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悬顶之剑:德国在稀土等领域严重依赖中国
悬顶之剑:德国在稀土等领域严重依赖中国
德国作为欧洲最大的经济体情况并不乐观-目前处于停滞状态。与此同时另一把高悬于头顶的达摩克利斯之剑也不容忽视：德国越来越依赖重要原材料的进口。
经济
2024年3月17日
2024年3月17日
为什么铜材料成为盗窃团伙眼中的肥肉？
为什么铜材料成为盗窃团伙眼中的肥肉？
由于全球的需求量持续增加，铜价也在不断上涨。在德国，对有色金属特别是铜的偷盗案件数量越来越多。盗窃团伙的组织性越来越强，犯罪手法也越来越无法无天。
经济
2023年10月1日
2023年10月1日
全球变暖会让巴拿马运河断航吗？
全球变暖会让巴拿马运河断航吗？
要了解全球变暖的经济代价，只需看看巴拿马运河的状况。由于中美洲降雨减少，运河水位下降。专家担心普通消费者最终可能会为此付出代价。
经济
2023年6月4日
2023年6月4日
“大众”审判案：进入高潮 没有主角
“大众”审判案：进入高潮 没有主角
困难的调查和新冠疫情推迟了对“柴油门”丑闻嫌疑人的诉讼程序。现在，该案进入庭审阶段，前大众公司董事长却没有出庭。
经济
2021年9月16日
2021年9月16日
疫情之下 谁意外发了大财？
疫情之下 谁意外发了大财？
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经济
2021年1月30日
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10 张图
评论：新冠受益者的善恶之分
评论：新冠受益者的善恶之分
为新冠疫情制定的禁足令正在逐步放松。有人突然发现，在自己失掉工作的同时，居然有人发了大财！这公平吗？德国之声记者Dirk Kaufmann在此分享他的几点看法。
Dirk Kaufmann
评论
经济
2020年5月13日
2020年5月13日
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