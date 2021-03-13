Oliver Sallet

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Mundschutz auf dem Boden

从抗疫模范生到落伍者，德国怎么了？

从抗疫模范生到落伍者，德国怎么了？

一年前，德国尚能为其新冠防疫政策而自豪；而现在，谁还会有此心思。一段时间来，国外对德国的看法可用两词概括：惊诧不置、冷嘲热讽。
社会2021年3月13日
Trump besucht Mount Rushmore National Memorial

评论：身陷危机的特朗普

评论：身陷危机的特朗普

美国独立日到来之际，该国的新冠确诊病例再创新高。德国之声评论员Oliver Sallet认为，美国国内对总统的不满与日俱增，但这并不表示大选已提前定局。
政治2020年7月4日
USA Washington Donald Trump im TV bei seiner Rede zum Coronavirus

特朗普最大的敌人叫新冠病毒

特朗普最大的敌人叫新冠病毒

最初的轻描淡写后，特朗普总统在美国新冠病毒应对政策上来了个一百八十度大转弯。人们都清楚：最终，病毒将决定选民的取向。
政治2020年3月13日
Grönland Gletscher am Schmelzen

评论：特朗普的冷血算计

评论：特朗普的冷血算计

以其购买格陵兰岛开价，特朗普总统又一次撼动着西方的战后秩序。德国之声记者Oliver Sallet认为，特朗普的相关计划主要涉及地缘政治影响。
政治2019年8月20日
USA Kutztown Pennsylvania

美国哪些地方还讲德语？

美国哪些地方还讲德语？

300年前，德国移民远渡大西洋前往宾夕法尼亚。历代后人护养着他们的语言和文化，直到今天。
文化2019年7月14日
Robert Mueller

评论：穆勒报告 看不看都一样

评论：穆勒报告 看不看都一样

本台评论员Oliver Sallet认为，穆勒的报告揭示了特朗普是一位不称职总统的形象。
政治2019年4月19日
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