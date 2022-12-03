  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Gerstenberger Olivia Kommentarbild App

Olivia Gerstenberger

德國之聲體育編輯部記者Olivia Gerstenberger

跳轉至下一欄 Olivia Gerstenberger 的更多報導

Olivia Gerstenberger 的更多報導

卡達世界杯賽上威風凜凜的法國女主裁判弗拉帕爾

世界盃的歷史時刻：首位女主裁登場

世界盃的歷史時刻：首位女主裁登場

在周四德國隊對陣哥斯達黎加隊的世界盃小組賽中，觀眾們見證了歷史：男足世界盃歷史上的首位女主裁登場。不過，從弗拉帕爾的經歷來看，她就是為這一時刻量身定製的不二人選。
體育2022年12月3日
Deutschland | Olympiapark München

屢試屢敗，德國會再申辦奧運嗎？

屢試屢敗，德國會再申辦奧運嗎？

在慕尼黑舉行的歐錦賽大獲成功，要求再次申辦奧運的呼聲重又高漲。若然成為東道主，德國將面臨哪些問題？
體育2022年8月28日
Schweiz | FIFA Football Awards Robert Lewandowski

當之無愧 ：萊萬多夫斯基再獲「世界足球先生」稱號

當之無愧 ：萊萬多夫斯基再獲「世界足球先生」稱號

羅伯特‧萊萬多夫斯基（ Robert Lewandowski ）獲國際足球總會「2021世界足球先生」稱號 。這是他第二次獲此殊榮。這位德甲霸主拜仁慕尼黑隊的波蘭籍前鋒不只是德甲標桿。儘管創下多項記錄、頭銜無數，他仍腳踏實地、謙和示人。
足球2022年1月18日
Frankfurt/Main: Deutsche Fußballerinnen starten zur WM

2019年女足世界盃 你必須瞭解的五個問題

2019年女足世界盃 你必須瞭解的五個問題

本周五（6月7日），國際足球總會2019年女足世界盃在法國登場。誰最有希望奪冠？是現任冠軍美國隊嗎？德國隊機會如何？我們提供5個最重要問題的答案。
體育2019年6月6日
Philipp Lahm Mario Balotelli EURO 2012

評論：意呆梨？不服來戰！

評論：意呆梨？不服來戰！

本周六，德國隊將在歐洲盃1/4決賽中遭遇令人膽寒的老對手：義大利。德國之聲記者Olivia Gerstenberger倒是認為這是好事，向義大利復仇的時刻已經到來。
Gerstenberger Olivia Kommentarbild App
Olivia Gerstenberger
評論
2016年6月29日
前往首頁