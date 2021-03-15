 ألمانيا تنضم إلى قائمة الدول التي تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.03.2021

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ألمانيا تنضم إلى قائمة الدول التي تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا

علقت السلطات الألمانية استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "احترازياً"، بانتظار توصيات من وكالة الأدوية الأوروبية، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول التي علقت استخدام اللقاح بسبب مخاوف من تسببه بآثار جانبية محتملة.

لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا

ألمانيا علقت استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا احترازياً

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الاثنين (15 آذار/مارس) وقف التطعيم ضد كورونا بلقاح أسترازينيكا احترازياً، لتصبح أحدث بلد أوروبي يوقف استخدام اللقاح بسبب المخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة. وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد بول-إيرليش المسؤول عن اللقاحات في البلاد.

وقال وزير الصحة ينس شبان، في تصريحات نشرتها الوزارة على تويتر: "قرار اليوم هو مجرد إجراء احترازي"، وأضاف: "من أجل الحفاظ على الثقة في اللقاح، علينا أن نمنح خبراءنا في ألمانيا والاتحاد الأوروبي الوقت للتحقق من الحالات الأخيرة". وعبر الوزير عن أمله في أن تتوصل وكالة الأدوية الأوروبية إلى قرار بشأن استخدام لقاح أسترازينيكا، مشيراً إلى أنهم ينتظرون توصيات الوكالة.


من جانبه رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فكرة  تعليق بريطانيا للقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كوفيد 19- الذي طورته جامعة أكسفورد.

مختارات

وقال جونسون إن هئة تنظيم الدواء  في بريطانيا تعد "واحدة من الهيئات الأكثر صرامة وخبرة" في العالم وأنها لا ترى "ثمة سبب على الإطلاق "يدعو إلى وقف أي لقاح يعطى الآن للبريطانيين.

ورغم تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في نحو عشر دول، أكدت مجموعة أوكسفورد للقاحات البريطانية التي شاركت في تطوير لقاح أسترازينيكا، اليوم الإثنين، أن اللقاح "آمن".

وكانت شركة "أسترازينيكا" قالت في وقت سابق أمس الأحد، إنه "لا يوجد دليل" على أن لقاحها المضاد لمرض "كوفيد 19-" الناتج عن الاصابة بالفيروس، يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم.

وبالإضافة إلى ألمانيا، علقت دول أخرى، منها فرنسا وإيطاليا وهولندا وإيرلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا وبلغاريا، استخدام اللقاح، بعد الإبلاغ عن "آثار جانبيّة محتملة"، بداية في الدنمارك والنرويج.

وأكدت وكالات طبية متعددة، من بينها منظمة الصحة العالمية، بأن اللقاح آمن. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الآثار الجانبية تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بسمعة اللقاح، التي تضررت بسبب مشاكل الإمداد إلى الاتحاد الأوروبي.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ، رويترز)

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  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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مجددا.. لقاح أسترازينكا في الواجهة بعد وفاة سيدة في الدنمارك 15.03.2021

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