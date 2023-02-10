Andreas Noll

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德中关系全景观看“习马会”俄罗斯入侵乌克兰

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Indien Erdbeben 2001

60年来全球发生的破坏性最强的大地震

60年来全球发生的破坏性最强的大地震

过去60多年间，全球曾发生过多次造成极其严重破坏性后果的地震、海啸灾害，给受灾地区和国家的人们带来巨大痛苦和损失。
自然与环境2023年2月10日8 张图
Atomtest auf dem Mururoa-Atoll

俄乌战争 - 核威胁阴云再现

俄乌战争 - 核威胁阴云再现

自莫斯科发出威胁后，曾是冷战象征的核武器重返公众意识。核威慑如何发挥作用，如何保护欧洲国家？
政治2022年3月21日
Ukraine | Konflikt in der Ostukraine

俄乌危机如何走到今天这一步？

俄乌危机如何走到今天这一步？

俄罗斯承认乌克兰东部两地区独立之后，各方猜测大规模入侵将是下一步。俄方早已在俄乌边界部署了十万军队。DW讲述此次危机是怎样一步一步走到今天。
政治2022年2月24日
Paris | Premier Minister Jean Castex kündigt neue Corona Maßnahmen an

法国对非欧盟国家关闭边境

法国对非欧盟国家关闭边境

为应对新冠疫情，法国人原本预计会有第三轮全面封锁，但政府尚未走出这一步，但已决定进一步收紧限制措施。
社会2021年1月30日
Frankreich Ex-Präsident Valery Giscard d'Estaing

瓦莱里·吉斯卡·德斯坦——一名远见卓识的欧洲人

瓦莱里·吉斯卡·德斯坦——一名远见卓识的欧洲人

他是欧洲之父之一。不过，他的更密切欧洲的理想未能实现。现在，94岁高龄的法国前总统瓦莱里·吉斯卡·德斯坦因感染新冠与世长辞。
政治2020年12月3日
US-Präsident Donald Trump PK Weißes Haus

特朗普得新冠 后续如何？

特朗普得新冠 后续如何？

美国总统特朗普表示，自己感染新冠病毒。他的夫人梅拉尼娅也同样“中招“。距离大选还有四周时间，新冠病毒可能让美国面临宪政难题。
政治2020年10月2日
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