ألمانيا ـ وفيات بعد تلقي اللقاح بين الإشاعة والحقيقة!

في حوار مع موقع "ويب.دي.إي.ماغازين" الألماني (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، أوضح البروفيسور كارستن واتزل الخبير في علم الأحياء والأستاذ في جامعة هايدلبرغ أن الحمض النووي للخلايا لا يتغير بأخذ اللقاحات التي تستعمل تكنولوجيا "إم.إير.ن.أ" (mRNA)، فالأخيرة ليست إلا أداة يتم استخدامها لإنتاج البروتينات، وفي حالة كورونا، فالأمر يتعلق بالبروتين الشائك للفيروس الذي يتفاعل معه نظام المناعة عند الإنسان، لكنه يبقى خارج نواة الخلية التي تظل تعمل بنفس الطريقة تمامًا كالعادة. واعتبر البروفيسور أنه من أجل تغيير نواة الخلية، يجب على mRNA أولاً أن تترجم وراثيا وتعود إلى نواة الخلية والاندماج في الجينوم هناك. لكن هذا لا يحدث أبدا. منصات التواصل الاجتماعي دأبت على نقل أخبار غير دقيقة بشأن وفيات أشخاص بعد تلقيهم اللقاح. أخبار حتى وإن صحت أحيان، تكون في الغالب غير كاملة ومفصولة عن سياقها وخلفياتها.

وتصاعد قلق الرأي العام الأوروبي والألماني بالتحديد في الأسابيع القليلة الماضية بسبب الارتفاع القياسي للإصابات اليومية فيما بات يسمى بالموجة الرابعة. وبهذا الصدد أكد المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانس كلوغه أنه "أصبحنا مجددا مركزا للجائحة"، مشيرا إلى أن "الوتيرة الحالية لانتقال العدوى في الدول الثلاث والخمسين في منطقة أوروبا مقلق جدا (...) وإذا بقينا على المسار نفسه قد تسجل نصف مليون وفاة إضافية جراء كوفيد-19 في المنطقة بحلول فبراير/ شباط". المنظمة عزت ارتفاع الإصابات إلى تغطية لقاحية غير كافية وتخفيف إجراءات مكافحة الجائحة. وأضاف كلوغه "تظهر توقعات موثوقة أنه إذا توصلنا إلى نسبة 95% في استخدام الكمامات في أوروبا وآسيا الوسطى، يمكننا إنقاذ 188 ألف شخص من بين نصف مليون قد تصل الى الوفاة بحلول فبراير 2022". من جهته أكد هيلغه براون رئيس مكتب المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل في تصريح لشبكة "زي.دي.إف" التلفزيونية العامة الألمانية "الوضع خطير" مضيفا "نحن نلاحظ عبئا هائلا (في المستشفيات) في تورينغن وساكسونيا"، وهما منطقتان متضررتان جدا. فيما أكدت ميركل نفسها أنها "قلقة جدا" بشأن تطور الوباء معربة عن "حزنها الشديد" للعدد الكبير من الأشخاص الذين يبلغون أكثر من 60 عاما ولم يتلقوا اللقاح وأسفت لرؤية "بعض الاستهتار".

50 قتيلا بعد التلقيح ـ "إشاعة" بطلتها طبيبة ألمانية

يصح المثل الشعبي الدارج "حاميها حراميها" على طبيبة ألمانية اسمها هايدي غولدنلر أثارت الرعب في عيادتها بزعمها أن مخاطر الموت كبيرة بعد التلقيح ضد كورونا. وفي إعلان وضعته في مدخل عيادتها بررت الطبيبة عدم تقديمها لخدمات التلقيح بعواقب مزعومة وكتبت أن هناك ما بين أربعين وخمسين شخصا ماتوا جراء تلقيهم التلقيح في محيطها وفق ما كشفه موقع "ميتلهيسن.د.إي". من جهتها حاولت شبكة "إير.تي.إيل" الألمانية (17 نوفمبر) ربط الاتصال بالطبيبة المعنية للكشف عن المصادر التي اعتمدت عليها في ادعائها، غير أنها فشلت في ذلك. الصياغة الدقيقة لإعلان للطبيبة جاءت كما يلي: "أعزائي المرضى، بسبب الاستفسارات المتكررة ونظرا للعدد الكبير وغير غير المتناسب للآثار الجانبية الخطيرة، بل وفي بعض الأحيان الموت، إذ سجلت أكثر من 40 حالة وفاة أو على الأرجح 50 حالة في علاقة مع تلقي لقاح كوفيد 19 في المحيط القريب. وعلى هذا الأساس لن أقدم خدمات تلقيح في عيادتي".

ولكن ما مدى صحة موقف الطبيبة؟ معهد "بول إيرليخ" الألماني مكلف بالتحقق المستمر والمتواصل في سلامة لقاحات وجودتها. وفي الفترة بين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2020 و30 سبتمبر/ أيلول 2021، سجل المعهد ما مجموعه 172.188 حالة من أشخاص تلقوا لقاحات في ألمانياوعانوا من آثار جانبية مشتبه بها. المعهد سجل وفاة 1.254 شخصًا غير أنه لم يؤكد وجود "علاقة سببية" بين الموت والتطعيم، إلا لتطعيم في 48 حالة فقط، خلال تلك الفترة والتي تم فيها تقديم 107.888.714 لقاحً في مجموع ألمانيا. الرقم الذي قدمته الطبيبة صحيح لكنه يخص كل ألمانيا وليس مرضى الطبيبة أومن دوائر أصدقائها ومعارفها. وبهذا الصدد انتقد كارل روث، المتحدث الصحفي باسم جمعية أطباء التأمين الصحي في ولاية هيسن، قرار الطبيبة والإعلان الذي نشرته في عيادتها بالقول "نحن نعتبر تصريحات الطبيبة زائفة".

مشاهدة الفيديو 02:15 ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا يثير قلق الساسة

مزاعم وفاة طفل عمره 12 عاما بسبب اللقاح؟

تسببت وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا في بلدة كوكسهافن (شمال ألمانيا) بعد وقت قصير من تلقيحه ضد كورونا، حالة من الذعر وأثارت الجدل حول نجاعة تلقيح الأطفال ضد الفيروس. بعد ذلك قام خبراء بتشريح الجثة وكشفوا أن الطفل كان يعاني من أمراض سابقة خطيرة. لم يتمكن الأطباء الشرعيون من العثور على صلة مباشرة بين الوفاة والتطعيم، لكنهم اعتقدوا أن ذلك مرجح. وأثارت القضية جدلا واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي. وأكد التقرير النهائي أن التطعيم ليس السبب الوحيد لوفاة الطفل إذ كان يعاني من "مرض قلبي خطير بشكل خاص ومستقل عن اللقاح".

معهد "بول إيرليخ" أوضح من جهته في تصريح لموقع "ميركور.دي.إي" الألماني (17 نوفمبر) مدى خطورة اللقاح من عدمه بالنسبة للأطفال بشكل عام. يذكر أن حالات الوافيات المبلغ عنها بشأن الأطفال والمراهقين بعد تلقي التطعيم ضد كورونا نادرة جدا. معهد "بول إيرليخ" رصد خمس حالات مشتبه بها لدى أطفال أو مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، لها علاقة بتلقيح بايونتيك / فايزر إلى غاية نهاية سبتمبر/ أيلول 2021. وأكد المعهد أن ثلاثة من المراهقين المعنيين كانوا يعانون من أمراض خطيرة في السابق. وفقًا البيانات المتوفرة حاليا، لا توجد هناك اختلافات كبيرة بشأن الآثار الجانبية للقاح لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا وتلك الخاصة بالراشدين، وفقا لمعهد "بول إيرليخ".

مغالطة تفضيل الأدوية أمام اللقاح!

هناك حاليًا أخبار تتداولها منصات التواصل الاجتماعي (أنظر التغريدة أسفله)، قام بمشاركتها عالم الفيروسات الألماني الشهير كريستيان دروستن من مستشفى "برلين شاريتيه" على تويتر علق عليها كالتالي: "هذا مثير للإعجاب للغاية"، واستطرد دروستن. "أولئك الذين يتلقون هذه الرسالة ربما لا يعرفون أي شيء عن الآثار الجانبية وعواقب الدواء في أسفل يسار ويمين الصورة". ويتعلق الأمر بالكمية الكبيرة من الأدوية التي يحتاجها كل مريض من مرضى كوفيد 19 في أقسام العناية المركزة، وضعية يمكن تفاديها بالتلقيح.





الصورة نشرها في الأصل الدكتور ديفيد فروسيستر الذي يعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى غلوسيسترشاير الملكي في المملكة المتحدة. وتظهر كميات من الأدوية المخدرة، وكتب أن هذه هي الكمية الضرورية لعلاج مريض بكورونا ليوم واحد في وحدة العناية المركزة. وأظهر استطلاع لمعهد "كوسمو" نشره موقع الشبكة الإعلامية الألمانية "إير.إن.دي" (السابع من نوفمبر) أن الأشخاص الرافضين للتطعيم غالبًا ما لا يثقون في سلامة التلقيح ويخافون الآثار الجانبية. ويذكر أن ما لا يقل عن 33 في المائة من الألمان لم يتم تلقيحهم بعد. وبهذا الصدد أوضح كليمنس فيندتنر، كبير الأطباء في عيادة الأمراض المعدية في مستشفى شوابينج في ميونيخ "لا يمكن علاج كورونا بالأدوية"، موضحا أن الخيارات العلاجية لا تزال ضعيفة وأكد في حوار مع نفس الشبكة "سيكون الأمر مغالطة الاعتقاد بأنه لا توجد حاجة للتلقيح لأن الأدوية الفعالة والجيدة ستظل متاحة في حالات الطوارئ".

بيانات ولاية بافاريا التي أثارت القلق..ولكن!

كشف المكتب المحلي للشؤون الصحية والغذائية بولاية بافاريا الألمانية عن رقما مقلقا لعدد المطعمين بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد في بافاريا بين الوفيات التي تزداد سريعا في الولاية. وبحسب بيانات المكتب، تبلغ نسبة هؤلاء الأشخاص 30% تقريبا بين جميع الوفيات في الولاية في الفترة بين (الرابع و31 من أكتوبر/ تشرين الأول 2021). وذكر المكتب الذي يتخذ من مدينة إرلانغن مقرا له (الأحد 14 نوفمبر) أن 108 شخصا من إجمالي 372 متوفيا في هذه الفترة كانوا قد تلقوا جرعتي لقاح كورونا، أي تلقوا التطعيم بشكل كامل. كما أوضح المكتب أن نسبة الوفيات بين المطعمين تراجعت قليلا في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وبلغت 26% تقريبا، حيث بلغ عدد المتوفين المطعمين بشكل كامل 23 شخصا بين 88 حالة وفاة في تلك الفترة.

غير أن التدقيق في الفئة العمرية من المتوفين يعطي لهذه الأرقام معنى آخر. يذكر أن المستشفيات بالولاية سجلت خلال الأسابيع الماضية أيضا تزايدا في عدد مرضى الرعاية المركزة من المطعمين بشكل كامل. وأكد مكتب الشؤون الصحية والغذائية بالولاية أنه يجب تحليل الأعداد بحذر، موضحا أنه يندرج ضمن وفيات كورونا كل من يصاب بالفيروس، ولكن لا يعني ذلك أن كورونا هي سبب الوفاة. يشار إلى أن أغلب وفيات كورونا هم أشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاما، أي أن كثيرا منهم يعانون من أمراض أخرى. وأشار المكتب أيضا إلى أن كبار السن بصفة خاصة كانوا من أوائل من حصلوا على التطعيم في ألمانيا، وبذلك يزداد لديهم خطر تراجع التحصين المناعي ضد الفيروس، وأكد المكتب أن هذا الأمر يوضح الأهمية الخاصة للجرعات التعزيزية من اللقاح.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة أرقام قياسية للإصابات الجديدة دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة موجة بدون صرامة المواجهة ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة بين قاعدة 3G وقاعدة 2G سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة مجانية الكشف السريع أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة أوضاع المستشفيات تحت السيطرة تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة جائحة في قلب الانتقال السياسي الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة الجائحة غيرّت المشهد أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.

"موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة توقعات بتعافي الاقتصاد تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها. الكاتب: إسماعيل عزام



هل باتت كورونا جائحة تخص غير الملقحين؟

بعد تفشي الموجة الرابعة من كورونا بشكل مقلق، تجدد الجدل في ألمانيا بعد امتلاء وحدات العناية المركزة بمرضى غالبيتهم من غير الملقحين. لذلك بات الخبراء والقادة السياسيون يتحدثون عن "جائحة غير الملقحين". هناك إجماع العديد من الخبراء وأطباء العناية المركزة وكذلك معهد روبرت كوخ (RKI) على شيء واحد، هو أن التطعيم ضد كورونا يحمي بشكل فعال من الأمراض الشديدة أو الموت. وحتى في حالة الإصابة بالفيروس فإن احتمال تطور أعراض شديدة قليلة جدا. وبهذا الشأن اعتبر غيرهارد كراوس خبير الفيروسات في براونشفايغ (شمال ألمانيا) "كان من الممكن منع العديد من الوفيات لو تم تطعيم المجموعات المستهدفة في وقت مبكر وبشكل كامل". خبير الفيروسات في بون، هندريك ستريك أوضح أنه "في هذا الخريف أو الشتاء، من الوهم الاعتقاد بأن الشخص الذي تم تطعيمه لا يمكن أن يصاب بالعدوى ولا يمكنه نقل الفيروس إلى جدته، التي ربما لم تتلق لقاحًا معززًا بعد". حتى لو بدا الأمر هكذا في البداية، فإن مصطلح "جائحة غير الملقحين" لم يكن دقيقا أبدًا على حد تعبيره. كل الناس جزء من هذا الوباء. كما قال عالم الفيروسات كريستيان دروستن لـ صحيفة "دي تسايت" معربا عن اعتقاده بأنه من الخطأ الحديث حاليًا عن "جائحة غير المُلقحين". وأضاف "لدينا جائحة يساهم فيه الجميع - بما في ذلك أولئك الذين تم تطعيمهم، وإن كان أقل بقليل"، و"لسوء الحظ فإن سلالة دلتا لها خاصية الانتشار السريع على رغم التطعيم".

وهناك فئة غير المطعمين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا وأكثر، لديهم مخاطر أعلى بثلاث إلى أربع مرات من حيثاحتمالية الإصابة بفيروس كوفيد بأعراض مثل أولئك الذين تم تطعيمهم في هذا العمر. إن مخاطر إصابة غير المطعمين في هذا العمر أعلى بسبع مرات. وفي ضوء الزيادة الإجمالية في عدد الإصابات، يدعو الخبراء إلى التطعيمات المعززة وسد فجوات التطعيم، خاصة لكبار السن، من أجل كسر الموجة الرابعة. ولكن يجب أيضًا على الأشخاص الملقحين بالكامل أن يكونوا مستعدين لمزيد من قواعد التباعد الاجتماعي مرة أخرى.

حسن زنيند