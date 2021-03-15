ألمانيا تنضم إلى قائمة الدول التي تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين (15 آذار/مارس) وقف التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا احترازياً، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بسبب المخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة. وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول-إيرليش المسؤول عن اللقاحات في البلاد.



وقال وزير الصحة ينس شبان، في تصريحات نشرتها الوزارة على تويتر: "قرار اليوم هو مجرد إجراء احترازي"، وأضاف: "من أجل الحفاظ على الثقة في اللقاح، علينا أن نمنح خبراءنا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي الوقت للتحقق من الحالات الأخيرة". وعبر الوزير عن أمله في أن تتوصل وكالة الأدوية الأوروبية إلى قرار بشأن استخدام لقاح أسترازينيكا، مشيراً إلى أنهم ينتظرون توصيات الوكالة.





من جانبه رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فكرة تعليق بريطانيا للقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد 19- الذي طورته جامعة أكسفورد.

وقال جونسون إن هئة تنظيم الدواء في بريطانيا تعد "واحدة من الهيئات الأكثر صرامة وخبرة" في العالم وأنها لا ترى "ثمة سبب على الإطلاق "يدعو إلى وقف أي لقاح يعطى الآن للبريطانيين.

ورغم تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في نحو عشر دول، أكدت مجموعة أوكسفورد للقاحات البريطانية التي شاركت في تطوير لقاح أسترازينيكا، اليوم الإثنين، أن اللقاح "آمن".



وكانت شركة "أسترازينيكا" قالت في وقت سابق أمس الأحد، إنه "لا يوجد دليل" على أن لقاحها المضاد لمرض "كوفيد 19-" الناتج عن الاصابة بالفيروس، يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وبالإضافة إلى ألمانيا، علقت دول أخرى، منها فرنسا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا وبلغاريا، استخدام اللقاح، بعد الإبلاغ عن "آثار جانبيّة محتملة"، بداية في الدنمارك والنرويج.



وأكدت وكالات طبية متعددة، من بينها منظمة الصحة العالمية، بأن اللقاح آمن. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الآثار الجانبية تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بسمعة اللقاح، التي تضررت بسبب مشاكل الإمداد إلى الاتحاد الأوروبي.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)