У Йорданії через проблеми з киснем померли семеро пацієнтів з COVID-19

Щонайменше семеро пацієнтів з коронавірусом померли в йорданській лікарні у суботу, 13 березня, через збій у постачанні кисню для штучної вентиляції легенів. Запаси кисню у клініці в місті Салт закінчилися рано-вранці, його не було протягом години, повідомив міністр охорони здоров'я країни Назір Обейдат.

Він заявив, що бере на себе "повну моральну відповідальність" за цю ситуацію та подав у відставку. Прем'єр-міністр Йорданії Бішер аль-Хасауна вже прийняв відставку міністра.

Правоохоронці біля лікарні

Як зазначив керівник управління судової медицини країни, померли четверо чоловіків та троє жінок віком старше 40 років. За його словами, під час розтину тіл виявлені однозначні ознаки того, що люди померли від браку кисню, повідомляє інфорагенція AFP.

Король Йорданії Абдулла II відвідав лікарню та засудив трагічний випадок, повідомив державний телеканал. Король закликав директора лікарні подати у відставку.

Військові біля лікарні, де через проблеми з киснем померли поцієнти з коронавірусом

Після того, як про смерті пацієнтів стало відомо, біля лікарні зібралися сотні людей. Вони протестували проти поганих умов лікування хворих.

У Йорданії, де мешкає близько 10 мільйонів людей, зафіксовано 460 тисяч випадків зараження коронавірусом, померло 5200 людей, в яких підтвердили зараження.