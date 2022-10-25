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Barbara Wesel

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2021年保守黨黨代會的蘇納克

英國新首相能力挽狂瀾嗎？

英國新首相能力挽狂瀾嗎？

經過幾個月的政治和經濟亂局之後，英國前任財政大臣蘇納克出任首相。對於名譽掃地的保守黨來說，蘇納克是扭轉政局，並擺脫經濟危機的最後一線希望。
政治2022年10月25日
Tschechien Prag | Gründungsgipfel Europäische Politische Gemeinschaft | Olaf Scholz

難得的和睦：歐洲政治共同體成立大會在布拉格召開

難得的和睦：歐洲政治共同體成立大會在布拉格召開

包括歐盟27個成員國和17個毗鄰國家在內的歐洲政治共同體第一次會議在布拉格舉行。在反對俄羅斯侵略戰爭和共同應對能源危機等問題上，與會各國達成了共識。
政治2022年10月7日
external

能源價格暴漲 英國酒吧面臨倒閉潮

能源價格暴漲 英國酒吧面臨倒閉潮

擁有深厚歷史的眾多英國小酒館經歷了經濟危機、疫情危機。而現在能源價格危機很可能成為壓死駱駝的最後一根稻草。
經濟2022年9月10日02:11 分鐘
Liz Truss wird neue britische Premierministerin

"鐵娘子"特拉斯將成為英國首相

"鐵娘子"特拉斯將成為英國首相

周一，英國保守黨舉行的黨內投票中，特拉斯如事前預料擊敗前財政大臣蘇納克成為保守黨領袖，從而為其接任此前辭職的約翰遜鋪平了道路。
政治2022年9月5日
Frankreich | Parlamentswahlen 2022 | Emmanuel Macron

失去議會多數 馬克宏遭遇重挫

失去議會多數 馬克宏遭遇重挫

法國國民議會選舉周日落幕，馬克宏陣營未能獲得多數席位，對於剛剛連任總統的他來說這是一記沉重的打擊。除了雷朋領導的極右翼政黨之外，所有政黨都遭遇了失敗。
政治2022年6月20日
Symbolbild I Russisches Gasfeld

歐盟對俄石油禁運計劃引爭議

歐盟對俄石油禁運計劃引爭議

歐盟計劃出台對俄羅斯第6個制裁方案——今年年底前逐步實現石油禁運。相關提案將在歐洲議會或多數支持，不過，經濟學家們懷疑其有效性。
政治2022年5月5日
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