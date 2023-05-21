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БахмутФото: Libkos/AP Photo/picture alliance
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ЗСУ взяли Бахмут у напівоточення - міноборони України

Роман Губа
4 год. тому

Українська сторона продовжує заперечувати повідомлення окупаційних сил щодо повного захоплення Бахмута.

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Російським військовим не вдалося оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Про це у неділю, 21 травня, написала у Telegram заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, це ускладнює знаходження росіянам у Бахмуті.

"Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись", - написала вона.

Також Маляр знову заявила, що українські сили зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об'єктами та приватним сектором Бахмута у районі "Літак".

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, у свою чергу, також підтвердив, що українські військові утримують позиції на околиці міста.

"Місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої", - цитує його видання "Суспільне".

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Раніше цього дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Бахмут фактично повністю знищений російськими військами. Під час саміту G7 його спитали: "Чи контролює Україна Бахмут? Росіяни стверджують, що захопили його". 

"Думаю, ні. Але ви маєте, розуміти що там нічого немає. Вони зруйнували всі будівлі. Це сумно, але сьогодні Бахмут лише в наших серцях. Воно просто знищене, там багато мертвих росіян", - відповів Зеленський.

Перші слова Зеленського інформаційні агенції помилково сприйняли як підтвердження падіння Бахмута, що згодом було спростовано.

Путін привітав "вагнерівців"

Тим часом пресслужба Кремля у ніч на 21 травня поширила новину, що президент Росії Володимир Путін привітав бійців ПВК "Вагнер" та російських військових "зі звільненням Артемівська" (назва Бахмуту у 1924-2016 роки - Ред.). 
"Всі, хто відзначився, будуть представлені до державних нагород", - йдеться у повідомленні.  

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