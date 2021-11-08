ألمانيا.. قواعد جديدة لمواجهة كورونا وميركل تدعو لجرعات تعزيزية

أقر البرلمان الألماني "بوندستاغ" اليوم الخميس (18 نوفمبر/تشرين ثان 2021) القواعد الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد التي خططت لها أحزاب ما يسمى بائتلاف "إشارة المرور" الذي يتفاوض حاليا لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا.

وتشمل هذه الإجراءات قاعدة "جي3" التي تنص على السماح فقط للمطعمين أو المتعافين أو من لديهم نتيجة اختبار كورونا سلبي بالدخول لأماكن العمل مثلا أو باستخدام وسائل النقل.

وأعلنت نائبة رئيسة البرلمان الألماني، أيدان أوزوغوز، أن 398 نائبا برلمانيا صوتوا اليوم لصالح تطبيق هذه القواعد، فيما عارضها 254 نائبا، وأحجم 36 نائبا عن التصويت.

يشار إلى أنه لابد أن يوافق مجلس الولايات "بوندسرات" أولا على هذه القواعد قبل أن تدخل حيز التنفيذ. ولم يعارض مجلس الولايات القواعد السابقة التي أقرها البرلمان لمواجهة الجائحة.

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بائتلاف "إشارة المرور" يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفائز بالأغبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

الجرعة الثالثة للجميع؟

وتشهد ألمانيا نقاشا محتدا حول التطعيم بالجرعة الثالثة، واتهمت اتحادات طبية في ألمانيا الأوساط السياسية بالتقصير في تنظيم الأمور المتعلقة بالجرعات التعزيزية ضد فيروس كورونا. ودعت اللجنة الدائمة للتطعيمات بألمانيا لإعطاء جرعات تعزيزية ضد الفيروس لكل البالغين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما. وجاء ذلك في بيان أعلنته اللجنة اليوم الخميس.

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وأضحت اللجنة أنه تم إرسال مسودة بنص هذا القرار إلى الخبراء والولايات الاتحادية للتصويت ، لذا أشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تعديلات فيما بعد، موضحة أن الأمر لا يعد توصية نهائية منها حتى الآن.

وأوضحت اللجنة أيضا أنه يجب تلقي الجرعات التعزيزية عادة بفارق زمني يبلغ ستة أشهر بعد تناول جرعة اللقاح الأولية، لافتة إلى أنه من الممكن النظر في اختصار هذه المدة إلى خمسة أشهر في حالات فردية أو عند توافر القدرات الكافية لذلك.

أوضاع صعبة

وأعربت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها انغيلا ميركل عن رغبتها في تسريع وتيرة جرعات التطعيم التنشيطية، وحددت هدفا يرمي إلى توفير 27 مليون جرعة تعزيزية قريبا، وذلك خلال المشاورات مع رؤساء حكومات الولايات اليوم الخميس.

وذكر المشاركون في المشاورات أن ميركل تحدثت عن موقف مأساوي للغاية وعن وضع أزمة ولفتت إلى أن فجوة التطعيم كبيرة بشكل زائد عن الحد. وقالت المستشارة إن الوسائل الفردية لمكافحة الأزمة لن تكون متاحة قريبا.

وتعيش ألمانيا منذ أيام على وقع إصابات قياسية بالفيروس، بشكل تجاوز ما وقع خلال الموجات الثلاث الأولى التي ضربت البلاد، إذ سجلت اليوم الخميس أكثر من 60 ألف حالة جديدة، مع وجود أرقام مقلقة في عدد الوفيات، بلغت اليوم 264 حالة وفاة، لكن هذا الرقم يبقى أقل من ذروة الجائحة في الموجة الثانية.

ولم تصل ألمانيا إلى تحقيق هدف تطعيم نسبة 75 بالمئة من عدد السكان، ولا يتجاوز الرقم حاليا 67,8 على الصعيد الفدرالي، ولا تزال ولايات الشرق هي الأضعف في نسبة التطعيم.

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ)