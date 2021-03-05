从抗疫模范生到落伍者，德国怎么了？

（德国之声中文网）"英国一错再错 德国处处正确"——英国《电讯报》曾有这样的标题；《新西兰先驱报 》曾将德国赞为新冠危机的赢家之一，称其抗疫政策堪为全球表率；而以色列人有这样的说法：默克尔是新冠危机中"能让人们明了局势 "的领军人物。这些赞誉为时不足一年，却已好似来自一遥远时代。

这还是德国吗？

倘能在2020年夏时下注，看国际间谁能完美处理第二波或第三波疫情，相信很多人会把钱悉数押给德国。还用说吗，"德国制造"、组织方面的世界冠军、拥有能以闪电般速度研发出新冠疫苗的科研干才。然而，这么下赌的人，现在统统会破产。

原因就在于，德国已由新冠大流行中的一个受全球尊敬的奋斗者变异为一个问题学生，在某些领域岌岌可危：口罩？太少； 接种疫苗？太小家子气；检测？太晚 ；数字化吗？反正已经停滞不前。总体评价可以是这样：一直在尽力，但最终还是太注重规则，创意太少。

"这还是德国吗？"——不仅很多德国人有此问；在国外，人们也惊讶地揉着眼睛，发出这一疑问。在某些地方，人们甚至无法掩饰对这位自我得意的前模范生的某种幸灾乐祸。

英国：德国失去了抗疫王冠

对德国疫苗接种起步慢的冷嘲热讽多来自英国。伦敦政府不无自豪地宣布，已为本国三分之一人口注射了疫苗。《每日邮报》借用德国《图片报》的标题称德国是 "疫苗接种蜗牛"，讥讽道："德国曾因是世界上对新冠做出最佳反应的国家之一而广受赞扬，如今却被高染疫率、高死亡率所困，疫苗接种工作启动以来，一月内每百名公民中只有两人接种疫苗，只是以色列一天的量。"

《金融时报》写道："德国失去了抗疫王冠，……德国在技术、工程和综合能力方面曾以领先著称，新冠疫苗接种工作眼下如此失败，以致成了国耻，也就毫不足怪了。"

《伦敦时报》曾提及《图片报》的一篇评论。该评论的标题是："亲爱的英国人，我们羡慕你们"。《太阳报》得意作答：《我们不羡慕你们！》。《卫报》上，一位专栏作家讥讽道，德国的疫苗接种战役让一个深入骨髓的亲欧洲人士失望之至："这些技术不该稍稍带来一点领先地位吗？"

英国首相约翰逊在欧盟疫苗高峰会上向德国致意

西班牙： 德国优势已然消失

西班牙人之惊讶可从马德里出版的 《国家报》的一个标题见出："德国政府连连出错，已经抹杀了关于德国有能力或有优越性的任何想法。"

西班牙亦遭受新冠重创，毕竟，该国死于新冠的人数几乎与德国持平——超过7.1万人，人口总数却要少3600万。在伊比利亚半岛，你能觉察到数星期来德国人心里逐渐生出的那种感觉：因在应对第一波新冠疫情时的前瞻性政策而获很多人信赖与好感的德国政府，如今根本就是错误连连。《国家报》写道："德国终竟没啥特别。只是其自我感觉与现实之间的距离大些了。"

在法国和其它欧洲国家，媒体未过多关注德国及其失败，而是批评欧盟的疫苗采购政策。毕竟到目前为止，还没有哪个欧盟国家的疫苗接种量够大、疫苗接种工作好到会让人想到可指责德国的地步。

美国：怜悯取代了钦羡

在美国，足球场、汽车站、超市，甚至教堂里都能注射疫苗，目前一天能接种近300万剂疫苗；在新泽西州，只要诊断为 "吸烟者 "就可以接种。如今，很多人对德国的感受几乎比幸灾乐祸还糟——那就是怜悯。

偏偏是很多美国人指责要对50多万人死于新冠灾难负责的那个特朗普——德国人对他的害怕甚于对新冠的忧虑——在疫苗接种问题上，雷厉风行。这位前总统在尚不清楚疫苗是否有效的情况下，就大批量订购了莫德纳和辉瑞疫苗。

大疫初期，美国曾以钦羡的口吻报道 "德国的新冠应对 "，这样的日子早已过去。当时，美国与德国成为鲜明对照，德国最初死亡人数就少，夏天已几可无忧，而美国却出现一个又一个悲惨的记录。

而进入2021年，无忧无虑的夏天很可能发生在美国，而非德国。新总统拜登刚刚宣布了5月底前为所有美国成年人提供疫苗接种的宏伟目标。

俄罗斯--西方国家在疫苗采购中的失败

俄罗斯也在全力接种疫苗，现在，不分年龄和职业，每个人都可免费接种卫星五号疫苗：在诊所、在商场、在莫斯科，甚至在歌剧院。早在去年12月，当局就启动了大规模疫苗接种，从而宣告了战疫的胜利。

在俄罗斯媒体上，欧盟内有关疫苗接种工作的争论一再被称为西方国家抗疫失利的体现。俄罗斯早已有了充足的疫苗，它以苏联一颗成功的卫星命名 —— 暗指俄罗斯人在太空的成功现在也表现在了新冠抗疫战中。

德国呢？很多俄罗斯人最近知道了饱受诟病的德国卫生部长的名字。两周前，施潘代表政府在德国联邦议院接受质询，不得不为其颇具争议的新冠政策做出回答，此情此景不仅在德国所有电视台上都能看到，而且也是俄罗斯晚间新闻里的一条重大消息。

莫斯科一家购物中心里的疫苗接种点

以色列：居住在德国的以色列人回乡打疫苗

论及新冠抗疫，以色列和德国之间的情况对比多少有点类似关兔子和刺猬的故事：以色列总是遥遥领先。在以色列，戴口罩的规定很快适用于全境，而在德国，很长一段时间内只适用于个别地方。

去年9月，以色列便实施第二次“停摆”，比德国早得多。而经由前所未有的辉瑞疫苗接种赛跑，已有超过一半的人至少接种了一剂疫苗。这一数字德国可能要到7、8月份才能达到。

自2月以来，以色列颁发俗称的 "绿色护照"，使接种疫苗的人和新冠康复患者们有权访问健身俱乐部、参加体育和文化活动。若向以色列人询问对德国的看法，你就会看到他们因德国疫苗接种工作如此缓慢而惊讶的表情。

现在，特拉维夫的本古里安机场已重新开放，许多居住在德国的以色列人显然在考虑3月底回家过逾越节假期，同时接种疫苗。因为在德国，夏天才轮上你。

中国：以德国为例作 “警告”

不过，涉及他国如何看待德国在新冠危机中的表现，最让德国郁闷的消息或许来自中国：北京媒体不仅将本国在抗疫领域取得的成功视为西方国家的参本，而且还一再以德国为例，提醒各国不该放松。"警告"一词常被用作标题。

在德国本国，现在也有人希望能尽快加快疫苗接种。强生公司的疫苗获批、其它生产商增加供量、家庭医生参与疫苗接种：这些都可能带来速度。不过，没有人还会期待德国能像一年前那样成为新冠抗疫的全球榜样。

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