Dirk Kaufmann

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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Kommentarbild Dirk Ulrich Kaufmann

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大眾汽車在德國薩爾茨吉特的電動汽車用電池生產車間

懸頂之劍:德國在稀土等領域嚴重依賴中國

懸頂之劍:德國在稀土等領域嚴重依賴中國

德國作為歐洲最大的經濟體情況並不樂觀-目前處於停滯狀態。與此同時另一把高懸於頭頂的達摩克利斯之劍也不容忽視：德國越來越依賴重要原材料的進口。
經濟2024年3月17日
供需關係決定了銅的價格。

為什麼銅材料成為盜竊團伙眼中的肥肉？

為什麼銅材料成為盜竊團伙眼中的肥肉？

由於全球的需求量持續增加，銅價也在不斷上漲。在德國，對有色金屬特別是銅的偷盜案件數量越來越多。盜竊團伙的組織性越來越強，犯罪手法也越來越無法無天。
經濟2023年10月1日
通過巴拿馬運河

全球變暖會讓巴拿馬運河斷航嗎？

全球變暖會讓巴拿馬運河斷航嗎？

要瞭解全球變暖的經濟代價，只需看看巴拿馬運河的狀況。由於中美洲降雨減少，運河水位下降。專家擔心普通消費者最終可能會為此付出代價。
經濟2023年6月4日
柴油醜聞，誰該負責？ 法庭裁定

「大眾」審判案：進入高潮 沒有主角

「大眾」審判案：進入高潮 沒有主角

困難的調查和新冠疫情推遲了對「柴油門」醜聞嫌疑人的訴訟程序。現在，該案進入庭審階段，前大眾公司董事長卻沒有出庭。
經濟2021年9月16日
DW Con sabor y saber | Argentische Pizza

疫情之下 誰意外發了大財？

疫情之下 誰意外發了大財？

疫情之下 誰意外發了大財？
經濟2021年1月30日10 張圖
Goldbarren

評論：新冠受益者的善惡之分

評論：新冠受益者的善惡之分

為新冠疫情制定的禁足令正在逐步放鬆。有人突然發現，在自己失掉工作的同時，居然有人發了大財！這公平嗎？德國之聲記者Dirk Kaufmann在此分享他的幾點看法。
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經濟2020年5月13日
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