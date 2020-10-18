 Коронавірус: компанія Philips збагатилась завдяки продажу апаратів ШВЛ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Новини

Коронавірус: компанія Philips збагатилась завдяки продажу апаратів ШВЛ

Компанія Philips отримала великі прибутки завдяки продажу апаратів штучної вентиляції легень та інших приладів, які необіхдні для лікування від коронавірусу.

Апарати ШВЛ у лікарняній палаті

Апарати ШВЛ у лікарняній палаті

Концерн Philips заробив у третьому кварталі цього року значно більше, ніж у 2019 році. Як повідомили у штаб-квартирі концерну в Амстердамі у понеділок, 19 жовтня, чистий прибуток збільшився з 208 мільйонів до 340 мільйонів євро на тлі пандемії коронавірусу у світі. Причиною цього стали більші продажі апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) та інших необхідних приладів для лікування від коронавірусу.

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Торговельний оборот Philips збільшився на шість відсотків - майже до п'яти мільярдів євро. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг продажів зріс на 10 відсотків. При цьому обсяг замовлень впав на 18 відсотків, що  пояснюється частковою відмовою від замовлень апаратів ШВЛ з боку США.

Крім того, компанія представила нові середньострокові цілі зростання. Вони передбачають середнє зростання в межах п'яти-шести відсотків щороку. Рентабельність також повинна зростати в середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, вже понад 40 мільйонів людей у світі інфікувалися коронавірусом, померли від нього більше 1,1 мільйона людей. Найбільше потерпають від коронавірусу США.

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