  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

Andreas Noll

跳轉至下一欄 Andreas Noll 的更多報導

Andreas Noll 的更多報導

Indien Erdbeben 2001

60年來全球發生的破壞性最強的大地震

60年來全球發生的破壞性最強的大地震

過去60多年間，全球曾發生過多次造成極其嚴重破壞性後果的地震、海嘯災害，給受災地區和國家的人們帶來巨大痛苦和損失。
自然與環境2023年2月10日8 張圖
Atomtest auf dem Mururoa-Atoll

俄烏戰爭 - 核威脅陰雲再現

俄烏戰爭 - 核威脅陰雲再現

自莫斯科發出威脅後，曾是冷戰象徵的核武器重返公眾意識。核威懾如何發揮作用，如何保護歐洲國家？
政治2022年3月21日
Ukraine | Konflikt in der Ostukraine

俄烏危機如何走到今天這一步？

俄烏危機如何走到今天這一步？

俄羅斯承認烏克蘭東部兩地區獨立之後，各方猜測大規模入侵將是下一步。俄方早已在俄烏邊界部署了十萬軍隊。DW講述此次危機是怎樣一步一步走到今天。
政治2022年2月24日
Paris | Premier Minister Jean Castex kündigt neue Corona Maßnahmen an

法國對非歐盟國家關閉邊境

法國對非歐盟國家關閉邊境

為應對新冠疫情，法國人原本預計會有第三輪全面封鎖，但政府尚未走出這一步，但已決定進一步收緊限制措施。
社會2021年1月30日
Frankreich Ex-Präsident Valery Giscard d'Estaing

瓦萊裡‧吉斯卡‧德斯坦——一名遠見卓識的歐洲人

瓦萊裡‧吉斯卡‧德斯坦——一名遠見卓識的歐洲人

他是歐洲之父之一。不過，他的更密切歐洲的理想未能實現。現在，94歲高齡的法國前總統瓦萊裡‧吉斯卡‧德斯坦因感染新冠與世長辭。
政治2020年12月3日
US-Präsident Donald Trump PK Weißes Haus

川普得新冠 後續如何？

川普得新冠 後續如何？

美國總統川普表示，自己感染新冠病毒。他的夫人梅拉尼婭也同樣「中招「。距離大選還有四周時間，新冠病毒可能讓美國面臨憲政難題。
政治2020年10月2日
顯示更多
前往首頁