德语媒体：促中国转型 拜登出新招

（德国之声中文网）“关于拜登召开的气候峰会有三件事值得注意。他不仅要重返特朗普退出的巴黎气候协定，并且承诺了美国的减排目标，比美国前总统奥巴马设定的减排目标还高。其二，建立一个与联合国气候会议并行的新的谈判进程。第三，他正试图用一种新的方法促进中国转型。“德国《每日镜报》本周三（4月21日）发表的一篇评论开头写道。作者接着进一步解释说：“拜登没有发出制裁的威胁，也不收下北京拿发展中国家可以比工业国家制造更多污染的借口，而是邀请中国，共同和欧美一道共同承担领导责任。”

拜登传达的信息是，特朗普时代之后的美国正在以身作则，2030年之前将美国温室气体排放减少约一半，争取到2050年实现碳中和。你们也可以这样做，已经有成熟的技术，人们得愿意投资。作者Christoph von Marschall写道：“这是实实在在的实用主义。欧洲人会支持他吗？反对意见也合理。新政策是否损害联合国进程？拜登的承诺可以相信吗？还是像以前一样，在下一次总统选举之后，这些承诺会变得一文不值？……在所有这些考虑中，最重要的一点是目前的现实条件。现今，气候变化的负担主要来自亚洲。如果中国及其邻国在2030年及以后继续现有做法，联合气候目标将无法实现。”

题目为“亚洲的排放量必须下降—否则气候救援将会失败”（In Asien müssen die Emissionen sinken – sonst ist die Klimarettung verloren）的文章写道，"星期五为未来"运动不应该只在欧洲和美国得到推广。中国二氧化碳占全球排放量的约30%，这一趋势正在急剧上升。如果中国每年建立的燃煤电厂速度高于西方关闭燃煤电厂的速度，那就不可能有好结果：“这就是为什么全世界都应该祝愿拜登要成功的原因。”

上海车展上中国各大厂商推出的电动汽车车型吸引了德语媒体的目光。德国《商报》指出，越来越多的中国投资者，包括其它领域的企业正在进军电动汽车市场，这是对未来的一场冒险赌注。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 争议维权 一位身穿特斯拉Logo，旁边写着“刹车失灵”的女士顺利成为了此次上海车展上最受关注的焦点。在她成功引起现场围观，并经过一段激烈的拉锯战后,该女士被工作人员直接抬走。随后上海警方通报这位张姓女士因扰乱公共秩序被处以行政拘留五日。她留下的，是这依旧热闹的特斯拉展台和公众对已经被神话的特斯拉电动车的质疑。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 中国特斯拉 实话说，如今在中国大陆，不买特斯拉，你还有很多其它相当不错的选择。比如这辆价格只有特斯拉同类车型大约一半，但在性能、续航和技术上把现有的特斯拉同类款都甩出几条街的蔚来ET-7。起死回生，强势回归的“中国版特斯拉”蔚来今年年初推出了这个车型。观众如今在上海车展上有了近距离接触它的机会。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 良心理想 说到蔚来，也就不得不说一下紧追其后的理想汽车。这是近些年中国电动豪华车产业“大跃进”的另一个重要成员。由之前汽车信息网站“汽车之家”创办人李想打造的这家公司，主旨是生产“没有续航里程焦虑”的中大型SUV。如今在上海车展上展出的这辆理想ONE，让客户连选择配置的焦虑都没有了。全系仅有一种配置，售价32.8万元人民币。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 德国车商不缺席 定义未来电动车，德国车商可不愿意把这个事情拱手让给特斯拉和中国车商。奔驰在此次上海车展上，又拿出了纯用来吸睛的Vision AVTR概念车。没错，名字里的Vision，代表的是未来远景的意思。也就是说，你能够从这辆车上窥探到一点点奔驰未来设计的走向，但也仅仅就是一点点而已。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 豪华豪华再豪华 对于奔驰粉来说，更具有现实意义的是这辆在上海车展上首发的EQS，也就是奔驰最高豪华级别的纯电动车，直接对标旗下的S系列。外观虽然看上去平平，内饰确是豪华豪华再豪华。选择在上海首发，也能看出奔驰把中国豪华车市场这条大腿抱的有多紧。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 华为的新业务 中国的汽车市场已经火爆了20年，如今电动车和自动驾驶又有让市场继续火爆20年的潜质。对于在芯片和5G领域屡屡受创，时刻站在风口浪尖的华为来说。智能汽车部件制造已经成为该公司定义的新业务重点。北汽集团的这辆ARCFOX极狐就是华为自动驾驶技术的首批应用，搭载了3颗华为开发的激光雷达，可以实现L3极以上的自动驾驶，也就是快要淘汰司机的自驾级别。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 豪华中国风 说到豪华车市场，中国车商也早就嗅到了其中丰厚的利润和给品牌带来的助推功效。红旗作为中国最传统，最具代表性的自产豪华车品牌，早就走出了“中南海特供”的范畴，面向整个中国市场不断推出价格诱人的豪华车型。这辆看上去像极了电影里“坏人座驾”的名为L-Concept的SUV，是这个红色品牌最新当家花旦。

2021上海汽车展 值得关注的亮点 拥抱变化 是今年上海国际汽车展的主题。作为全球最早基本摆脱新冠疫情困扰的国家，汽车行业，尤其是智能电动车行业是助力中国在后疫情时代经济复苏的主要推动力之一。同时据业内人士透露，中国汽车产业已经在全面探寻包括氢能源在内的，未来可能替代电动汽车的更新换代技术。



“中国最大的房地产开发商恒大的计划似乎有些狂妄自大。这个负债累累的集团希望成为全球领先的电动汽车制造商，想要在2025年前销售100万辆电动汽车。”德国《商报》本周二（4月20日）发表的一篇评论以恒大定下的小目标开篇，文章接着写道：“这家企业突然空降，短短时间内就推出了九款车型，旨在与大众、戴姆勒或特斯拉的同类产品直接竞争。虽然还没有卖出一辆汽车，但该公司的估值已经达到870亿美元。”

作者Dana Heide指出，并非恒大一家，众多中国企业都进军电动汽车行业，比如智能手机制造商小米最近宣布，计划在未来十年内斥资100亿美元打造电动汽车业务。另外还有蔚来Nio、爱驰Aiways和小鹏汽车这样的初创公司。文章写道：“这些天的上海车展上，想要占据中国市场的新款车型像雨后春笋般涌现出来，让人看的眼花缭乱。这一切容易让人忽视掉，与传统燃油汽车市场相比，中国的电动汽车在市场上占比仍然是多么的小，市场份额还不到两位数。”

题目为“希望是中国电动车市场的准则”（Auf dem chinesischen Elektroautomarkt herrscht das Prinzip Hoffnung）的文章指出：“这是制造商对未来的一个赌注。然而，在电动汽车的成功之路上仍然障碍重重，而且不仅仅是在中国本土。”

作者接着道出了人们不愿选择电动汽车的一个主要原因──电池续航：“许多消费者担心行车时电池半路没电。电动汽车充电桩虽然不少，但是对于这样一个面积广阔的国家来说数量还远远不够。”

初创电动汽车制造商往往表示，他们的汽车比起宝马或大众等老字号更快、更创新，这些集团的大部分产品是燃油汽车：“但这些企业是否真的能够应对技术挑战还有待观察。毕竟，即使像特斯拉这样的大集团也要面对电池这个棘手的问题。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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