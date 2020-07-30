جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 22 مليون

أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم (الاثنين 17 أغسطس / آب 2020) أن إجمالي الإصابات بفيروس كوفيد 19 تجاوز 21 مليونا و 672 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 13.7 مليون شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 775 ألفا. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإيران وإسبانيا والمملكة المتحدة والسعودية والأرجنتين وباكستان.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا. وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

في ألمانيا وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 225 ألفا وسبعة حالات حتى صباح اليوم الاثنين . وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9235 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين 201 ألف و187 شخصا. وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 29 أسبوعا. ومن ناحية أخرى، سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 561 إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وكان المعهد سجل في كلا يومي الجمعة والسبت الماضيين أكثر من 1400 إصابة في غضون 24 ساعة. ووفقا للتجربة، فإن أعداد الإصابات تنخفض أيام الأحد والاثنين في الغالب، لأن هناك بعض الإدارات الصحية لم تكن قد سلمت بعد بياناتها للمعهد في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، أرجأت حكومة نيوزيلندا اليوم الاثنين الانتخابات التشريعية لأربعة أسابيع بسبب عودة تفشي كوفيد-19، في وقت ارتفعت حصيلة وفيات الوباء في الهند إلى أكثر من 50 ألفاً. وأعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن 17 تشرين الأول/ أكتوبر موعداً جديداً للانتخابات التشريعية التي كان يفترض عقدها في 19 أيلول/ سبتمبر. وأكدت أردرن أن "هذا القرار يمنح كافة الأطراف وقتاً لخوض الحملة خلال الأسابيع التسعة المقبلة ويعطي اللجنة الانتخابية ما يكفي من الوقت لضمان إجراء الاقتراع". ونجحت نيوزيلندا في احتواء الموجة الأولى من الوباء، فلم تسجل إصابات جديدة على مدى 102 يوم قبل أن تظهر حالات جديدة منذ آب / أغسطس. وأغلقت مدينة أوكلاند، أكبر مدن البلاد، حتى 26 آب / أغسطس.

مشاهدة الفيديو 02:24 شارك التلاميذ الألمان يبدأون عامهم الدراسي في ظل مخاوف من فيروس كورونا إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3gMnR التلاميذ الألمان يبدأون عامهم الدراسي في ظل مخاوف من فيروس كورونا

في أوروبا، تزداد المؤشرات الأولية على موجة وبائية ثانية. ففي إيطاليا وفرنسا كما في إسبانيا والمملكة المتحدة، شددت السلطات في الأيام الأخيرة التدابير الصحية أملاً في تفادي فرض عزل جديد ستكون تداعياته الاقتصادية كارثية.

وقد أعلنت إيطاليا الأحد إغلاق الملاهي الليلية في الهواء الطلق، علماً أن الملاهي الليلية في الأماكن المغلقة لم تفتح أبوابها قط، كما فرضت وضع الكمامات بين الساعة في الأماكن العامة. وكانت إيطاليا أول بلد في أوروبا يضربه الوباء وسجلت 245 ألف إصابة وأكثر من 35 ألف وفاة، لكنها لا تزال بمنأى نسبياً عن موجة ثانية.

وتخشى الحكومة مع ذلك من أن تؤدي الحياة الليلية في البلاد، التي بلغت ذروتها خلال فترة الأعياد خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى ارتفاع كبير في أعداد الإصابات.

وتشهد فرنسا أيضاً عودة مقلقة للوباء، حيث تخطت حصيلة الإصابات الجديدة ثلاثة آلاف الأحد خلال 24 ساعة لليوم الثاني على التوالي. وبات وضع الكمامة إلزامياً اعتباراً من عطلة نهاية الأسبوع في العديد من أحياء باريس وعدة مدن أخرى. ويقابل هذا التدبير ببعض الرفض رغم اعتباره رئيسياً لاحتواء الوباء من قبل غالبية الخبراء.

وفي إسبانيا وهي واحدة من أكثر الدول الأوروبية التي تسجل وفيات في الوباء (نحو 29 ألفاً)، تظاهر المئات في مدريد الأحد ضد الوضع الإلزامي للكمامة. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها أن "الفيروس غير موجود" و"الكمامة قاتلة" و"لسنا خائفين".

تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا "يخبو سريعاً" خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا خياران أمام مطوري اللقاح يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا سباق عالمي تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا جرعتان "أفضل" من واحدة وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا ضغط الزمن قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا جرعات معززة قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".



أما في بروكسل، فتظاهر أيضاً نحو 200 شخص ضد قيود كوفيد-19 التي يرون أنها تقمع الحريات، بينما اتهم بعضهم السلطات والخبراء بالعمل لمصلحة شركات الدواء. ورفعوا لافتات كتب عليها "سيرك كورونا" و"هذا جسدي، هذا خياري".

وفي المغرب، أغلقت السلطات الأحد عدة أحياء في مدينة مراكش بسبب ارتفاع عدد الإصابات.

في الأثناء، أعلنت اليابان تسجيلها خسارة تاريخية في إجمالي ناتجها الداخلي في الفصل الثاني بلغت 7.8% بسبب الأزمة الصحية.

في أميركا اللاتينية، أكثر مناطق العالم تضرراً من الوباء، تخطت البيرو للمرة الأولى حصيلة يومية بلغت 10 آلاف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من 26 ألفاً. وسجلت كولومبيا من جهتها 15 ألف وفاة، بينما تخطت حصيلة الإصابات في بوليفيا 100 ألف وحصيلة الوفيات 4 آلاف.

في فنزويلا التي تسجل منذ الثلاثاء ألف إصابة جديدة في اليوم، أمرت السلطات الأحد بتشديد الإغلاق في البلاد لأسبوع.

ح.ز/ ع.ج.م (.ف.ب / د.ب.أ)