ألمانيا ـ قفزة جديدة في عدد الإصابات بكورنا مع بداية "موجة ثالثة"

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الخميس (11 مارس/آذار 2021) أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 14356، بزيادة 2444 حالة مقارنة بنفس اليوم من الأسبوع المنصرم، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد، إلى مليونين و532 ألفا و947 حالة. وكان عدد الإصابات الجديدة قد بلغ يوم أمس الأربعاء تسعة آلاف و146 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة العام الماضي إلى 72810 بعد تسجيل 321 وفاة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليوني و337 ألف شخص، حسب المعهد المذكور.

وأضاف المعهد اليوم أن عدد حالات الإصابة الجديدة التي تم تسجيلها في غضون سبعة أيام لكل 100 ألف شخص (وهو ما يسمى بمعدل حدوث العدوى لكل سبعة أيام) ارتفع إلى 69,1، وذلك مقارنة بأمس الأربعاء عندما بلغ 65,4 وبتسجيل معدل إصابة بواقع 69,1 اليوم يكون ارتفع معدل حدوث الإصابة في ألمانيا على ما كان عليه أيضا قبل أربعة أسابيع، حيث كان يبلغ في 11 شباط/فبراير الماضي 64,2.

يشار إلى أن أعداد الإصابة بالجديدة بالعدوى تراجعت في ألمانيا خلال شهري كانون ثان/يناير وشباط/ فبراير بشكل واضح على مدار أسابيع. ولكن هذا التراجع لم يستمر، الأمر الذي يمكن أن يرجع إلى انتشار تحورات الفيروس المعدية.

يذكر أنه تم تسجيل أعلى مستوى للوفيات بسبب كورونا في ألمانيا خلال يوم وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وفي سياق متصل قال لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ، إنه قلق للغاية، وأن هناك مؤشرات واضحة على أن الموجة الثالثة قد بدأت بالفعل في ألمانيا. وقال فيلر لصحفيي الأمم المتحدة في جنيف أمس الأربعاء، إنه مازال من الضروري بشكل مُلح الالتزام بالصرامة عندما يتعلق الأمر بالإجراءات الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة بين الأشخاص، وذلك على الرغم من بدء حملة اللقاحات.

وأشار إلى أن حملة اللقاحات هي سباق ضد الفيروس المتحول، ولكن خط النهاية يلوح في الأفق.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الخميس أنه جرى إعطاء 8.16 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن. وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 278 ألفا و380 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر 1,1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 11 أسبوعا.

ع.ج.م/و.ب (دب أ، رويترز)