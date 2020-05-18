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图像来源: picture-alliance/dpa/M. Trezzini
Tedros Adhanom Ghebreyesus
谭德塞2017年出任世界卫生组织总干事
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客座评论：当今最大卫生危机下 全球团结很重要
客座评论：当今最大卫生危机下 全球团结很重要
世界卫生组织总干事谭德塞和欧盟委员乌尔皮莱宁在联合撰写的客座评论中指出，正因为疫情给贫困人口带来的影响更大，欧洲的援助对全球来说就更加重要；此外，我们也必须做好准备应对未来的危机。
Tedros Adhanom Ghebreyesus
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健康
2020年5月18日
2020年5月18日
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