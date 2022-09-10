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查爾斯三世是史上「待機」時間最長的英國王儲

慈善、八卦與醜聞：查爾斯三世的人生軌跡

慈善、八卦與醜聞：查爾斯三世的人生軌跡

作為史上等待時間最長的儲君，查爾斯王子在媒體留下的記錄，除了慈善之外，還八卦與醜聞；作為登基年齡最大的新國王，他是否能管住自己的「黑蜘蛛」？
政治2022年9月10日
Ukraine | Leiche mit gefesselten Händen in Bucha

戰爭罪究竟如何定義？

戰爭罪究竟如何定義？

戰爭罪是在武裝衝突中違反國際人道主義法律的行為。在烏克蘭戰爭中，平民一再成為攻擊目標，最近一次是在布查鎮的街道上。然而，戰爭罪的認定存在法律上的灰區。
政治2022年4月5日
Deutschland | Bundeswehroldaten mit Panzerfaust

西方軍援烏克蘭 武器如何送達前線？

西方軍援烏克蘭 武器如何送達前線？

歐盟正史無前例地資助購買和運送軍火武器給烏克蘭，其他西方國家也承諾提供武器，但問題是——武器要如何輸送至烏克蘭？可以多快送達？
政治2022年3月2日
Russland Region Belgorod | Militärfahrzeuge in der Grenzeregion zur Ukraine

烏克蘭局勢會如何發展？

烏克蘭局勢會如何發展？

儘管俄羅斯對烏克蘭具有壓倒性的軍事優勢，但是它的入侵遭到意想不到的頑強抵抗。普丁稱已命令俄羅斯的核威懾力量調整至特殊戰備狀態。接下來，烏克蘭局勢會如何發展？
政治2022年2月28日
Protest gegen Guantanamo

國際特赦組織 能否與時俱進？

國際特赦組織 能否與時俱進？

60年來，國際特赦組織不遺餘力，揭露世界各地的侵犯人權現象。不過，該組織自己也受批評。
人權2021年5月28日
Weltspiegel 13.04.2021 | Corona | USA Detroit Impfkampagne

事實核查：新冠疫苗只打一針會有效嗎？

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美國疾病控制和預防中心的數據顯示，近8%的美國新冠疫苗接種者沒有按照要求打第二針。這是什麼原因，會有什麼後果？
科學2021年5月6日
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