Andreas Noll

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60年来全球发生的破坏性最强的大地震
60年来全球发生的破坏性最强的大地震
过去60多年间，全球曾发生过多次造成极其严重破坏性后果的地震、海啸灾害，给受灾地区和国家的人们带来巨大痛苦和损失。
自然与环境
2023年2月10日
2023年2月10日
8 张图
俄乌战争 - 核威胁阴云再现
俄乌战争 - 核威胁阴云再现
自莫斯科发出威胁后，曾是冷战象征的核武器重返公众意识。核威慑如何发挥作用，如何保护欧洲国家？
政治
2022年3月21日
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俄乌危机如何走到今天这一步？
俄乌危机如何走到今天这一步？
俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。
政治
2022年2月24日
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法国对非欧盟国家关闭边境
法国对非欧盟国家关闭边境
为应对新冠疫情，法国人原本预计会有第三轮全面封锁，但政府尚未走出这一步，但已决定进一步收紧限制措施。
社会
2021年1月30日
2021年1月30日
瓦莱里·吉斯卡·德斯坦——一名远见卓识的欧洲人
瓦莱里·吉斯卡·德斯坦——一名远见卓识的欧洲人
他是欧洲之父之一。不过，他的更密切欧洲的理想未能实现。现在，94岁高龄的法国前总统瓦莱里·吉斯卡·德斯坦因感染新冠与世长辞。
政治
2020年12月3日
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特朗普得新冠 后续如何？
特朗普得新冠 后续如何？
美国总统特朗普表示，自己感染新冠病毒。他的夫人梅拉尼娅也同样“中招“。距离大选还有四周时间，新冠病毒可能让美国面临宪政难题。
政治
2020年10月2日
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