У Йорданії через проблеми з киснем померли семеро пацієнтів з COVID-19

Протягом години в одній з лікарень у Йорданії мали місце проблеми з постачанням кисню для штучної вентиляції легенів. Померли семеро людей. Міністр охорони здоров'я країни подав у відставку.
Щонайменше семеро пацієнтів з коронавірусом померли в йорданській лікарні у суботу, 13 березня, через збій у постачанні кисню для штучної вентиляції легенів. Запаси кисню у клініці в місті Салт закінчилися рано-вранці, його не було протягом години, повідомив міністр охорони здоров'я країни Назір Обейдат.
Він заявив, що бере на себе "повну моральну відповідальність" за цю ситуацію та подав у відставку. Прем'єр-міністр Йорданії Бішер аль-Хасауна вже прийняв відставку міністра.
Як зазначив керівник управління судової медицини країни, померли четверо чоловіків та троє жінок віком старше 40 років. За його словами, під час розтину тіл виявлені однозначні ознаки того, що люди померли від браку кисню, повідомляє інфорагенція AFP.
Король Йорданії Абдулла II відвідав лікарню та засудив трагічний випадок, повідомив державний телеканал. Король закликав директора лікарні подати у відставку.
Після того, як про смерті пацієнтів стало відомо, біля лікарні зібралися сотні людей. Вони протестували проти поганих умов лікування хворих.
У Йорданії, де мешкає близько 10 мільйонів людей, зафіксовано 460 тисяч випадків зараження коронавірусом, померло 5200 людей, в яких підтвердили зараження.
Окремий підрозділ поліції розслідує закупівлі засобів захисту від коронавірусу, які були здійснені владою Словенії. Глава МВС подав у відставку.
Компанія Philips отримала великі прибутки завдяки продажу апаратів штучної вентиляції легень та інших приладів, які необіхдні для лікування від коронавірусу.