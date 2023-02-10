Andreas Noll

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60年來全球發生的破壞性最強的大地震
60年來全球發生的破壞性最強的大地震
過去60多年間，全球曾發生過多次造成極其嚴重破壞性後果的地震、海嘯災害，給受災地區和國家的人們帶來巨大痛苦和損失。
自然與環境
2023年2月10日
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8 張圖
俄烏戰爭 - 核威脅陰雲再現
俄烏戰爭 - 核威脅陰雲再現
自莫斯科發出威脅後，曾是冷戰象徵的核武器重返公眾意識。核威懾如何發揮作用，如何保護歐洲國家？
政治
2022年3月21日
2022年3月21日
俄烏危機如何走到今天這一步？
俄烏危機如何走到今天這一步？
俄羅斯承認烏克蘭東部兩地區獨立之後，各方猜測大規模入侵將是下一步。俄方早已在俄烏邊界部署了十萬軍隊。DW講述此次危機是怎樣一步一步走到今天。
政治
2022年2月24日
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法國對非歐盟國家關閉邊境
法國對非歐盟國家關閉邊境
為應對新冠疫情，法國人原本預計會有第三輪全面封鎖，但政府尚未走出這一步，但已決定進一步收緊限制措施。
社會
2021年1月30日
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瓦萊裡‧吉斯卡‧德斯坦——一名遠見卓識的歐洲人
瓦萊裡‧吉斯卡‧德斯坦——一名遠見卓識的歐洲人
他是歐洲之父之一。不過，他的更密切歐洲的理想未能實現。現在，94歲高齡的法國前總統瓦萊裡‧吉斯卡‧德斯坦因感染新冠與世長辭。
政治
2020年12月3日
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川普得新冠 後續如何？
川普得新冠 後續如何？
美國總統川普表示，自己感染新冠病毒。他的夫人梅拉尼婭也同樣「中招「。距離大選還有四周時間，新冠病毒可能讓美國面臨憲政難題。
政治
2020年10月2日
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