 Звільнення Кривоноса: в ОП пояснили рішення Зеленського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2020

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Новини

Звільнення Кривоноса: в ОП пояснили рішення Зеленського

Радники глави Офісу президента України прокоментували звільнення заступника секретаря РНБО України Сергія Кривоноса.

Будівля Офісу президента України

Будівля Офісу президента України

Радник глави Офісу президента (ОП) України Михайло Подоляк заявив, що заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергія Кривоноса було звільнено через те, що його не цікавила "командна робота" та приваблювали "політичні суперечки". Про це Подоляк заявив в коментарі українському виданню "Українська правда" у вівторок, 29 грудня.

"Причини розставання більш ніж закономірні", - заявив Подоляк, окремо зазначивши, що раніше Зеленський залишив Кривоноса у РНБО через професіоналізм останнього, але той протягом тривалого часу "не хотів або не міг" працювати в команді.

Із критикою Кривоноса виступив й позаштатний радник керівника ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки і оборони Олексій Арестович у дописі на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Він зазначив, що заступник глави РНБО "зайнявся організацією політичної кампанії, спрямованої на дискредитацію найвищого військово-політичного керівництва України".

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Звільнення Кривоноса після критики Зеленського

Про рішення президента України звільнити заступника секретаря РНБО стало відомо 29 грудня - відповідний указ було опубліковано на сайті глави держави. Згідно з документом, Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України.

Минулого тижня Кривонос різко розкритикував слова Зеленського в інтерв'ю журналу "Фокус" про те, що в разі нападу Росії на Україну з боку анексованого Криму "буде велика війна", що потребуватиме мобілізації усього населення країни - і чоловіків, і жінок. Він, зокрема, зазначив, що така мобілізація не матиме сенсу, оскільки для бою потрібно мати військовий вишкіл, а велика кількість громадян України не знають, як воювати, і не зможуть ефективно протистояти ворогу.

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Кривонос назвав звільнення подарунком на Новий рік

Сергій Кривонос, коментуючи рішення Зеленського, заявив, що дякує президенту України за новорічний подарунок. "Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити!", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Кривонос був призначений заступником секретаря РНБО 12 березня 2019 року після того, як той зняв свою кандидатуру з президентських перегонів та підтримав чинного тоді главу держави Петра Порошенка. До цього він обіймав посаду заступника командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України. У 2014 році він командував обороною аеродрому Краматорська.

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