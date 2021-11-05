ألمانيا.. أعلى معدل إصابة أسبوعي وتحذير من "موجة خامسة"

سجلت ألمانيا مجدداً أعلى معدل إصابة أسبوعي بفيروس كورونا، حيث أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت (20 تشرين الثاني/نوفمبر) أن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 362,2 إصابة، مقابل 340,7 إصابة أمس الجمعة.



ولم يستبعد رئيس المعهد، لوتار فيلر، حدوث موجة خامسة من كورونا بعد الموجة الرابعة الحالية في حال ظل معدل التطعيم غير كافٍ. وقال فيلر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "إذا لم يتم تقليص الاختلاط الاجتماعي وتلقي التطعيم بشكل مكثف، فسنحصل أيضاً على موجة خامسة وفقاً للمحاكات النموذجية الحالية". وذكر فيلر أنه أمر مرير أن كثيراً من الناس لم يقرروا بعد اتخاذ هذه الخطوة البسيطة، وقال: "يعتمد مسار فصل الشتاء بشكل كبير على ما يحدث الآن"، مؤكداً ضرورة الحد من الاختلاط الاجتماعي في جميع أنحاء ألمانيا وزيادة نسب التطعيم بشكل كبير.

وتم تسجيل أدنى معدل في 6 تموز/يوليو الماضي عند 4,9 إصابة. وبحسب البيانات، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 63924 حالة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية. وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم السبت الماضي 45081 إصابة.

وسجل المعهد 248 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 228 وفاة يوم السبت الماضي. وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن أمس الأول الخميس (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021) بواقع 65 ألفاً و371 حالة. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 كانون الثاني/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 5 ملايين و312 ألفاً و215 حالة. يُذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا يوم 27 كانون الثاني/يناير عام 2020. وبلغ المعدل الأسبوعي لحالات العلاج من كورونا في المستشفيات بين كل مئة ألف نسمة 5,34 حالة أمس الجمعة الماضي. وتم تسجيل أعلى معدل خلال موسم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس) عند 15,5 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 98 ألفاً و987 حالة. وبلغ عدد المتعافين 4 ملايين و610 آلاف و300 شخص.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ)