football match Hertha Berlin vs RB Leipzig in Berlin, Germany, on February 21, 2021. (Photo by Annegret HILSE / POOL / AFP) / RESTRICTIONS: DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO

لايبزيغ يهزم هيرتا برلين بالثلاثية ويشعل المنافسة على البوندسليغا 21.02.2021

قلص فريق لايبزيغ الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر، بانتصاره الرابع على التوالي في الدوري الألماني، إذ اكتسح مضيفه هيرتا برلين بثلاثية نظيفة، بينما تعادل باير ليفركوزن مع أوغسبورغ في الجولة الثانية والعشرين من البوندسليغا.

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هيرتا يؤكد إجراء مفاوضات مع خضيرة.."سيدة عجوز" أخرى؟ 31.01.2021

بعد أكثر من خمس سنوات وألقاب عديدة مع "السيدة العجوز"، يوفنتوس، يتجه سامي خضيرة لتجربة جديدة كان يتمناها إنجليزية. غير أن وسائل إعلام ألمانية تؤكد أن اللاعب يقترب من نادي "السيدة العجوز" بالدوري الألماني، هيرتا برلين.

FC Bayern Muenchen vs. TSG 1899 Hoffenheim, 1. Bundesliga, 19. Spieltag, 30.01.2021 Torjubel von Robert Lewandowski 9 FC Bayern Muenchen. zum 3:1, enttaeuschung bei Oliver Baumann 1 TSG 1899 Hoffenheim, FC Bayern Muenchen vs. TSG 1899 Hoffenheim, 1. Bundesliga, 19. Spieltag, 30.01.2021, Foto: Christian Kolbert/kolbert-press/Pool - Editorial Use ONLY - DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video - National and International News Agencies OUT München Allianz Arena Bayern Deutschland *** FC Bayern Muenchen vs TSG 1899 Hoffenheim, 1 Bundesliga, 19 Spieltag, 30 01 2021 Goal celebration by Robert Lewandowski 9 FC Bayern Muenchen to score 3 1, disappointment for Oliver Baumann 1 TSG 1899 Hoffenheim , FC Bayern Muenchen vs TSG 1899 Hoffenheim, 1 Bundesliga, 19 Spieltag, 30 01 2021, Foto Christian Kolbert kolbert press Pool Editorial Use ONLY DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video National and International News Agencies OUT Munich Allianz Arena Bayern Germany Poolfoto Christian Kolbert/kolbert-press/Pool ,EDITORIAL USE ONLY

بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ولايبزيغ يواصل ملاحقته 30.01.2021

عزز بايرن ميونيخ موقعه في صدارة الدوري الألماني بعد فوز عريض على هوفنهايم، كما واصل لايبزيغ ملاحقته بعد فوزه الثمين على ليفركوزن. يأتي هذا في وقت تمت فيه معاقبة لاعبين من الدوري بسبب وشوم على الجسد في ظرفية حساسة.
Soccer Football - Bundesliga - Hertha BSC v Borussia Dortmund - Olympiastadion, Berlin, Germany - November 21, 2020 Borussia Dortmund's Erling Braut Haaland celebrates scoring their third goal REUTERS/Annegret Hilse DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

هالاند "الفتى الذهبي"..يقود دورتموند لاكتساح برلين ومطاردة بايرن 21.11.2020

بعدة مكاسب خرج دورتموند من مواجهة هيرتا برلين، فبعد أن كان مهزوما بهدف ارتدى نجمه الشاب هالاند ثياب العمالقة وسجل رباعية ليقلب الطاولة على هيرتا في يوم لا يُنسى، فاز فيه هالاند بجائزة "الفتى الذهبي" في أوروبا.
Jubel Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund 18.10.2020, Fussball GER, Saison 2020 2021, U19 Bundesliga West, 3. Spieltag, FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:3, Foto: TEAM2sportphoto Gelsenkirchen Parkstadion Nordrhein Westfalen Deutschland *** Cheers Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund 18 10 2020, Football GER, Season 2020 2021, U19 Bundesliga West, 3 Matchday, FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2 3, Photo TEAM2sportphoto Gelsenkirchen Parkstadion Nordrhein Westfalen Germany Team2

"معجزة" دورتموند يستعد لدخول تاريخ الدوري الألماني 20.11.2020

بعد بلوغه سن الـ16، أصبح بإمكان جوهرة دورتموند يوسوفا موكوكو المشاركة مع الفريق الأول ضمن منافسات الدوري الألماني. ويتطلع موكوكو إلى أن يصبح أصغر لاعب محترف في البوندسليغا. فهل يتحقق له ذلك غدا عند مواجهة هيرتا برلين؟
November 01, 2020*** FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - NOVEMBER 01: Jonathan Tah of Bayer 04 Leverkusen celebrates with teammate Leon Bailey after scoring his team's fourth goal during the Bundesliga match between Sport-Club Freiburg and Bayer 04 Leverkusen at Schwarzwald-Stadion on November 01, 2020 in Freiburg im Breisgau, Germany. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in fixtures being played behind closed doors. (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

بوندسليغا: ليفركوزن وفولفسبورغ يحافظان على سجلهما الخالي من الهزائم 01.11.2020

حافظ كل من باير ليفركوزن وفولفسبورغ على سجلهما الخالي من الهزائم في هذا الموسم الدوري الألماني "بوندسليغا" بعد فوز الأول برباعية على مضيفه فرايبورغ، وتعادل فولفسبورغ مع هيرتا برلين بهدف لمثله.
Soccer Football - Bundesliga - Arminia Bielefeld v Bayern Munich - Bielefelder Alm, Bielefeld, Germany - October 17, 2020 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their third goal Pool via REUTERS/Wolfgang Rattay DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

الدوري الألماني- لايبزيغ يعزز صدارته أمام بايرن ودورتموند 17.10.2020

واصل فريق لايبزيغ صدارته للدوري الألماني، لكن ماذا فعل دورتموند مع مضيفه هوفنهايم؟ وماذا فعل بايرن مع بيليفيلد؟ وهل حقق ليفركوزن نتيجة أكبر من التعادل؟ نظرة على مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) في جولته الرابعة.

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