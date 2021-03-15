 أوروبا تتهيأ لموجة ثالثة من الوباء وسط شكوك في لقاح أسترازينيكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.03.2021

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أوروبا تتهيأ لموجة ثالثة من الوباء وسط شكوك في لقاح أسترازينيكا

مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وبطء حملات التطعيم، تستعد دول أوروبية لموجة ثالثة من الجائحة. ورغم اشتداد الأزمة الصحية علقت العديد من الدول الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا نتيجة مخاوف من تسببه بجلطات.

مريض بكوفيد 19 في غرفة العنئة المركة في مشفى بولاية بافاريا الألمانية (ارشيف)

الجمعية الألمانية لأطباء العناية المركزة تطالب بالعودة الفورية للتدابير الصارمة لاحتواء الموجة الثالثة من الوباء

أرغمت موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا إيطاليا على تجديد الإغلاق يوم الاثنين (15 آذار/مارس) وأثارت مخاوف في ألمانيا وفرنسا أيضاً التي قد تلجأ مجدداً إلى فرض قيود.

مختارات

ففي إيطاليا حيث تخطى عدد الوفيات 100 ألف، صنفت معظم المناطق اعتباراً من الاثنين في "المنطقة الحمراء"  حتى السادس من نيسان/أبريل بما يشمل عيد الفصح. وستغلق المدارس والمطاعم والمتاجر والمتاحف في غالبية مناطق البلاد.

أما في ألمانيا، دعت الجمعية الألمانية لأطباء العناية المركزة اليوم الحكومة إلى العودة الفورية للتدابير الصارمة لاحتواء الموجة الثالثة من كوفيد-19، بعد أن قامت السلطات بتخفيفها. وقال كريستيان كارايانيدس المدير العلمي للجمعية "استنادًا إلى البيانات المتوفرة لدينا وبسبب انتشار الفيروس المتحور البريطاني، فإننا ندعو بشدة إلى العودة إلى الإغلاق الآن للحد من موجة ثالثة قوية".

ولا تزال قيود صارمة مفروضة في ألمانيا، لكن أعيد فتح الحضانات والمدارس منذ نهاية شباط/فبراير. ودعا حزب المستشارة أنغيلا ميركل الاثنين إلى "تحسين" السلطات لإدارة الأزمة الصحية.

وقال الناطق باسم الحكومة شتيفن زايبرت الإثنين: "لدينا ارتفاع كبير في عدد الإصابات وعلينا التحرك على هذا الأساس، أي تطبيق اتفاق 3 آذار/مارس ليس فقط في إجراءاته المريحة وإنما أيضاً بفقراته الصعبة". ففي ثلاث مقاطعات هي تورينغن وساكسونيا وساكسونيا-أنهالت تجاوز معدل الاصابات عتبة المئة، لكل 100 ألف شخص. وهذه العتبة الرمزية مهمة جداً لأنها تؤدي تلقائياً إلى إعادة فرض القيود، إذا تجاوزت مئة لكل مئة ألف نسمة على مدى سبعة أيام.

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شكوك حول فاعلية لقاح أسترازينيكا

وكان لوثار فيلر، مدير معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، قد حذّر الخميس الماضي بأن "الموجة الثالثة بدأت بالفعل في ألمانيا".
 

أما فرنسا التي تخطت السبت عتبة 90 الف وفاة، فتعتزم إجلاء حوالى مئة من مرضى كوفيد-19 هذا الأسبوع من المنطقة الباريسية حيث بلغت أقسام الإنعاش في المستشفيات قدرتها الاستيعابية القصوى تقريباً. وأعلن الرئيس ايمانويل ماكرون أنه "في الأيام المقبلة ستتخذ على الأرجح قرارات جديدة" لمكافحة تفشي الوباء.

وفي  النروجأعلن ريمون يوهانسن رئيس بلدية العاصمة أوسلو اليوم الاثنين البدء في تطبيق تدابير أشد صرامة لاحتواء الموجة الثالثة وقال "ليس هناك شك في أننا نواجه موجة ثالثة من العدوى. ولكن هذه المرة الأمر مختلف لأننا نواجه سلالة متحورة من الفيروس وهي أشد انتشارا للعدوى".

تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا
 

ورغم اشتداد الأزمة الصحية، علقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وإسبانيا الاثنين احترازياً استخدام لقاح أسترازينيكا بانتظار توصية الوكالة الاوروبية للأدوية. وتكون بذلك حذت حذو عدة دول قلقة من آثار جانبية محتملة كمشاكل في التخثر أو تشكل جلطات دموية.

وبعد هذه القرارات، أعلنت منظمة الصحة انها ستعقد "اجتماعاً استثنائياً" الخميس حول هذا اللقاح مشددة على أن منافعه لاتزال أهم من مخاطره. وتصر شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد التي شاركت في تطوير اللقاح على أن لقاح أسترازينيكا "آمن".

وكانت هولندا وإيرلندا اتخذت الأحد الخطوة نفسها بعد أن أبلغت النروج عن أربع إصابات جديدة خطيرة بجلطة دموية لدى راشدين تلقوا اللقاح. وكانت النروج علقت استخدام اللقاح الأسبوع الماضي تماماً كالدنمارك وأيسلندا وبلغاريا. وتخطت أوروبا، القارة الأكثر تضرراً جراء الجائحة، عتبة الاربعين مليون إصابة اليوم الاثنين، كما تسجل زيادة مضطردة في عدد الإصابات الجديدة.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)

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    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

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    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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