تأسس نادي هيرتا برلين عام 1892، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد كرة القدم الألماني عام 1900. فاز هيرتا برلين بلقب الدوري الألماني مرتين، ورغم عمره الطويل كروياً فإنه لم يستطع الفوز بلقب كأس ألمانيا.

يلعب فريق هيرتا برلين باللونين الأزرق والأبيض ويستقبل ضيوفه في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين والذي يتسع لأكثر من 74 ألف متفرج. يحمل الفريق في خزينته لقبين، حققهما في 1930 و 1931 أي قبل نظام بوندسليغا بشكلها الحالي. ورغم أن مباريات نهائي كأس ألمانيا تجري في ملعب هيرتا برلين إلا أن الأخير لم يذق طعم الفوز بهذه الكأس أبدا، وكان قريبا من ذلك في ثلاث مناسبات، لكنه كان يخسر في المباراة النهائية وبنفس النتيجة وهي هدف دون مقابل.