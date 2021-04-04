Звинувачення в змові: зведений брат короля Йорданії під домашнім арештом

У Йорданії зведений брат короля Йорданії Хамза бін Хусейн під домашнім арештом на тлі повідомлень про масштабну змову з метою повалення короля Абдалли ІІ. Армія закликала Хамзу відмовитися від будь-якої діяльності, яка підриває стабільність держави, повідомили місцеві ЗМІ ввечері в суботу, 3 квітня.

За інформацією генерального штабу збройних сил Йорданії, у справі про змову також затримані колишній міністр фінансів Басем Авадалла і член королівської сім'ї Шаріф Хасан бін Саїд.

Водночас армійське командування спростувало повідомлення про арешт колишнього наслідного принца Хамзи. Раніше газета The Washington Post повідомила, що в Йорданії у справі про "загрозу для стабільності держави" заарештовано Хамзу бін Хусейна і ще близько 20 осіб.

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Відеозвернення колишнього кронпринца

Сам Хамза бін Хусейн у відеозаписі, переданому британській медіакомпанії ВВС через адвоката, повідомив, що він перебуває під домашнім арештом. При цьому він відкинув звинувачення в причетності до змови і підкреслив, що "не відповідальний за розвал державного керівництва, корупцію і некомпетентність".

"У Йорданії вже неможливо висловлювати свою думку і критикувати владу без того, аби за це залякували, утискали і погрожували. Йорданська влада вважає, що її особисті та фінансові інтереси і її корупція важливіші за життя, гідність і майбутнє десяти мільйонів, які тут живуть. Країна занурилася в безодню корупції, кумівства та некерованості", - підкреслив Хамза бін Хусейн.

Він також повідомив, що начальник генштабу збройних сил Йорданії відвідав його і повідомив про взяття під домашній арешт. За словами Хамзи, затримано також багато його друзів, його самого позбавили охоронців, доступу до телефону та інтернету.

Офіс Зеленського висловив підтримку королю Йорданії

В Офісі президента України вже відреагували на ці події, заявивши про підтримку короля Йорданії Абдалли ІІ. "Тривожні новини з Йорданії. Повністю підтримуємо Короля Абдаллу. Впевнені, що він гарантує стабільність, безпеку та розвиток держави. З нетерпінням чекаємо на деталі подій та бажаємо народу Йорданії миру і процвітання", - йдеться в повідомленні пресслужби Володимира Зеленського.