 تخفيف حذر- ألمانيا تدخل مرحلة جديدة في مواجهة كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.03.2021

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أخبار

تخفيف حذر- ألمانيا تدخل مرحلة جديدة في مواجهة كورونا

قبل عام وستة أسابيع أعلنت ألمانيا عن أول إصابة بكورونا، ومع بلوغ عدد الإصابات نحو مليوني ونصف حالة، يبدأ اليوم التخفيف التدريجي للقيود المفروضة لمواجهة الفيروس وسط آمال بتسريع وتيرة التطعيم.

Deutschland Pandemie BG l Kölner Innenstadt während Coronakrise, Lockdown

تبدأ معظم الولايات الاتحادية الألمانية البالغ عددها 16 ولاية اليوم الاثنين (8 آذار/ مارس 2021) تخفيف القيود الفردية لاحتواء جائحة فيروس كورونا بينما يجري ببطء نشر اختبارات مجانية سريعة.

وستعيد المكتبات ومحلات الزهور ومستلزمات الحدائق، فتح أبوابها كما سيسمح لتجار التجزئة في العديد من الأماكن بترتيب مواعيد التسوق في وجود عدد محدود من العملاء.

وقد يسمح في بعض المناطق التي يوجد بها أقل من 50 إصابة جديدة في الأسبوع لكل 100 ألف نسمة لتجار التجزئة بفتح أبوابها دون تحديد مواعيد.

بالتوازي مع ذلك تمول الحكومة الاتحادية حاليا إجراء اختبار مجاني سريع لفيروس كورونا أسبوعيا على الأقل لكل مواطن.

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ألمانيا: رفع تدريجي للقيود الصحية

وتتحمل الولايات مسؤولية توفير الاختبارات. ولإجراء الاختبارات السريعة، ويقوم الموظفون المدربون - على سبيل المثال في الصيدليات أو مراكز الاختبار - بإدخال مسحات قطنية في عمق الأنف أو الحلق.

ويختلف الوضع مع الاختبارات الذاتية، والتي تتوفر في السوق منذ يوم السبت، حيث يمكن للفرد أخذ العينة بنفسه كما لا يلزم أخذها بعمق من الأنف.

في الوقت نفسه أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية  ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه جرى إعطاء 33ر7 مليون جرعة من  اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة، يُقدر متوسط معدل التطعيم في  ألمانيا بـ235 ألف و927 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق  الأمر 3ر1 عام لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم في ألمانياقبل نحو عشرة أسابيع.

وفي سياق متصل، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في  ألمانيا إلى 51ر2 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج. ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في ألمانيا  إلى  71 ألفا و984 حالة .

ومضى قرابة عام وستة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس  كورونا في ألمانيا.

ا.ف/ ح.ز (د.ب.أ)

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