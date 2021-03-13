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Oliver Sallet
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從抗疫模範生到落伍者，德國怎麼了？
從抗疫模範生到落伍者，德國怎麼了？
一年前，德國尚能為其新冠防疫政策而自豪；而現在，誰還會有此心思。一段時間來，國外對德國的看法可用兩詞概括：驚詫不置、冷嘲熱諷。
社會
2021年3月13日
2021年3月13日
評論：身陷危機的川普
評論：身陷危機的川普
美國獨立日到來之際，該國的新冠確診病例再創新高。德國之聲評論員Oliver Sallet認為，美國國內對總統的不滿與日俱增，但這並不表示大選已提前定局。
政治
2020年7月4日
2020年7月4日
川普最大的敵人叫新冠病毒
川普最大的敵人叫新冠病毒
最初的輕描淡寫後，川普总統在美國新冠病毒應對政策上來了個一百八十度大轉彎。人們都清楚：最終，病毒將決定選民的取向。
政治
2020年3月13日
2020年3月13日
評論：川普的冷血算計
評論：川普的冷血算計
以其購買格陵蘭島開價，川普总統又一次撼動著西方的戰後秩序。德國之聲記者Oliver Sallet認為，川普的相關計劃主要涉及地緣政治影響。
政治
2019年8月20日
2019年8月20日
美國哪些地方還講德語？
美國哪些地方還講德語？
300年前，德國移民遠渡大西洋前往賓夕法尼亞。歷代後人護養著他們的語言和文化，直到今天。
文化
2019年7月14日
2019年7月14日
評論：穆勒報告 看不看都一樣
評論：穆勒報告 看不看都一樣
本台評論員Oliver Sallet認為，穆勒的報告揭示了川普是一位不稱職總統的形象。
政治
2019年4月19日
2019年4月19日
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