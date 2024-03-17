  1. 跳转至内容
  2. 跳转至主菜单
  3. 跳转到更多DW网站
电视直播节目
最新视频
焦点
德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰
Kommentarbild Dirk Ulrich Kaufmann

Dirk Kaufmann

跳转至下一栏 Dirk Kaufmann 的更多报道

Dirk Kaufmann 的更多报道

大众汽车在德国萨尔茨吉特的电动汽车用电池生产车间

悬顶之剑:德国在稀土等领域严重依赖中国

悬顶之剑:德国在稀土等领域严重依赖中国

德国作为欧洲最大的经济体情况并不乐观-目前处于停滞状态。与此同时另一把高悬于头顶的达摩克利斯之剑也不容忽视：德国越来越依赖重要原材料的进口。
经济2024年3月17日
供需关系决定了铜的价格。

为什么铜材料成为盗窃团伙眼中的肥肉？

为什么铜材料成为盗窃团伙眼中的肥肉？

由于全球的需求量持续增加，铜价也在不断上涨。在德国，对有色金属特别是铜的偷盗案件数量越来越多。盗窃团伙的组织性越来越强，犯罪手法也越来越无法无天。
经济2023年10月1日
通过巴拿马运河

全球变暖会让巴拿马运河断航吗？

全球变暖会让巴拿马运河断航吗？

要了解全球变暖的经济代价，只需看看巴拿马运河的状况。由于中美洲降雨减少，运河水位下降。专家担心普通消费者最终可能会为此付出代价。
经济2023年6月4日
柴油丑闻，谁该负责？ 法庭裁定

“大众”审判案：进入高潮 没有主角

“大众”审判案：进入高潮 没有主角

困难的调查和新冠疫情推迟了对“柴油门”丑闻嫌疑人的诉讼程序。现在，该案进入庭审阶段，前大众公司董事长却没有出庭。
经济2021年9月16日
DW Con sabor y saber | Argentische Pizza

疫情之下 谁意外发了大财？

疫情之下 谁意外发了大财？

疫情之下 谁意外发了大财？
经济2021年1月30日10 张图
Goldbarren

评论：新冠受益者的善恶之分

评论：新冠受益者的善恶之分

为新冠疫情制定的禁足令正在逐步放松。有人突然发现，在自己失掉工作的同时，居然有人发了大财！这公平吗？德国之声记者Dirk Kaufmann在此分享他的几点看法。
Kommentarbild Dirk Ulrich Kaufmann
Dirk Kaufmann
评论
经济2020年5月13日
显示更多
前往首页