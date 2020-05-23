ميركل تستبعد تخفيف إجراءات كورونا في ألمانيا

استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تطبيق إجراءات تخفيف جديدة على قواعد كورونا في الوقت الراهن، وناشدت المواطنين الالتزام بقواعد كورونا نظراً لارتفاع عدد الإصابات الجديدة.

وخلال مشاركتها في جلسة لحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا، قالت ميركل في دوسلدورف (عاصمة الولاية) الثلاثاء (18 أغسطس/ آب 2020) إنه يجب الحد من انتشار العدوى.

ودعت ميركل العائدين من الإجازات الصيفية إلى إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا، وشددت على أهمية الحفاظ على مسافة التباعد الآمنة وارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة على سبيل المثال. وطالبت بالتذكير بهذه الأمور بقوة.

ورحبت ميركل بقرار العديد من الولايات فرض غرامات مالية على رافضي ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة، لافتة إلى أن من الأولويات الإبقاء على الحياة الاقتصادية مفتوحةبأكبر قدر ممكن وتأمين الوظائف بالإضافة إلى إتاحة الذهاب إلى المدارس والحضانات.

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من جهة أخرى، يعتزم معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض إجراء مراجعة دقيقة لدراسة صينية مصححة عن المسار الزمني لخطر الإصابة بكورونا.

وذكرت متحدثة باسم المعهد الثلاثاء، رداً على استفسار، أن الأمر يتعلق – من بين أمور أخرى – بالوقت الذي يمكن فيه لأي شخص نقل الفيروس. وتلعب هذه النقطة دوراً في تتبع المخالطين بالمصاب، مثل تحديد الفترة الزمنية التي يجب أن يتم فيها التحقق من المخالطين لشخص ثبت إصابته، ومن يتعين أن يخضع للحجر الصحي منهم.

وكتب المعهد على صفحته الإلكترونية أن نسبة كبيرة من الإصابات من المفترض أنها تعود إلى مخالطة أشخاص مصابين في غضون يوم إلى يومين قبل بداية ظهور الأعراض. ويشير المعهد في ذلك إلى دراسة مصححة في الوقت الحالي.

يعكف معهد روبرت كوخ على مراجعة دراسة صينية حول المسار الزمني لانتقال عدوى فيروس كورونا (أرشيف)

وكان فريق بحثي بقيادة غابرييل لوينج من جامعة هونغ كونغ تحدث في دورية "نيتشر ميديسين" في أبريل/ نيسان الماضي عن المسار الزمني لخطر انتقال العدوى. والآن قام هذا الفريق بتصحيح بياناته في بعض النقاط. وكتبوا في التصحيح: "يشير تحليلنا إلى أن انطلاق الفيروسات يمكن أن يبدأ قبل خمسة إلى ستة أيام من ظهور أولى الأعراض". وفي السابق، كان الباحثون في هذه النقطة يتحدثون عن "يومين إلى ثلاثة أيام".

وكتب معهد "روبرت كوخ" على موقعه أن الشخص المخالط هو أي شخص تعامل مع شخص مصاب "من اليوم الثاني قبل ظهور الأعراض الأولى". وقالت المتحدثة باسم المعهد إن هذه البيانات تستند إلى "دراسات مختلفة وتجارب خاصة...حتى الآن هناك تجارب جيدة فيما يتعلق بانتقال العدوى قبل ظهور الأعراض بيومين".

ي.أ/ ع.ش (د ب أ)