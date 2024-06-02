对中国电动车加关税 德车企：并非上上选

欧盟或在美国之后，也对进口的中国电动汽车征收关税。有德国大型车企认为关税并非上策，中国政府或祭出反制措施，反而伤及本土业务。而欧盟若是征收关税，关税多高才能产生影响？

（德国之声中文网）去年 10 月，欧盟宣布就中国电动车政府补贴问题展开调查，预计，欧盟将于今年 6 月公布一份对中国电动汽车加征关税的临时清单。欧盟委员会表示，已有“充分证据”表明，自调查启动以来，中国电动汽车数量的进口增加了14%，其中许多进口车辆获得了政府补贴，形式包括税收减免或资金补贴。

如果欧盟要征收关税，征收多高的关税才能产生明显的影响，给中国电动汽车出口商涌入市场形成阻力？

荣鼎咨询（Rhodium Group）发布的一项研究表明，关税在 40-50% 的范围内才能产生效用。然而，欧盟正在根据世贸组的规则评估潜在的应对措施，关税的范围在 15%至30%符合WTO的规定。荣鼎集团（Rhodium Group）称，中国进口到欧盟的电动汽车从2020年的16亿美元（合约15亿欧元）猛增至2023年的115亿美元，占欧盟所有电动汽车进口量的37%。

这对德国汽车制造商意味着什么？

德国汽车制造商高度依赖中国市场，他们也强烈反对欧盟征收关税，因为担心这些措施可能会引发中国的迅速报复。

宝马公司首席执行官齐普斯（Oliver Zipse）最近接受媒体采访时表示：“可能很快就会自食其果。” 宝马在欧洲销售中国制造的Mini和iX3电动汽车，并依赖中国市场。中国是宝马最大的单一市场， 2024年第一季度销售额占总销量的近三分之一。齐普斯在一次会议上表示：“我们不认为我们的行业需要保护，”并补充说，在全球范围内的运营给大型汽车制造商带来了产业优势。“而征收进口关税很容易给这种优势带来负面影响。”

宝马的本土竞争对手大众和奔驰也都十分依赖中国业务的收入。大众警告说，关税会带来一定的风险。

产能过剩是问题所在吗？

宝马公司首席执行官齐普斯认为中国产能过剩并不是问题的核心：“对中国的反补贴调查与我们的期望背道而驰。在欧洲销售的中国汽车中，有一半以上来都不来自中国公司。保护性措施的关税，却在根本上损害了我们的利益。中国制造商在德国和欧洲的市场份额不到1%。欧洲并没有被中国产品淹没，而我们出于恐惧正试图关闭大门。”

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德国汽车研究中心中国事务总监费蓓娅（Beatrix Keim）（Beatrix C. Keim）也认为，产能过剩并非问题所在。她接受德国之声采访时表示：“中国汽车市场仍未饱和，现在随着向新能源汽车（NEV）的转变，生产能力将从传统燃油汽转型到新能源汽车。“她指出，中国政府已采取措施，限制生产许可证的发放，此外，一些NEV初创公司的消失也表明，“政府正在清场。”

贸易战？

欧洲汽车制造商越来越担心，针对中国的惩罚性措施可能会引发中方以牙还牙的恶性循环。鉴于对中国的依赖以及伴随而来的风险，欧盟领导人似乎面临着越来越大的压力，需要仔细权衡，避免事态升级。

奥地利经济研究所（Wifo）所长费尔伯梅尔（Gabriel Felbermayr）接受《世界报》采访时表示：”从利弊的角度来看，欧盟倾向于不对中国的电动汽车征收关税，因为中国可能会采取报复行动。”

针锋相对的博弈似乎已经开始。在欧盟的中国商会在社交媒体X上发出警告，已收到消息，中国政府或将祭出反制措施，对欧美出口的大排量汽车征收最高25%的关税。高关税将打击向中国出口豪华 SUV 和轿车的宝马和奔驰。

不过德国汽车研究中心中国事务总监费蓓娅指出，中国的反制措施不一定会针对欧洲汽车，而可能是针对“汽车零部件或其他工业敏感领域”，比如机械。

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