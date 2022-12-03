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Olivia Gerstenberger
德國之聲體育編輯部記者Olivia Gerstenberger
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世界盃的歷史時刻：首位女主裁登場
世界盃的歷史時刻：首位女主裁登場
在周四德國隊對陣哥斯達黎加隊的世界盃小組賽中，觀眾們見證了歷史：男足世界盃歷史上的首位女主裁登場。不過，從弗拉帕爾的經歷來看，她就是為這一時刻量身定製的不二人選。
體育
2022年12月3日
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屢試屢敗，德國會再申辦奧運嗎？
屢試屢敗，德國會再申辦奧運嗎？
在慕尼黑舉行的歐錦賽大獲成功，要求再次申辦奧運的呼聲重又高漲。若然成為東道主，德國將面臨哪些問題？
體育
2022年8月28日
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當之無愧 ：萊萬多夫斯基再獲「世界足球先生」稱號
當之無愧 ：萊萬多夫斯基再獲「世界足球先生」稱號
羅伯特‧萊萬多夫斯基（ Robert Lewandowski ）獲國際足球總會「2021世界足球先生」稱號 。這是他第二次獲此殊榮。這位德甲霸主拜仁慕尼黑隊的波蘭籍前鋒不只是德甲標桿。儘管創下多項記錄、頭銜無數，他仍腳踏實地、謙和示人。
足球
2022年1月18日
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2019年女足世界盃 你必須瞭解的五個問題
2019年女足世界盃 你必須瞭解的五個問題
本周五（6月7日），國際足球總會2019年女足世界盃在法國登場。誰最有希望奪冠？是現任冠軍美國隊嗎？德國隊機會如何？我們提供5個最重要問題的答案。
體育
2019年6月6日
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評論：意呆梨？不服來戰！
評論：意呆梨？不服來戰！
本周六，德國隊將在歐洲盃1/4決賽中遭遇令人膽寒的老對手：義大利。德國之聲記者Olivia Gerstenberger倒是認為這是好事，向義大利復仇的時刻已經到來。
Olivia Gerstenberger
評論
2016年6月29日
2016年6月29日
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