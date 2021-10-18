 وزير الصحة الألماني: نحن في حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 19.11.2021

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أخبار

وزير الصحة الألماني: نحن في حالة طوارئ وطنية بسبب كورونا

تصاعدت تحذيرات مسئولي الصحة في ألمانيا من تفاقم الوضع في المستشفيات بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في أعنف موجة تضرب البلاد وأوروبا منذ أشهر. ياتي ذلك في الوقت الذي فرضت فيه دول أوروبية درجات مختلفة من الإغلاق.

وزير الصحة الألماني المنتهية فترة ولايته ينس شبان

حذر شبان من أن التطعيمات وحدها، مع الجرعات التنشيطية قد لا تتمكن من كسر موجة كورونا الحالية على المدى القصير

حث وزير الصحة الألماني المنتهية فترة ولايته ينس شبان على التقليل السريع من التواصل بين المواطنين بسبب الانتشار السريع لكورونا في ألمانيا.

مختارات

تتجه ألمانيا نحو إقرار قواعد جديدة موحدة على الصعيد الاتحادي لمواجهة كورونا، منها فرض قاعدة "3 جي"، بينما أكدت ميركل ضرورة توفير الجرعات التعزيزية للراغبين في ذلك، وهو موضوع يدور حوله حاليا الكثير من الجدل في ألمانيا.

أعلنت النمسا فرض عزل على غير المطعمين ضد كورونا أو والذين لم يتعافوا من كوفيد19، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، فيما يطالب رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية بفرض قيود مشابهة على غير الملقحين في ألمانيا.

وقال شبان - وهو من حزب المستشارة أنغيلا ميركل - اليوم في برلين: "نحن في حالة طوارئ وطنية"، وأضاف: الوضع يقتضي الآن جهداً وطنياً لمواجهة الخطر. وحذر شبان من أن "التطعيمات وحدها، مع التعزيزات، لن تتمكن من كسر الموجة على المدى القصير".

وأشار شبان إلى معيارية العتبة الموحدة التي وافقت عليها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يوم الخميس بشأن قوة التحميل على المستشفيات، والتي يجب أن تطبق بصورة أكثر صرامة داخل الولايات لمواجهة كورونا.

وأوضح شبان أن تنفيذ الإجراءات المعتزمة بالتزامن مع تطبيق قاعدة عدم السماح بدخول المؤسسات إلا بالتطعيم أو الشفاء من المرض يجب أن تطبق وتراجع بصرامة واستمرار، مضيفاً أن الأمر هنا يتعلق "بالإغلاق أمام الأشخاص غير المطعمين" ووضع قيود شديدة على اتصالهم بالمجتمع.

ودعا شبان مواطنيه إلى الإسراع في تقليل الاختلاط الاجتماعي بسبب الانتشار السريع لكورونا في ألمانيا.

كما أشار الوزير إلى ضرورة نقل مرضى العناية المركزة إلى عيادات أخرى. وبين الوزير أن وضع الاضطرار هذا يقتضي نقل المرضى إلى عيادات أخرى ليس فقط داخل المناطق الخمس المخصصة لذلك في ألمانيا ولكن أيضا ولأول مرة يجب تطبيق ذلك على نطاق أوسع يمتد إلى الدول المجاورة. وقال شبان إن تصويتا على ذلك سيجري كل أسبوع بين الحكومة والولايات.

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ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا يثير قلق الساسة

الإغلاق العام ليس مستبعداً

من جانبها، قالت بولا بيتشوتا الطبيبة والنائبة الألمانية عن حزب الخضر إن الإغلاق العام سيكون ضروريًا للحد من الموجة الرابعة من جائحة كورونا إذا لم يتحرك المشرعون. وأضافت بيتشوتا في تصريحات لــ DW أن الإغلاق العام يجب أن يكون مجرد إجراء أخير، "لأن له آثار جانبية ضخمة سواء على الصحة أو على المجتمع".

وفي سياق متصل، ألغت ولاية بافاريا الألمانية جميع أسواق عيد الميلاد التي تشتهر بها هذا العام جرّاء ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد، في إطار قيود أوسع لاحتواء الوباء.

وقال رئيس مقاطعة بافاريا ماركوس سودر خلال مؤتمر صحفي "الوضع خطير جداً جداً وصعب"، بينما أُعلن أيضاً عن إغلاق النوادي الليلية والحانات والخدمات الليلية في المطاعم للسيطرة على الموجة الوبائية الرابعة.

وتخطط الحكومة الألمانية للاستعانة بالقوات الجوية في نقل مرضى كورونا المصابين بمضاعفات شديدة من المرض من المناطق المتضررة بشكل خاص في جنوب البلاد.

وتسعى الحكومة إلى توفير قدرات نقل سريع حتى يتم نقل المرضى إلى المناطق التي تتوفر بها وحدات عناية مركزة حال اكتظاظها في الأماكن الأكثر تتضرراً. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع اليوم: "لا توجد حتى الآن طلبات رسمية بالمساعدة، لكننا نستعد لها".

وتمتلك القوات الجوية الألمانية أيضا طائرتين مخصصتين لنقل مرضى العناية المركزة - "ميدإفاك" من طراز "إيه 310" في كولونيا و"ميدإفاك" من طراز "إيه 400 إم" في فونشتورف. ولا تزال الطائرتان مخصصتين حاليا لمهام عسكرية محتملة. كما تتوفر مروحيات إنقاذ عسكرية.

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ألمانيا في مواجهة الموجة الرابعة من وباء كورونا وسط استمرار الفوضى في برامج تلقيح المواطنين

إغلاق بدرجات متفاوتة في دول أوروبية

ومع زيادة الإصابات في أنحاء أوروبا مجدداً بدأ عدد من الحكومات إعادة فرض القيود بما يتراوح بين الإغلاق الكامل مثلما حدث في النمسا إلى إغلاق جزئي في هولندا وقيود على حركة غير المطعمين في بعض أجزاء ألمانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

وسجلت المجر 11289 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، وهي أعلى حصيلة يومية على الإطلاق، وستجعل التطعيم إجباريا لكافة العاملين في الأطقم الطبية وستفرض وضع الكمامات في معظم الأماكن المغلقة بدءا من السبت.

من جانبه، دعا رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، لوتار فيلر، إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمواجهة الأزمة المتفاقمة، مشيراً إلى أن المستشفيات ووحدات العناية المركزة وصلت إلى حدودها القصوى في بعض المناطق.

وقال فيلر اليوم في برلين: "الرعاية الطبية هناك لم تعد مضمونة في بعض الأحيان"، مضيفا أن سد فجوات التطعيم وقصر الدخول إلى الأماكن المغلقة على المطعمين والمتعافين لم تعد كافية، مؤكداً الحاجة الماسة الآن إلى خفض الاختلاط الاجتماعي بشكل كبير لإبطاء انتشار الفيروس، داعيا المواطنين إلى البقاء في منازلهم قدر الإمكان، وإلغاء الفعاليات الكبرى وتقليل عدد الأشخاص المتواجدين في الفعاليات الصغيرة، وإغلاق بؤر انتشار كورونا، مثل الحانات والنوادي سيئة التهوية.

ع.ح./ع.أ. ج.  (د ب أ، رويترز، ا ف ب)

  • أرقام قياسية في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    أرقام قياسية للإصابات الجديدة

    دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.

  • احتفالات الكرنفال في كولونيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    موجة بدون صرامة المواجهة

    ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.

  • صورة رمزية لقاعدة 3G

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    بين قاعدة 3G وقاعدة 2G

    سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.

  • فحص سريع للكشف عن كورونا في برلين

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    مجانية الكشف السريع

    أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.

  • التطعيم في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها

    أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.

  • قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي في لايبيزغ بشرق ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    أوضاع المستشفيات تحت السيطرة

    تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.

  • مشاورات تحالف 'إشارة المرور' في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    جائحة في قلب الانتقال السياسي

    الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.

  • امتحان شهادة الثانوية الألمانية في ظل جائحة كورونا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    الجائحة غيرّت المشهد

    أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.

  • توقعات بتعافي الاقتصاد الألماني

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    توقعات بتعافي الاقتصاد

    تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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