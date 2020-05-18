You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
圖片來源： picture-alliance/dpa/M. Trezzini
Tedros Adhanom Ghebreyesus
譚德塞2017年出任世界衞生組織總幹事
跳轉至下一欄 Tedros Adhanom Ghebreyesus 的更多報導
Tedros Adhanom Ghebreyesus 的更多報導
客座評論：當今最大衞生危機下 全球團結很重要
客座評論：當今最大衞生危機下 全球團結很重要
世界衞生組織總幹事譚德塞和歐盟委員烏爾皮萊寧在聯合撰寫的客座評論中指出，正因為疫情給貧困人口帶來的影響更大，歐洲的援助對全球來說就更加重要；此外，我們也必須做好準備應對未來的危機。
Tedros Adhanom Ghebreyesus
評論
健康
2020年5月18日
2020年5月18日
前往首頁