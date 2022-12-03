Olivia Gerstenberger

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德国之声体育编辑部记者Olivia Gerstenberger

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卡塔尔世界杯赛上威风凛凛的法国女主裁判弗拉帕尔

世界杯的历史时刻：首位女主裁登场

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在周四德国队对阵哥斯达黎加队的世界杯小组赛中，观众们见证了历史：男足世界杯历史上的首位女主裁登场。不过，从弗拉帕尔的经历来看，她就是为这一时刻量身定制的不二人选。
体育2022年12月3日
Deutschland | Olympiapark München

屡试屡败，德国会再申办奥运吗？

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在慕尼黑举行的欧锦赛大获成功，要求再次申办奥运的呼声重又高涨。若然成为东道主，德国将面临哪些问题？
体育2022年8月28日
Schweiz | FIFA Football Awards Robert Lewandowski

当之无愧 ：莱万多夫斯基再获“世界足球先生”称号

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罗伯特·莱万多夫斯基（ Robert Lewandowski ）获国际足联“2021世界足球先生”称号 。这是他第二次获此殊荣。这位德甲霸主拜仁慕尼黑队的波兰籍前锋不只是德甲标杆。尽管创下多项记录、头衔无数，他仍脚踏实地、谦和示人。
足球2022年1月18日
Frankfurt/Main: Deutsche Fußballerinnen starten zur WM

2019年女足世界杯 你必须了解的五个问题

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本周五（6月7日），国际足联2019年女足世界杯在法国登场。谁最有希望夺冠？是现任冠军美国队吗？德国队机会如何？我们提供5个最重要问题的答案。
体育2019年6月6日
Philipp Lahm Mario Balotelli EURO 2012

评论：意呆梨？不服来战！

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本周六，德国队将在欧洲杯1/4决赛中遭遇令人胆寒的老对手：意大利。德国之声记者Olivia Gerstenberger倒是认为这是好事，向意大利复仇的时刻已经到来。
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2016年6月29日
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