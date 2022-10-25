Barbara Wesel

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2021年保守党党代会的苏纳克

英国新首相能力挽狂澜吗？

英国新首相能力挽狂澜吗？

经过几个月的政治和经济乱局之后，英国前任财政大臣苏纳克出任首相。对于名誉扫地的保守党来说，苏纳克是扭转政局，并摆脱经济危机的最后一线希望。
政治2022年10月25日
Tschechien Prag | Gründungsgipfel Europäische Politische Gemeinschaft | Olaf Scholz

难得的和睦：欧洲政治共同体成立大会在布拉格召开

难得的和睦：欧洲政治共同体成立大会在布拉格召开

包括欧盟27个成员国和17个毗邻国家在内的欧洲政治共同体第一次会议在布拉格举行。在反对俄罗斯侵略战争和共同应对能源危机等问题上，与会各国达成了共识。
政治2022年10月7日
external

能源价格暴涨 英国酒吧面临倒闭潮

能源价格暴涨 英国酒吧面临倒闭潮

拥有深厚历史的众多英国小酒馆经历了经济危机、疫情危机。而现在能源价格危机很可能成为压死骆驼的最后一根稻草。
经济2022年9月10日02:11 分钟
Liz Truss wird neue britische Premierministerin

"铁娘子"特拉斯将成为英国首相

"铁娘子"特拉斯将成为英国首相

周一，英国保守党举行的党内投票中，特拉斯如事前预料击败前财政大臣苏纳克成为保守党领袖，从而为其接任此前辞职的约翰逊铺平了道路。
政治2022年9月5日
Frankreich | Parlamentswahlen 2022 | Emmanuel Macron

失去议会多数 马克龙遭遇重挫

失去议会多数 马克龙遭遇重挫

法国国民议会选举周日落幕，马克龙阵营未能获得多数席位，对于刚刚连任总统的他来说这是一记沉重的打击。除了勒庞领导的极右翼政党之外，所有政党都遭遇了失败。
政治2022年6月20日
Symbolbild I Russisches Gasfeld

欧盟对俄石油禁运计划引争议

欧盟对俄石油禁运计划引争议

欧盟计划出台对俄罗斯第6个制裁方案——今年年底前逐步实现石油禁运。相关提案将在欧洲议会或多数支持，不过，经济学家们怀疑其有效性。
政治2022年5月5日
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