  1. مواد پر جائیں
  2. مینیو پر جائیں
  3. ڈی ڈبلیو کی مزید سائٹس دیکھیں
تفصیل سے
ڈی ڈبلیو ویڈیوز
ڈی ڈبلیو پکچر گیلری
افغانستان

افغانستان زلزلے کے نتیجے میں 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔

22 جون 2022

افغانستان میں آج صبح آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں اب تک 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق ہلاکتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔

https://www.dw.com/ur/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%DB%81-1000-%D8%B3%DB%92-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DB%81%D9%84%D8%A7%DA%A9/video-62222382
ملتے جلتے موضوعات سیکشن پر جائیں

ملتے جلتے موضوعات

ڈی ڈبلیو کی اہم ترین رپورٹ سیکشن پر جائیں

ڈی ڈبلیو کی اہم ترین رپورٹ

Japan | Beerdigung Shinzo Abe

سابق جاپانی وزیر اعظم کی آخری رسومات

سیاست
5 گھنٹے پہلے
2 میں سے 1 صفحہ
ڈی ڈبلیو کی مزید رپورٹیں سیکشن پر جائیں

ڈی ڈبلیو کی مزید رپورٹیں

پاکستان

Pakistan Wassermanagement Projekt in Lahore

مون سون میں بیس کروڑ گیلن بارشی پانی محفوظ کرنے کا منصوبہ

مون سون میں بیس کروڑ گیلن بارشی پانی محفوظ کرنے کا منصوبہ

معاشرہ
21 منٹ پہلے
پاکستان سے مزید

ایشیا

Mumbai Cricket Plakat Indian Premier League IPL 2022 Chennai Super Kings

بھارتی گروہ نے نقلی کرکٹ لیگ سے روسیوں کو ٹھگ لیا

بھارتی گروہ نے نقلی کرکٹ لیگ سے روسیوں کو ٹھگ لیا

کھیل
5 گھنٹے پہلے
ایشیا سے مزید

یورپ

Selbstfahrender Uber

اوبر لنکس کے معاملے میں یورپی حکام دباؤ کا شکار

اوبر لنکس کے معاملے میں یورپی حکام دباؤ کا شکار

معاشرہ
1 منٹ پہلے
یورپ سے مزید

مشرق وسطیٰ

پوٹن ایرانی اور ترک صدور سے بات چیت کے لیے تہران جائیں گے

پوٹن ایرانی اور ترک صدور سے بات چیت کے لیے تہران جائیں گے

سیاست
52 منٹ پہلے
مشرق وسطیٰ سے مزید
ہوم پیج پر جائیں