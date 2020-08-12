ألمانيا.. ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بكورونا لأعلى مستوى منذ 3 أشهر

سجلت ألمانيا 1510 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ ثلاثة أشهر، حسبما أفاد معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض صباح اليوم الأربعاء (19 آب/أغسطس).

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 226 ألفاً و914 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 9243 حالة. وشهدت أعداد الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعاً في ألمانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تجاوز عدد الحالات الإضافية اليومية ألف حالة في عدة أيام. وفي ذروة تفشي المرض في أوائل نيسان/أبريل، سجل الارتفاع اليومي في الحالات أكثر من ستة آلاف حالة.



وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طلبت من الألمان، الثلاثاء، الالتزام بالإجراءات الهادفة لوقف تفشي الفيروس، محذرة من أنه قد لا يكون هناك تخفيف إضافي للقيود المفروضة بالحياة العامة في البلاد بينما تتزايد حالات الإصابة.

وعلى المستوى العالمي، أظهرت بيانات مجمعة لحالات الإصابة بفيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 14,22 مليون صباح اليوم الأربعاء. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 22 مليوناً و 145 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 1,14 مليون، فيما وصل عدد الوفيات إلى 780 ألفاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والمملكة المتحدة والأرجنتين والسعودية وباكستان. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من الجهات والمؤسسات المختلفة التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)