ألمانيا.. قواعد جديدة لمواجهة كورونا وميركل تدعو لجرعات تعزيزية

أقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الخميس (18 نوفمبر/تشرين ثان 2021) القواعد الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد التي خططت لها أحزاب ما يسمى بائتلاف "إشارة المرور" الذي يتفاوض حاليا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا.
وتشمل هذه الإجراءات قاعدة "جي3" التي تنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبي بالدخول لأماكن العمل مثلا أو باستخدام وسائل النقل.
وأعلنت نائبة رئيسة البرلمان الألماني، أيدان أوزوغوز، أن 398 نائبا برلمانيا صوتوا اليوم لصالح تطبيق هذه القواعد، فيما عارضها 254 نائبا، وأحجم 36 نائبا عن التصويت.
يشار إلى أنه لابد أن يوافق مجلس الولايات "بوندسرات" أولا على هذه القواعد قبل أن تدخل حيز التنفيذ. ولم يعارض مجلس الولايات القواعد السابقة التي أقرها البرلمان لمواجهة الجائحة.
تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بائتلاف "إشارة المرور" يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز بالأغبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.
الجرعة الثالثة للجميع؟
وتشهد ألمانيا نقاشا محتدا حول التطعيم بالجرعة الثالثة، واتهمت اتحادات طبية في ألمانيا الأوساط السياسية بالتقصير في تنظيم الأمور المتعلقة بالجرعات التعزيزية ضد فيروس كورونا. ودعت اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا لإعطاء جرعات تعزيزية ضد الفيروس لكل البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما. وجاء ذلك في بيان أعلنته اللجنة اليوم الخميس.
وأضحت اللجنة أنه تم إرسال مسودة بنص هذا القرار إلى الخبراء والولايات الاتحادية للتصويت ، لذا أشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تعديلات فيما بعد، موضحة أن الأمر لا يعد توصية نهائية منها حتى الآن.
وأوضحت اللجنة أيضا أنه يجب تلقي الجرعات التعزيزية عادة بفارق زمني يبلغ ستة أشهر بعد تناول جرعة اللقاح الأولية، لافتة إلى أنه من الممكن النظر في اختصار هذه المدة إلى خمسة أشهر في حالات فردية أو عند توافر القدرات الكافية لذلك.
أوضاع صعبة
وأعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انغيلا ميركل عن رغبتها في تسريع وتيرة جرعات التطعيم التنشيطية، وحددت هدفا يرمي إلى توفير 27 مليون جرعة تعزيزية قريبا، وذلك خلال المشاورات مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس.
وذكر المشاركون في المشاورات أن ميركل تحدثت عن موقف مأساوي للغاية وعن وضع أزمة ولفتت إلى أن فجوة التطعيم كبيرة بشكل زائد عن الحد. وقالت المستشارة إن الوسائل الفردية لمكافحة الأزمة لن تكون متاحة قريبا.
وتعيش ألمانيا منذ أيام على وقع إصابات قياسية بالفيروس، بشكل تجاوز ما وقع خلال الموجات الثلاث الأولى التي ضربت البلاد، إذ سجلت اليوم الخميس أكثر من 60 ألف حالة جديدة، مع وجود أرقام مقلقة في عدد الوفيات، بلغت اليوم 264 حالة وفاة، لكن هذا الرقم يبقى أقل من ذروة الجائحة في الموجة الثانية.
ولم تصل ألمانيا إلى تحقيق هدف تطعيم نسبة 75 بالمئة من عدد السكان، ولا يتجاوز الرقم حاليا 67,8 على الصعيد الفدرالي، ولا تزال ولايات الشرق هي الأضعف في نسبة التطعيم.
إ.ع/ع.ج.م (د ب أ)
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أرقام قياسية للإصابات الجديدة
دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
موجة بدون صرامة المواجهة
ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
بين قاعدة 3G وقاعدة 2G
سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
مجانية الكشف السريع
أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها
أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
أوضاع المستشفيات تحت السيطرة
تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
جائحة في قلب الانتقال السياسي
الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
الجائحة غيرّت المشهد
أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.
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"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة
توقعات بتعافي الاقتصاد
تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.
الكاتب: إسماعيل عزام