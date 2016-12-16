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Rolf Wenkel
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美聯準加息 耶倫和川普“叫勁」？
美聯準加息 耶倫和川普“叫勁」？
美聯準將繼續它的加息政策，金融市場為川普当初誇口許下的承諾得以實現而歡呼。但是這種情況也許很快就會改變。
經濟
2016年12月16日
2016年12月16日
中國要搞電動車積分制 德國車商震驚
中國要搞電動車積分制 德國車商震驚
值德國經濟部長嘉布瑞爾訪問北京之際，一份新草案顯示，中國正在擬定電動汽車積分制。
經濟
2016年11月1日
2016年11月1日
德國房產泡沫何時破滅？
德國房產泡沫何時破滅？
德國商業銀行經濟師克萊姆認為，德國房產市場經過幾年的快速增長之後，目前有種種跡象顯示，市場出現了過熱的跡象。
經濟
2016年10月15日
2016年10月15日
員工病假 老闆無奈 乘客遭殃
員工病假 老闆無奈 乘客遭殃
專飛旅遊渡假地點的途易飛航空公司突然出現大量員工同時病假的現象。同時生病只是巧合？或者用請病假作為向企業施壓的手段？後者合法嗎？
經濟
2016年10月7日
2016年10月7日
評論：遲到的升息，終於來了！
評論：遲到的升息，終於來了！
美聯準终於退出了極端廉價的貨幣政策。批評者說，先是美國經濟、進而全球經濟都會受到負面影響。德國之聲記者Rolf Wenkel認為，如此批評，毫無道理。
Rolf Wenkel
評論
2015年12月17日
2015年12月17日
評論：對歐元說"不" 重返石器時代
評論：對歐元說"不" 重返石器時代
意識形態戰勝了理智。希臘人仍在做夢，夢想不必節約就能獲得援助資金。德國之聲記者認為，這終將是一場噩夢。
Rolf Wenkel
評論
2015年7月6日
2015年7月6日
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