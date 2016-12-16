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Rolf Wenkel
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美联储加息 耶伦和特朗普“叫劲”？
美联储加息 耶伦和特朗普“叫劲”？
美联储将继续它的加息政策，金融市场为特朗普当初夸口许下的承诺得以实现而欢呼。但是这种情况也许很快就会改变。
经济
2016年12月16日
2016年12月16日
中国要搞电动车积分制 德国车商震惊
中国要搞电动车积分制 德国车商震惊
值德国经济部长加布里尔访问北京之际，一份新草案显示，中国正在拟定电动汽车积分制。
经济
2016年11月1日
2016年11月1日
德国房产泡沫何时破灭？
德国房产泡沫何时破灭？
德国商业银行经济师克莱姆认为，德国房产市场经过几年的快速增长之后，目前有种种迹象显示，市场出现了过热的迹象。
经济
2016年10月15日
2016年10月15日
员工病假 老板无奈 乘客遭殃
员工病假 老板无奈 乘客遭殃
专飞旅游度假地点的途易飞航空公司突然出现大量员工同时病假的现象。同时生病只是巧合？或者用请病假作为向企业施压的手段？后者合法吗？
经济
2016年10月7日
2016年10月7日
评论：迟到的升息，终于来了！
评论：迟到的升息，终于来了！
美联储终于退出了极端廉价的货币政策。批评者说，先是美国经济、进而全球经济都会受到负面影响。德国之声记者Rolf Wenkel认为，如此批评，毫无道理。
Rolf Wenkel
评论
2015年12月17日
2015年12月17日
评论：对欧元说"不" 重返石器时代
评论：对欧元说"不" 重返石器时代
意识形态战胜了理智。希腊人仍在做梦，梦想不必节约就能获得援助资金。德国之声记者认为，这终将是一场噩梦。
Rolf Wenkel
评论
2015年7月6日
2015年7月6日
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