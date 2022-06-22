افغانستان زلزلے کے نتیجے میں 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔

افغانستانافغانستان زلزلے کے نتیجے میں 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoافغانستان22.06.202222 جون 2022افغانستان میں آج صبح آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں اب تک 1000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کے مطابق ہلاکتیں مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ https://www.dw.com/ur/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%BA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%DB%81-1000-%D8%B3%DB%92-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%DB%81%D9%84%D8%A7%DA%A9/video-62222382اشتہار