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慈善、八卦与丑闻：查尔斯三世的人生轨迹
慈善、八卦与丑闻：查尔斯三世的人生轨迹
作为史上等待时间最长的储君，查尔斯王子在媒体留下的记录，除了慈善之外，还八卦与丑闻；作为登基年龄最大的新国王，他是否能管住自己的“黑蜘蛛”？
政治
2022年9月10日
2022年9月10日
战争罪究竟如何定义？
战争罪究竟如何定义？
战争罪是在武装冲突中违反国际人道主义法律的行为。在乌克兰战争中，平民一再成为攻击目标，最近一次是在布查镇的街道上。然而，战争罪的认定存在法律上的灰区。
政治
2022年4月5日
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西方军援乌克兰 武器如何送达前线？
西方军援乌克兰 武器如何送达前线？
欧盟正史无前例地资助购买和运送军火武器给乌克兰，其他西方国家也承诺提供武器，但问题是——武器要如何输送至乌克兰？可以多快送达？
政治
2022年3月2日
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乌克兰局势会如何发展？
乌克兰局势会如何发展？
尽管俄罗斯对乌克兰具有压倒性的军事优势，但是它的入侵遭到意想不到的顽强抵抗。普京称已命令俄罗斯的核威慑力量调整至特殊战备状态。接下来，乌克兰局势会如何发展？
政治
2022年2月28日
2022年2月28日
大赦国际 能否与时俱进？
大赦国际 能否与时俱进？
60年来，大赦国际不遗余力，揭露世界各地的侵犯人权现象。不过，该组织自己也受批评。
人权
2021年5月28日
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事实核查：新冠疫苗只打一针会有效吗？
事实核查：新冠疫苗只打一针会有效吗？
美国疾病控制和预防中心的数据显示，近8%的美国新冠疫苗接种者没有按照要求打第二针。这是什么原因，会有什么后果？
科学
2021年5月6日
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