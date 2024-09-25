不止大眾 歐洲車企普遍面臨減產壓力

由於銷售業績欠佳，大眾公司高層宣佈今後將無法繼續履行不裁員承諾，並會關閉部分工廠。分析顯示，生產成本過高、產能過剩並不只是大眾一家的問題，歐洲其它車企也面臨相似困境。

（德國之聲中文網）大眾公司首席財務官安特裡茨（ Arno Antlitz）表示，目前，大眾在歐洲的汽車銷量比疫情前減少了50萬輛，這相當於兩個大眾工廠的產量。同前些年相比，大眾工廠的汽車產量確實有了明顯的減少。路透社對六家歐洲汽車製造商展開的調研顯示，銷量下降以及企業減產並不是大眾公司一家獨有的問題，這一問題在西歐表現得尤為突出。

根據分析公司GlobalData向路透社提供的數據, 福特、雷諾以及斯特蘭蒂斯等汽車生產商也同樣面臨著產能過剩的問題，部分企業的產能過剩問題甚至比大眾更為嚴重。2023年，歐洲汽車企業的產能利用率平均只有60%，比疫情前的2019年低10%。產能過剩的問題主要集中在西歐：德國、法國、義大利和英國的產能利用率只有54%，而危機前的產能利用率還曾是65%。在西班牙、土耳其、斯洛伐克以及捷克等低薪國家的情況則大不相同，這些國家的產能利用率僅從83%降至79%。

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要保持多高的產能利用率，一家汽車工廠才能賺錢？對此問題無法一概而論，這要取決於這裡是否在生產銷量好的熱門車型，還是利潤較低的普通車型。汽車製造商不會公開就此表態。不過，汽車行業通常會將70%的產能利用率作為盈利門檻。汽車行業的高管一般會努力將產能利用率提升至80%至90%，以盡可能提高生產效率，但同時也會為整修和轉換車型留下必要空間。

高昂成本與人人有車

GlobalData專家考克斯（ Justin Cox）表示，德國政界和工會要求大眾在德國境內生產成本高昂的電動車，這無疑是給大眾一針「毒劑」，因為電動車在德國的銷量並不理想。此外，工會方面還一直呼籲大眾生產廉價汽車，以便讓所有人都擁有機動性。大眾汽車首席財務官安特裡茨對此表示：「高昂的成本以及讓每個人都擁有車輛，這兩者是不可兼得的。對於我們那些在德國境內主要生產電動車的工廠來說，尤為如此。」根據汽車行業協會VDA的統計，德國的人工成本比其他任何國家都高，2022年，德國每小時人工成本為59歐元，而捷克和匈牙利則分別只有21歐元和16歐元。



與此同時，歐洲的汽車銷量則在不斷下滑，尤其是電動車幾乎無人問津。來自奧斯納布呂肯的工會代表梭爾丹斯基（Stephan Soldanski）表示：「我們敦促大眾生產更多普通人也能買得起的車型，價格低廉的電動車或燃油車。」奧斯納布呂肯也設有一家大眾工廠，其產能利用率只有30%，主要生產兩款保時捷車型和T Roc敞篷車。2026年，上述三款車型都將停產。梭爾丹斯基表示：「我們需要新的創意，我們不想坐以待斃。」

其他汽車製造商已經下調了產能

安特裡茨表示，大眾還需要一到兩年時間，才能恢復生機。來自中國的競爭對手正在湧入歐洲，為了躲避歐盟的懲罰性關稅，一些中國汽車製造商開始在歐洲設廠。電動車行業的龍頭老大比亞迪以及奇瑞等企業在匈牙利、波蘭以及土耳其等低薪國家開設了工廠。這種背景下，西方汽車製造商所面臨的壓力將越來越大。

生產成本已經成為大眾的核心問題，降低產能似乎也將在所難免。大眾公司已經宣佈取消了實施已經三十年之久的不裁員承諾，並退出了其他一系列勞資協定。而其他歐洲汽車製造商則採取了更為激進的步驟：雷諾推出了一項價值三十億歐元的縮減計劃，從2021年至今，已經裁減了數千個工作崗位。而明年年底前，斯特蘭蒂斯的雇員人員將比2021年減少兩萬之多。福特則關閉了設在德國薩爾路易的工廠。

目前，斯特蘭蒂斯的利潤率已經遠遠超出大眾。由菲亞特、克萊斯勒和標誌等汽車汽車合並組成的斯特蘭蒂斯集團也開始生產價格低廉的電動車。

(路透社)

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