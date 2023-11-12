መጠነ ሰፊ የሰብአዊ መብት ጥሰት በአማራ ክልል
ኢትዮጵያውስጥ በተለይ ካለፉት አምስት ዓመታት ወዲህ ግጭቶች እና ጦርነቶች እየተደጋገሙ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶችም ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ እየተባባሱ መምጣታቸው በተደጋጋሚ ተዘግቧል ። በኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ጦርነት በቀጠለበት የአማራ ክልል የሰብአዊ መብት ጥሰቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱም ይነገራል ።
ሰሞኑን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ባወጣው መግለጫ፦ በአማራ ክልል ድሮንን ጨምሮ በከባድ ጦር መሣሪያዎች በተሰነዘሩ ጥቃቶችበሲቪል ሰዎች ላይ ሞት እና የአካል ጉዳት መድረሱን እንዲሁም 200 ሴቶች መደፈራቸውን ገልጿል ። ኢሰመኮ፦ በድሮን ጥቃት «የአንድ ዓመት ከሰባት ወር ሕፃንን ጨምሮ በርካታ ሲቪል ሰዎች እንደተገደሉ እና የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው» መገለጹ የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥልቀቱን የሚያሳይ ነው ሲሉ በርካቶች ሥጋታቸውን ገልጸዋል ።
መግለጫውን የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት «ትክክለኛ መረጃ ላይ ያልተመሰረተና ሚዛናዊነት የጎደለው ነው» ሲል ውድቅ አድርጎታል ። ለመሆኑ ጦርነቱ በቀጠለበት በአማራ ክልል የሰብአዊ መብቶች አያያዝ እና ጥሰቱ ምን ይመስላል? የዛሬው የእንወያይ መሰናዶዋችን የሚያተኩርበት ነጥብ ነው ።
በዚህ ውይይት ተሳታፊ እንዲሆኑ ለመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ለገሠ ቱሉ (ዶ/ር) እንዲሁም ለመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሰላማዊት ካሳ በዶይቸ ቬለ በኩል የላክነው የኢሜል ግብዣም ሆነ የስልክ ጥሪ ውይይቱን እስካደረግንበት ጊዜ ድረስ ምላሽ አላገኘም ። ሦስት ተወያዮች ሐሳባቸውን የሚያቀርቡበት ሙሉውን ውይይት ከድምፅ ማእቀፉ ማድመጥ ይቻላል ።
ማንተጋፍቶት ስለሺ
ነጋሽ መሐመድ